Jairo Anibal Niño, la tierna huella del escritor del corazón

Jairo Anibal Niño nació un 5 de septiembre de 1941, en Moniquirá, un municipio del campo colombiano Escritor de libros para niños. Foto: Abel E. Cárdenas O

Jairo Aníbal no era un escritor común, las niñas y los niños de la década de los noventa recuerdan con emoción y dulzura sus escritos y descripciones de elementos, situaciones y escenas del imaginario infantil; sus relatos coinciden en la sensación cálida que llega a quienes crecieron con sus textos tiernos e inocentes sobre la vida.

Su recuerdo y la huella que su pluma dejó en las mentes y corazones de millones de niños en Colombia, América Latina y el mundo a donde sus relatos llegaron con el lenguaje universal de la imaginación y la ternura. Lucy Camacho, mi profesora de español en el colegio, nos llevó de la mano por esa obra, dotada de una escritura amorosa y tierna que nos acompañaría a la adultez que guardamos como esos avioncitos, como esas gotas de tigre o como ese silencio en el que nos dejó, como esa guitarra sin seis cuerdas, cuando falleció aquel 30 de agosto de 2010 en la ciudad de Bogotá.

Se cumple otro año del que sería el cumpleaños del escritor de literatura infantil colombiana Jairo Anibal Niño

Hoy recordamos al niño que se hizo amigo de todos nosotros en la niñez, del maestro de todos aquellos que lo conocían, leían o coincidían con él en medio de alguna pirueta extraordinaria de la vida, aquel que nació un 5 de septiembre de 1941, en Moniquirá, un municipio del campo colombiano.

Niño fue un artista del corazón, su inspiración quedó reflejada en el cuento, el teatro, la poesía, la pintura, la docencia y hasta en la política. Fue profesor universitario, director de la Biblioteca Nacional de Colombia, director del taller de dramaturgia del Teatro Libre de Bogotá, guionista y director del teatro de la Universidad Nacional de Colombia en su sede en Bogotá.

Usó en algunas ocasiones el seudónimo de Amadeo Zoro, pero sus lectores lo recuerdan como un astronauta, como un abuelito, como el guardián del pensamiento inocente de la niñez, como aquel rebelde que se entregó a la hazaña de movilizar los afectos que marcarían a una niña que, de adulta, seguiría siendo una niña en el cuerpo de una escritora y bibliotecaria, el viaje inmenso de aquel libro obsequiado ocasionalmente en alguna actividad que pone en las manos de un niño un manual de instrucciones para entender desde los sentimientos el amor, la vida colegial o el fútbol.

Hoy recordamos a Jairo Aníbal Niño desde los recuerdos, las lecturas indelebles en el corazón, desde las voces que quienes lo leyeron y a quienes marcó de por vida de la manera más tierna, en medio de un mundo hostil que solo necesita darle una oportunidad a que más seres humanos se pregunten “¿De dónde vienen los pollitos de la música?” solo para saber que “vienen de las yemas de los dedos de Federico Chopin”.

“Yo. Me lo encontré una vez caminando por la 7ma. Morí cuando mi papá me dijo: Mira! Él es Jairo Anibal Niño. Me acerqué a saludarlo. Nunca olvidaré ese momento. Mi papá le regaló a mi mamá “La Alegría de querer” cuando nací. Cuánto cariño en un solo libro. " @Anamazul

Cuando era pequeña fue al colegio a dar una conferencia y hablar de sus libros, quedé enamorada de sus frases, luego iba la firma de libros pero yo no tenía el libro porque mis papás no pudieron comprarlo, años después lo compré pero nunca conseguí que lo autografiara. @marciana_toxica

“El Preguntario es uno de mis libros favoritos. Aprendí conjuntos matemáticos con los símiles Tigre = Aguacero de gatos y Gato = Gota de tigre. “ @Ebtsolstice

“En una Feria del Libro me firmó La Alegría del Querer con una dedicatoria que decía algo así: En el jardín de las ilusiones todo puede crecer. Esa frase partió mi vida en dos. Ojalá supiese dónde está ese libro.” @AhCarajos

“Estaba hospitalizada en la Cardio infantil y Dolex tenía una iniciativa en la que llevaban libros. Leí la Alegría de querer y me enamoré profundamente de la poesía, tenía 8 años.” @utopitora

“Quizás eso fue lo que supo hacer él, velar por esa inocencia ante una realidad tan gonorrea cómo la nuestra.” Césare Gaffurri

“Dale. Do, re, mi, fa, sol, si, ¿ si mi amor?. Si.” @dosdedosdefrent

“¿Por qué no viniste? Me quedé en la puerta del teatro hasta el final de la película y luego regresé a mi casa por las calles más oscuras y solitarias como si fuera un gato ciego obligado por su condición a comprar un bastón blanco puesto en venta por una pandilla de ratones…” @jjbarc





Bibliografía

1966: El monte calvo

1969: Las bodas de lata o el baile de los arzobispos

1975: Los inquilinos de la ira

1977: Zoro

1977: El sol subterráneo

1977: Puro pueblo

1979: La madriguera

1979: Toda la vida

1981: El manantial de las fieras

La alegría de querer: poemas de amor para niños, publicado en 1986 en una versión renovada juntos a los grándes títulos de Jairo Anibal Niño en ediciones de lujo por Editorial Panamericana

1983: Dalia y Zazir

1985: De las alas caracolí

1986: La alegría de querer: poemas de amor para niños

1989: Preguntario: poemario para niños

1990: Aviador Santiago

1991: El quinto viaje

1991: Razzgo, Indo y Zaz

1991: El músico del aire

1992: El árbol de los anhelos

1992: El nido más bello del mundo

1992: Uvaldino y la cafetera maravillosa

1992: La estrella de papel

1992: El obrero de la alegría

1993: Los papeles de Miguela

1993: El cuenta distancias

1993: La señora Contraria

1993: Los superhéroes

1994: El río de la vida: Manuel Elkin Patarroyo y su lucha contra la malaria

1995: El inventor de lunas

1995: La hermana del principito

1995: Orfeo y la cosmonauta

1995: Amanece

1996: Historia y nomeolvides

1998: Los nueve días y un día: nueva novena de navidad

1998: Fútbol, goles y girasoles

2000: El jardín de las ilusiones

2001: Paloma mensajera

2001: Gato

2002: La noche de los colibríes

2002: El equipaje de la mariposa

2003: Yo soy Juan

2003: Bonita

2003: El astronauta

2003: En la bella Palmira esto sucede

2003: La fábrica de sueños

2003: Las hojas de la vida

2003: Río de oro

2003: Tulima

2003: Tutunendo

2005: El hospital y la rosa

2005: Sana, sana colita de rana

2006: Para aprender el idioma de los pájaros

2006: Rafael Pombo, corazón de gorrión

2008: El libro de la caricia

2008: Cuentas del collar de los cuentos

2009: La libreta de Simbad

2010: ¿Por qué los pájaros azules no comen hormigas?

2010: Caballopando: historias de caballos

2011: Ratones chinos

2011: Tapir

2012: Colibrí brilico: y otras canciones de pájaros

2013: Trébol de cuatro hojas

2014: Gota de corazón