Creo que hay una función de servicio en la escritura: el autor español Curro Cañete presenta ‘No tengas miedo a nada’

Curro Cañete, autor y coach de éxito, titulado en Derecho y en Periodismo,

Curro Cañete es un personaje reconocido en España en lo que se conoce como “literatura de éxito” o “literatura de crecimiento personal”. Ha estado cerca de figuras reconocidas y celebridades, entre la interminable listad de personajes que conoció durante su trabajo como periodista en medios como la versión española de la revista Vanity Fair o la agencia de noticias EFE. Desde 2019, con la publicación de El poder de confiar en ti se ha volcado a las librerías con libros que mezclan prácticas espirituales, referencias a la búsqueda de la sabiduría, propósito, felicidad y plenitud.

Infobae habló con el autor y coach español sobre su trabajo en el periodismo, la transición de su escritura, sus referentes literarios y su paso a paso para ser una de las figuras más populares de la literatura de crecimiento personal en Iberoamérica.

Portada de 'No tengas miedo a nada' (2022) Editorial Planeta

— Cómo se presenta, ¿usted quién es?

— Justo eso me preguntó Alberto Linero en la presentación de mi libro y creo que le respondí que me considero un ser humano, lo demás son etiquetas. Soy un ser humano que está aprendiendo sobre cómo podemos vivir mejor, con más felicidad y con más amor.

— ¿Y su carrera periodística?

— Estuve trabajando de periodista como 10 o 12 años en Madrid, trabajé también en cultura como tú y también cubriendo eventos, iba a muchos estrenos y hacía muchas entrevistas, justamente las entrevistas eran, yo creo, lo que más me gustaba, luego lo de redactarlas no tanto porque tardaba muchísimo, entonces grabando sí, porque primero lo copiaba todo literal, luego lo imprimía y luego tenía un sistema que me quedaba muy bien, pero que me llevaba mucho tiempo y pero sí que disfrutaba porque accedía a personajes y podía preguntarles si podía hablar con ellos, entonces eso era muy interesante siempre aprendía de cada personaje. Trabajé Vanity Fair, en el periódico El Mundo, trabajé también para 20 Minutos que es otro periódico, en la agencia EFE y en varias revistas.

— ¿Cómo nació esta vocación por acompañar los procesos de otras personas?

— En realidad esta es mi verdadera vocación, escribir libros que ayuden a otros y ser más felices. Fue un proceso y una transición, primero fui el cliente en un proceso de coaching personal y cambie muchísimas cosas, vivía muy estresado, con mucho miedo, cambié muchas cosas. Luego me empecé a interesar hasta que me formé, hice un Máster en la Universidad Autónoma de Madrid sobre coaching profesional y empecé a practicar. La primera con la que practiqué fue mi madre, ella logró dejar de fumar después de 40 años, empecé a ver que se me daba muy bien y que la gente conseguía logros muy importantes y así empecé a tener sesiones.

También escribía de antes, desde la adolescencia, entonces transladé todos esos conocimientos a un libro y como había sido periodista durante tantos años sabía conectar con el público. Por eso el título de uno de mis libros es ‘El poder de confiar en ti’ que fue un éxito total en España, estuvo entre los 10 libros más vendidos de todos los géneros durante 44 semanas seguidas. Pasé de que se imprimieran pocas copias de mis libros a verlo en todas las librerías, los supermercados, los aeropuertos y eso fue muy bonito porque fue por el “voz a voz”, por las recomendaciones, eso fue en 2019; ya en 2020 con El poder de confiar estaba en las primeras posiciones precisamente durante la pandemia.

— ¿Cómo dio el primer paso para comenzar a incursionar en la escritura, pasando del trabajo periodístico a los libros?

— Pues siempre había querido escribir un libro desde que era muy pequeño y de hecho había escrito ya otras cosas otros libros, pero estaba aprendiendo, no? Y siempre tenía claro, es que era mi vocación, lo que no sabía es cómo iban a ser mis libros, pero sí sabía que quería escribir libros. Entonces la verdad que he escrito mucho algunas personas, me preguntan qué puedo hacer para escribir y yo digo práctica práctica práctica práctica porque yo he escrito muchísimo y además tenía primero un blog que yo escribía todos los días todos los días que la gente me decía, pero cómo escribe todo eso y luego además también hacía entrevistas cuando era estudiantes.

