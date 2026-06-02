‘Dungeon Lurker’ es la nueva apuesta de 13AM Games en el género roguelike

Ábrete camino a través de las profundidades de una mazmorra maldita en Dungeon Lurker, un roguelike de acción retro con un toque oscuro. Descubre un secreto siniestro relacionado con tu pasado mientras te sumerges en un mundo de terror y combates brutales.

El desarrollador independiente 13AM Games ha anunciado oficialmente su próximo título, Dungeon Lurker, un roguelike de acción y horror que llegará a PC a través de Steam a comienzos de 2027. El juego invita al jugador a sumergirse en una mazmorra maldita, enfrentar enemigos clásicos en batallas intensas y descubrir una historia oscura relacionada con el pasado del protagonista. Dungeon Lurker hará uso de gráficos 3D estilizados con una paleta de 256 colores, con el objetivo de atraer tanto a quienes sienten nostalgia por la estética retro como a nuevos jugadores del género.

Estilo visual retro y avances tecnológicos

Dungeon Lurker destaca principalmente por su apuesta por un estilo visual inspirado en los años 90, donde el procesador Eclipse de 32 bits permite lograr gráficos 3D de gran impacto dentro de una limitada paleta de colores. El diseño evoca juegos de acción y rol de esa época, pero incluye animaciones modernas y efectos visuales creados especialmente para reforzar el ambiente oscuro y perturbador del universo que presenta. El empleo de tecnología actual junto a recursos clásicos consigue una ambientación que, aunque aparenta ser retro, ofrece una experiencia fluida y atractiva para el público contemporáneo.

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Uno de los principales focos es el diseño de los más de 30 niveles que componen la mazmorra. Cada nivel ofrece caminos alternativos, secretos ocultos y una dificultad creciente, propia del género roguelike. El jugador se enfrentará a enemigos como ghouls, goblins y hombres lobo, en combates en tiempo real caracterizados por su dinamismo. A lo largo del juego será posible encontrar pociones, desbloquear hechizos y descubrir manuales, los cuales, según adelanta el estudio, contienen más secretos de los que parecen a simple vista.

Narrativa de horror y misterio psicológico

La historia de Dungeon Lurker se centra en un personaje atrapado en una mazmorra repleta de peligros, cuya conexión con ese lugar y los misterios que encierra se van revelando conforme avanza la aventura. Según la información proporcionada por el estudio, durante la travesía por los más de 30 niveles, el jugador irá desentrañando fragmentos de un oscuro secreto vinculado a su pasado, añadiendo así un elemento de horror psicológico que se suma al terror causado por los monstruos y los ambientes sombríos.

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Un aspecto central del interés del juego será la necesidad de derrotar a DARKLORD, una entidad oculta que actúa como antagonista principal. Además de los enfrentamientos habituales, el estudio señala que será necesario resolver acertijos e interpretar antiguos manuales dentro del propio juego para desbloquear rutas alternativas y poderes especiales, promoviendo la exploración y el análisis minucioso de cada sección de la mazmorra. Parte de la experiencia incluye regresar ocasionalmente a la superficie para mejorar el equipo, desarrollar habilidades y superar nuevas amenazas al volver a descender.

Dungeon Lurker, de 13AM Games

Público objetivo y relevancia en la comunidad retro

El lanzamiento de Dungeon Lurker se dirige especialmente a entusiastas del género roguelike y a jugadores que valoran el diseño clásico combinado con innovaciones. El juego surge en un contexto en el que la nostalgia por los clásicos de acción y rol de décadas anteriores se entrelaza con la demanda de mecánicas actualizadas y retos superiores.

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Al apostar por una dificultad creciente, la constante exploración y la toma de decisiones bajo presión, los desarrolladores pretenden recuperar características tradicionales en una experiencia renovada e inmersiva. Para jugadores con menos experiencia en títulos difíciles, esto puede representar un desafío, pero también una oportunidad de acercarse al género en un entorno cuidado tanto en lo visual como en lo narrativo. El énfasis en los manuales misteriosos y objetos coleccionables fomenta que la comunidad comparta descubrimientos, generando un espacio de colaboración similar al que tenía lugar antes del auge de las guías digitales.

Hasta el momento, los principales detalles conocidos sobre Dungeon Lurker provienen del material promocional y de la página oficial del juego en Steam. El estudio 13AM Games no ha proporcionado información sobre precios, requisitos ni sobre la posibilidad de traducciones a otros idiomas, aunque ha confirmado que la versión inicial estará disponible exclusivamente en PC a través de Steam, con un lanzamiento estimado para el primer trimestre de 2027.

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