TOP | 5 simuladores de vida que tienes que jugar ante la salida de Space Mechanic Simulator

¡Conviértete en mecánico espacial! Cpm Space Mechanic Simulator, ensúciate las manos, explora las profundidades del espacio y repara la maquinaria averiada.

Tan hermoso como terrorífico, no hay nada más vasto y lleno de misterios que el espacio. Sus posibilidades de exploración son enormes. Todos soñamos alguna vez con tener una nave y recorrer el espacio infinito en el silencio más absoluto. Los simuladores de vida te permiten hacer eso y mucho más. Indagar en lo desconocido, encontrar planetas asombrosos y ¿por qué no? hallar alguna raza alienígena con la que podamos formar una relación o… ¡morir en el intento!

Mientras esperamos la salida de Space Mechanic Simulator, el nuevo juego del desarrollador polaco Atomic Jelly que nos invita a gestionar nuestra propia nave espacial, administrar nuestros recursos y observar la belleza del espacio, los siguientes 5 simuladores de vida te darán muchas horas de diversión:

Elite: Dangerous es un videojuego de simulación espacial y la cuarta entrega de la saga Elite. A bordo de una nave espacial el jugador explora una galaxia a escala 1:1 basada en la verdadera Vía Láctea.

Elite Dangerous

Uno de los juegos multijugador masivos más populares de los últimos años, Elite Dangerous ofrece horas de exploración espacial en una galaxia conectada. En ella, nos encontraremos con otros jugadores que podrán convertirse en nuestros amigos o enemigos. También, en una experiencia inmersiva como pocas, se nos permitirá construir y mejorar nuestra astronave. Empezaremos con una nave muy sencilla y quedará en nuestras manos abrirnos camino en una galaxia repleta de seres despiadados mientras intentamos sobrevivir. ¿Viviremos como piratas espaciales, cazarrecompensas o mineros? La decisión es nuestra. Veremos gobiernos nacer y caer, nuestras acciones definirán el destino de la Vía Láctea.

No Man's Sky es un videojuego desarrollado y publicado por Hello Games para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows y Nintendo Switch.

No Man’s Sky

Cuando hablamos de No Man ‘s Sky es imposible no pensar en su desastroso lanzamiento. Sin embargo, el estudio desarrollador Hello Games trabajó mucho en estos siete años para mejorar el juego y traernos la experiencia inmersiva de viajes interestelares que nos habían prometido. Es un juego que no deja de evolucionar.

Nos encontraremos con planetas únicos con ecosistemas asombrosos. Los planetas son generados de forma procedural, lo que hará que nuestra experiencia sea irrepetible. También, en base a los recursos que encontremos, podremos construir y mejorar nuestras naves, crear vehículos y bases espaciales. La diversidad de planetas y formas de vida que encontremos harán que siempre tengamos algo nuevo para descubrir.

Kerbal Space Program (KSP) es un videojuego de simulación de vuelo espacial desarrollado por el estudio mexicano Squad para Linux, OS X, Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S y Xbox One.

Kerbal Space Program

En Kerbal Space Program tomaremos el control de un programa espacial que tiene como objetivo ayudar a seres alienígenas verdes conocidos como Kerbals en su deseo de explorar el espacio. Construiremos naves que seguirán las leyes de la física y la aerodinámica. Si somos exitosos, volarán al espacio, pero si no lo somos, nuestros simpáticos Kerbals tendrán un destino mortal.

Es un juego muy divertido que te enseñará a construir cohetes espaciales en base a la prueba y error. Podremos investigar lunas, construir bases y mega cohetes. El pasado febrero se habilitó la versión de acceso anticipado a la secuela de este multipremiado juego, sin mucho éxito, por lo que recomendamos el original.

Surviving Mars es un videojuego de supervivencia de construcción de ciudades desarrollado inicialmente por el estudio búlgaro Haemimont Games, y más tarde por Abstraction Games, y publicado por Paradox Interactive.

Surviving Mars

Surviving Mars es diferente a los otros juegos en esta lista. No es un juego centrado en mejorar o construir naves ni en explorar el espacio, sino que es un simulador en el que tendremos que construir nuestras colonias en Marte y asegurarnos de tener los recursos necesarios para que nuestros ciudadanos sobrevivan. Es un SimCity en el espacio.

Construir una ciudad en Marte supone desafíos más complejos que en la Tierra, desafíos que van más allá de la gestión de recursos. Deberemos mejorar nuestras técnicas para volverlas cada vez más poderosas, conseguir financiamiento y mantener la salud y felicidad de los habitantes. Todo mientras desvelamos los misterios del planeta rojo.

FTL: Faster Than Light es un videojuego de estrategia en tiempo real y estilo roguelike desarrollado en forma independiente por Subset Games y publicado el 14 de septiembre de 2012.

FTL Faster Than Light

Un simulador para quienes disfrutan de los desafíos, Faster Than Light nos pone al mando de una nave en una misión para salvar a la galaxia. Tendremos que recorrer ocho áreas con sistemas planetarios que serán generados de forma procedural, por lo que nunca dos partidas serán iguales.

En este juego, reclutaremos a nuestros tripulantes y tendremos que mejorar nuestra nave mientras nos enfrentamos a enemigos muy difíciles. Si perdemos, tendremos que empezar desde el principio del juego. ¿Duro? Si. ¿Adictivo? También. Star Trek hecho videojuego, pero Star Trek si las cosas salieran muy pero muy mal.

