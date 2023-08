NOTICIAS | Bethesda presenta Quake II Remaster, que ya está disponible

Trailer de Quake II Remaster, de Bethesda

El día de hoy acaba de comenzar el evento QuakeCon 2023, una convención donde id Software y Bethesda presentan las últimas novedades de sus juegos. Este año, el evento finalmente vuelve a ser presencial luego de tres años de QuakeCon en formato virtual. Para celebrar este regreso, hace falta un anuncio que esté a la altura, y Bethesda le dio a la gente exactamente lo que quería: Quake II Remaster, una nueva versión del clásico de 1997.

Si bien ya corrían rumores sobre esta remasterización, nadie estaba preparado para todo lo que Quake II Remaster ofrece. En principio, el juego presenta una resolución 4K, mejoras a los modelos y la inteligencia artificial de los enemigos, sistema de iluminación mejorado, una remasterización de la banda de sonido original y todas las mejoras gráficas que uno puede esperar de una remasterización de este tipo. Además, el juego presenta multijugador tanto cooperativo como competitivo de manera online o local. Las partidas online incluso presentan la opción de cross-play para jugar con gente de otras consolas.

Quake II Remaster incluye una expansión totalmente nueva.

Lo más interesante es que Quake II Remaster no solo incluye el juego original, sino que también trae mucho más contenido. Este relanzamiento incluye las dos expansiones que se lanzaron en aquel entonces: The Reckoning y Ground Zero. Como si esto fuera poco, esta versión incluye una expansión completamente nueva, Call of the Machine, hecha por el estudio responsable de los últimos juegos de Wolfenstein, MachineGames. Para terminar de completar el paquete, esta remasterización incluye también la totalidad de Quake 64.

Quake II Remaster ya está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch y PC.

