TOP | 5 RPG gratuitos para acompañar el lanzamiento de Tower of Fantasy

Genshin Impact, uno de los juegos para acompañar Tower of Fantasy.

Los mejores RPG nos permiten perdernos en mundos enormes por horas, ya sea por la vastedad de sus universos, por las posibilidades de personalización de nuestros personajes, armas y accesorios o por sus batallas estratégicas o de acción. Tower of Fantasy, uno de sus exponentes más populares en los últimos años, lanzará su versión para PlayStation 5 el 8 de agosto. Y la mejor noticia es que no necesitaremos gastar ni una moneda para jugarlo, ya que se trata de un RPG gratuito que nos invita a la aventura definitiva en un vasto mundo abierto. Si no puedes esperar más para jugar a Tower of Fantasy, ya sea solo o con amigos en forma cooperativa, los siguientes RPG gratuitos te encantarán.

Phantasy Star Online 2 New Genesis, de SEGA.

Phantasy Star Online 2 New Genesis

Este RPG de acción desarrollado y publicado por SEGA nos presenta un mundo abierto hermoso y muy diverso. Considerado un juego independiente dentro de Phantasy Star Online 2, su historia se desarrolla mil años más tarde, luego de la batalla del Oráculo en el capítulo 6.

Entre los mayores atractivos del juego, tenemos un combate en tiempo real que se siente fluido y divertido. Lucharemos contra nuevos enemigos llamados DOLLS de forma solitaria o acompañados de amigos y podremos personalizar a nuestro personaje entre miles de opciones. ¿Siempre quisiste ser un robot? En este juego puedes hacerlo.

EVE Online, de CCP Games.

EVE Online

EVE Online es un clásico que ya tiene veinte años y una base de fans que invirtieron más recursos en su mundo virtual que en el real. Este RPG multijugador masivo nos invita a explorar sus más de 7000 sistemas solares en más de 350 naves personalizables. Solo tendremos que elegir una facción, la nave y decidir si queremos llevar una vida próspera o arriesgarnos a dejar todo en las batallas más cruentas.

Podemos elegir entre ser piratas, recolectar recursos, pelear, explorar, ser mercaderes o vender nuestros servicios a megacorporaciones. Las opciones no tienen límite y tampoco las horas que invertiremos en este juego. ¿Qué era dormir?

The Lord of the Rings Online, de Standing Stone Games.

The Lord of the Rings Online

The Lord of the Rings Online nos invita a unirnos a la Comarca más grande y explorar la Tierra Media. Podremos personalizar a nuestro personaje, eligiendo entre siete razas, once clases y más de mil características, y explorar La Comarca, Lothlórien y Mordor entre otras locaciones amadas por los fans.

Con dieciséis años encima, algunos de sus elementos no envejecieron tan bien. Sin embargo, The Lord of the Rings Online demuestra que los gráficos no son todo y la historia creada por Tolkien es suficiente para mantener el interés de miles de jugadores. ¿Lo mejor? Hace un año liberaron como gratuito gran parte de su contenido y sigue más vivo que nunca con una actualización prevista para noviembre de este año.

Honkai: Star Rail, de HoYoverse.

Honkai: Star Rail

El más nuevo de la lista, Honkai: Star Rail llegó para romperla. Este RPG de ciencia ficción y fantasía gratuito de HoYoverse nos trae una historia magnífica, visuales impresionantes, humor y muchas de las mecánicas que hicieron exitoso a Genshin Impact. Nos uniremos a un grupo de aventureros y juntos exploraremos diversos mundos a bordo del tren cósmico Expreso Astral.

Jugadores casuales como quienes desean un mayor desafío van a poder disfrutar del sistema de combate por turnos de este juego. Como Genshin Impact cuenta con microtransacciones, pero es importante destacar que el juego es perfectamente jugable sin gastar un centavo. Con millones de jugadores alrededor del mundo y excelentes críticas, Honkai: Star Rail ofrece un mundo masivo que asegura horas y horas de diversión gratuita.

Genshin Impact, de HoYoverse.

Genshin Impact

Capaz el juego más adictivo de la lista, Genshin Impact nos ofrece un mundo abierto tan encantador como The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En el rol de El viajero y en la búsqueda de nuestro propio hermano, recorreremos el enorme mundo de Teyvat y sus naciones. El juego nos brindará diferentes personajes que podremos mejorar a través de misiones que nos darán recompensas suficientes como para querer seguir jugando.

Como en todo RPG, tenemos la posibilidad de mejorar nuestras armas y artefactos. Podremos jugar solos o con hasta tres amigos de forma cooperativa, sin importar en qué consola o computadora jueguen ya que cuenta con crossplay. Sus habituales eventos especiales harán que siempre haya algo nuevo por descubrir.

Seguir leyendo