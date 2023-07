REVIEW | Dave the Dive: Buzo de día y camarero de noche

Ser derrotado en combate en Dave the Diver, hace que Dave suelte toda su carga excepto un objeto al ser rescatado.

De vez en cuando, nuestra maravillosa industria nos sorprende con un lanzamiento distinto. No siempre se trata de un tanque de altísimo presupuesto, de hecho, son los estudios independientes los que más riesgos corren y apuestan a formatos originales. Dave the Diver es la prueba irrefutable de que para hacer un juego divertido, no hacen falta mecánicas complejas ni superficies reflejantes que requieran una placa de video colosal.

Dave the Diver es el primer juego del desarrollador indie Mintrocket, filial de Nexon. Entró en acceso anticipado en octubre de 2022, y Mintrocket lo lanzó para Windows y macOS el 28 de junio de 2023.

Dave es un buzo encargado de conseguir materia prima para abastecer un restaurante de sushi que acaba de abrir en la costa de la Fosa Azul. Con esta simple premisa, el juego de Mintrocket nos invita a explorar las profundidades de la Fosa Azul armados con un tanque de oxígeno y un simple arpón. Al emerger exitosos y llevar nuestra pesca del día, el polémico chef nos pone un delantal y nos pide que le demos una mano para atender a los comensales.

A partir de ese momento, Dave pasará a asumir todo tipo de compromisos nuevos que llegarán en forma de misiones. Desde algo básico como aprender a servir té verde, pasando por abrir con soplete estructuras metálicas sumergidas, hasta el extremo de descubrir una civilización submarina oculta y aprender su idioma. La velocidad con la que la historia de Dave escala es proporcional a la diversión que brinda y, en cuestión de horas, vamos a estar completamente enganchados.

Dave the Diver tiene elementos de los videojuegos de gestión, acción-aventura y rol. Salió a la venta en junio de 2023 para macOS y Windows, y la versión para Switch está prevista para más adelante.

A la hora de jugar, Dave the Diver se divide en dos propuestas complementarias. De día vamos a poder sumergirnos en las profundidades de la Fosa Azul donde podremos explorar sus secretos, capturar peces y vida silvestre de todo tipo y desenterrar tesoros olvidados. De noche, deberemos gestionar el restaurante de sushi que depende no solo de nuestra materia prima, sino de la atención que le brindamos a los clientes.

Así, el juego de Mintrocket genera un loop de gameplay absorbente y divertido que nos invita continuamente a seguir jugando. Esto lo logra gracias a los pequeños desafíos que implica cada actividad, desde la microgestión de recursos hasta la propia habilidad para completar tareas bajo presión. La magia sucede en lo cotidiano: desde cuánta espuma le dejamos a un chopp de cerveza hasta cómo enviamos un aviso buscando nuevo personal,

En Dave the Diver, los jugadores controlan a Dave, un buceador de aguas profundas al que convencen para que dirija un restaurante de sushi y le suministre el pescado que necesita. Pesca en un lugar llamado Blue Hole cuya geografía y fauna cambian a diario.

Dave the Diver es un juego que siempre nos tiene haciendo algo. Cuando damos por sentado que ya sabemos que pasará el día siguiente, aparece un barquito nuevo y nos da una misión hilarante. Los guiños a la cultura gamer están en todos lados, su versión de Ash Ketchum nos invita a juntar cartas coleccionables de los peces de la Fosa Azul, mientras que un grupo de ambientalistas destruyen la vida silvestre al grito de “No contaminen la Fosa Azul”. Las balas pican cerca, hay una para cada tipo de audiencia y el humor da justo en el clavo.

El mayor mérito del juego de Mintrocket es dejarnos satisfechos con el tiempo invertido. Nada más divertido que conseguir esas estrellas de mar multicolor para subir de nivel nuestro catálogo marino, o tal vez sea momento de ir a cazar ese gigantesco pez serrucho que casi nos mató en la run anterior. Nunca me divertí tanto revisando ingredientes e investigando recetas, pero también es genial el vértigo de llegar a servir todas las órdenes a tiempo. No hay un momento de aburrimiento y, cuando menos lo esperamos, aparece una cinemática hilarante para reavivar la llama de la diversión.

En Dave the Diver, el suministro de aire de Dave disminuye más rápidamente a medida que se sobrecarga, y se vuelve más susceptible a los depredadores, como los tiburones.

En cuanto a la propuesta jugable en sí, Dave the Diver es una cruza de roguelite con un sencillo simulador de restaurante. Desbloqueando la pesca nocturna, podemos sumergirnos dos veces al día, limitados únicamente por el equipamiento de buceo. Lo bueno es que podemos mejorarlo para alcanzar mayores profundidades, llevar más carga, disparar arpones a peces de mayor calibre y aumentar la capacidad del tubo de oxígeno. La microgestión es tan divertida como sumergirse a conseguir los recursos, vender tesoros o completar las hilarantes misiones secundarias.

A Dave lo acompañan un abanico de personajes secundarios carismáticos que nos sacarán una sonrisa todo el tiempo. Desde el ex traficante de armas dueño del barco, pasando por nuestro habilidoso chef y su misterioso pasado, hasta el ejército de críticos de Cooksta (una versión satírica de Instagram) que vendrán a desafiarnos, solo para terminar enamorados de nuestro restaurancito. La historia es ridícula, el desfile de personajes fantásticos está a la altura de la propuesta y la diversión siempre dice presente.

En Dave the Diver, los jugadores pueden recoger recursos para mejorar o fabricar nuevos objetos para Dave, como equipos de buceo y armas para usar en los combates contra gigantescas criaturas submarinas.

Desde lo técnico, el juego de Mintrocket es modesto pero cumple en todos los frentes. El apartado estético destaca gracias a un delicioso pixel art, las criaturas marinas se diferencian perfectamente aún en los peces más pequeños y, cuando aparecen los monstruos marinos, la experiencia se vuelve increíble. La música es simple pero acompaña bien cada momento, en especial las escenas de diálogos en las que marca el clima a la perfección. El único punto en contra es la falta de V-Sync, que termina mostrando un tearing bastante frecuente, que puede resultar molesto pero no afecta realmente el disfrute general.

La experiencia en general es amigable para todo tipo de usuarios. Los tutoriales son claros, poco intrusivos y nos invitan a seguir jugando. Las primeras horas de juego son una delicia y el resto de la propuesta sigue la misma línea. Es desafiante y entretenido, pero encuentra el balance justo como para no frustrarnos. Es la experiencia ideal para escapar a la constante presión del resto de los títulos modernos, lejos de los pases de batalla y los eventos por tiempo limitado, el juego de Mintrocket nos ofrece diversión y relajación por partes iguales.

Dave the Diver es un videojuego de aventuras desarrollado por Mintrocket. Los jugadores controlan a Dave, un buzo muy trabajador, mientras recoge pescado, resuelve misiones y gestiona un restaurante de sushi.

Dave the Diver es uno de esos títulos independientes que llegan en el momento justo con la propuesta jugable que estábamos necesitando. Este año ha sido uno de los mejores en cuanto a lanzamientos, tenemos grandes juegos para todos los gustos y sistemas tan complejos y perfectamente diseñados que da gusto sentarse a aprenderlos. Sin embargo, Mintrocket nos muestra que vale la pena hacerse un ratito para disfrutar de una experiencia simple y relajada.

PUNTAJE: 8/10

Dave The Diver se lanzó el 28 de junio de 2023 para PC y macOS; con una versión para Nintendo Switch confirmada para este año. Lo jugué por 15 horas en PC (Steam).

