GAMING | Todos los lanzamientos fuertes que llegarán durante el mes de agosto y dónde jugarlos

Blasphemous 2 promete ser más frenético que su predecesor.

Agosto viene cargado de entregas importantes y muy esperadas por los fanáticos. Desde los populares triple A, hasta indies, además de porteos y remakes. En esta lista te dejamos los más destacados que no deberías perderte.

Baldur’s Gate 3

El próximo videojuego de rol desarrollado y publicado por Larian Studios llegará el 3 de agosto a PC tras haber adelantado su estreno. Esta tercera entrega se sitúa en el año 1492 DR, más de 120 años después de los eventos de Baldur’s Gate II: Shadows of Amn. El título estará disponible para PlayStation 5 el 6 de septiembre, mientras sigue desarrollando su versión para Xbox.

Baldur's Gate 3 saldrá de early access antes de tiempo para no chocarse con el lanzamiento de Starfield.

Atlas Fallen

Juego de rol en el cual debes viajar por las arenas de una tierra infinita, llena de peligros, misterios y fragmentos del pasado para cazar monstruos legendarios y finalmente liberar a la humanidad de la opresión de un Dios corrupto. Desarrollado por Deck13 Interactive y publicado por Focus Entertainment, el juego llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 10 de agosto.

Stray

El popular juego del gatito desarrollado por BlueTwelve Studio y publicado por Annapurna Interactive llegará a Xbox este 10 de agosto luego de haber sido lanzado para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC el año pasado. La entrega -la cual obtuvo muchas nominaciones en The Game Awards- nos pone en la piel de un gato callejero que para reencontrarse con su familia debe resolver un misterio.

Vampire Survivors es un juego altamente adictivo que se sitúa en Italia rural en 2021.

Dead Cells: Return to Castlevania

Si bien este cuarto DLC de Dead Cells salió a la venta en marzo, el 11 de agosto estará finalmente disponible la versión física para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PlayStation 5. El paquete incluirá una copia del juego principal con el contenido de todos los DLC disponibles hasta la fecha y sus 34 actualizaciones, además de postales, pines, un CD con la banda sonora y muchas cosas más.

Vampire Survivors

Uno de los títulos más populares del año pasado llegará a la Nintendo Switch este 17 de agosto. El videojuego de disparos estilo roguelike, desarrollado y publicado por Luca Galante, nos ponen la piel de un grupo de héroes que deben cazar y derrotar a el malvado Bisconte Draculó. Vampire Survivors se llevó el premio a Mejor Debut Indie y se robó un puesto en la lista de los mejores lanzamientos del 2022.

Immortals of Aveum toma inspiración de gigantes como Call of Duty y Doom Eternal.

The Texas Chain Saw Massacre

Este juego de terror de supervivencia está basado en la franquicia homónima y llegará el 18 de agosto a todas las plataformas (a excepción de la híbrida de Nintendo). Desarrollado por Sumo Nottingham y publicado por Gun Interactive, el título cuenta con un modo de juego cooperativo y otro de jugador versus jugador (PvP). Además presenta a Kane Hodder como Leatherface y Edwin Neal retomará su papel de “The Hitchhiker” de la película original.

Immortals of Aveum

El nuevo shooter en primera persona de Ascendant Studios y Electronic Arts llegará a Xbox Series X|S, PlayStation 5 y PC este 22 de agosto. Según su director, Bret Robbins, Immortals of Aveum es un FPS mágico al estilo de Call of Duty inspirado en Doom Eternal que contará con 25 hechizos y un árbol de habilidades con más de 80 desbloqueables.

Mechas gigantes son los protagonistas de lo nuevo de FromSoftware en Armored Core VI: Fires of Rubicon.

Blasphemous 2

Un despiadado juego de plataformas ambientado en un mundo oscuro y de pesadillas donde el género metroidvania se choca con el hack’n’ slash. Esta segunda parte de la serie de Blasphemous presagia el regreso de El Penitente con una historia que retoma desde el DLC gratuito de Wounds of Eventide. Desarrollado por el estudio español, The Game Kitchen, Blasphemous 2 llegará a todas las plataformas el 24 de agosto.

Armored Core VI: Fires of Rubicon

Lo nuevo de FromSoftware y Bandai Namco llegará este 25 de agosto a PlayStation, Xbox y PC. Se trata de una entrega de combate vehicular basada en mechas (máquinas de gran tamaño controladas por uno o más pilotos que tienen piernas y brazos). Se desarrolla en el planeta Rubicon 3 y nos pone en la piel de un mercenario independiente que pilotea uno de los famosos Armored Core.

Sea of Stars estará en el catálogo extra de PlayStation Plus el día de su lanzamiento, así como en el de Game Pass para Xbox.

Sea of Stars

Juego de rol desarrollado por Sabotage Studios que actúa como la precuela de The Messenger (2018). Inspirado en Chrono Trigger, Breath of Fire e Illusions of Gaia, este título está centrado en dos héroes (Valere y Zale), quienes usan el poder del sol y la luna para luchar contra un alquimista mediante la resolución de acertijos y combates por turnos. Sea of Stars llegará a todas las plataformas el 29 de agosto.

Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case

La galardonada saga desarrollada por Blazing Griffin y distribuida por Microids, estrena su segundo episodio en todas las plataformas este 29 de agosto. En esta, el famoso detective Hércules Poirot viaja a Londres con la tarea de entregar un cuadro para una exposición, el cual lamentablemente será robado durante la inauguración.

Los desarrolladores de Daymare: 1994 Sandcastle advirtieron sobre su contenido gore.

Daymare: 1994 Sandcastle

Survival horror narrativo en tercera persona a cargo de Invader Studios y Leonardo Interactive que nos pone en la piel de la agente especial Dalila Reyes, quien debe investigar las profundidades de un complejo militar desolado y laberíntico. Es la precuela del aclamado Daymare: 1998 y será lanzada para todas las plataformas disponibles el 30 de agosto.