Hacía entrevistas sin cobrar ni nada y yo la publicaba, ¿sabes? Entonces la verdad que ha sido cuestión de práctica el otro fue ya una transición natural cuando yo conocí el crecimiento personal y la espiritualidad, todo lo que no ayuda fue para mí como una revelación y una vez escuché “si cambias tu manera de pensar, puedes cambiar tu vida” entonces empecé a aprender de cómo podemos utilizar nuestra mente y nuestro cerebro para mejorar nuestra vida y eso a mí me apasionó tanto que ya solo quería escribir sobre eso.

— ¿Cómo fue su conexión con el crecimiento personal y con la espiritualidad?

— Fue a través de mi deseo de mejorar, mi deseo de salvarme a mí mismo. Hubo un chico que me dijo “tú no puedes salvar a nadie, pero sí te puedes salvar a ti” y entonces comprendí que tenía un ser humano a mi cargo que era yo mismo, que yo era mi proyecto más importante y que tenía que hacer todo lo posible por ser feliz. Así fue cuando empecé a investigar sobre todos estos asuntos.

— ¿Quiénes fueron sus referentes?

— Mi referente más importante creo que fue el escritor Hermann Hesse,que escribió un libro titulado Demian que era el libro preferido de mi hermano y este libro está lleno de sabiduría lleno de sabiduría, era una novela, pero está lleno de sabiduría y a mí me impactó mucho ese libro pasto mucho ese libro y luego me han impactado otras personas también como Wayne Dyer. También debo decir que un chico que que conocí un verano, fue alguien que me inspiró mucho ya que me dijo “el miedo tiene mucho poder sobre ti, tu sistema teme a algo o alguien, entonces te controla, tienes que liberarte de verdad” y es verdad, tenemos que liberarnos del miedo.

— Cuando habla de espiritualidad, ¿ese encuentro se dio por alguna religión en específico, alguna corriente?… ¿Cómo fue esa conexión con un pensamiento espiritual?

— Respeto todas las religiones y todas me parecen maravillosas y creo que hace muy buena labor, estoy muy a favor de la Iglesia Católica y además también voy a la iglesia, de hecho en mi visita a Bogotá fuimos a Montserrate, estuve pidiendo mis deseos y me encanta, así que creo que Dios está por encima de todas las religiones. Se creó un concepto de Dios como fuerza universal, que cuando tú te unes a esa fuerza universal, te conviertes en alguien mucho más poderoso, es casi como una alianza entre tú y el universo y Dios es quien te inspira tu propio deseos, entonces cuando te alineas con tu destino, te alineas con lo que Dios quiere para ti, es entonces cuando la vida empieza a tener verdadero sentido y sí que ha aumentado mucho mi fe ,he aumentado mucho mi conocimiento sobre Dios y entonces eso.ayuda mucho, aunque los libros son muy pragmáticos porque luego me leen todo tipo de lectores, no quiero que me lean solo personas espirituales, soy muy pragmático, como tengo el coaching en el objetivo de plan de acción, no sé qué, no sé cuánto, siempre voy a lo concreto, pero al mismo tiempo ayudo a las personas a tener más fe, que sé que la fe es fuerza y cuando tú tienes fe vas a disfrutar más de la vida y vas a conseguir mejores cosas.

— Más allá del concepto de fuerza ¿cómo definiría la fe?

— La fe la defino como creer en lo que no ves muy cerca

— Es una definición muy cercana a la que tiene la Biblia, ¿no?

— Sí, muy cercana. La Biblia está llena de sabiduría, la estudio mucho, en la Biblia hay muchas citas, la segunda el segundo capítulo dice que “todo es posible para el que cree”, la Biblia es una fuente de sabiduría enorme y nos anima a querernos los unos a los otros, a confiar en nuestros sueños, a saber que con Dios todo es posible y estoy convencido de eso, he visto muchos milagros en mi vida.

— Después de tener este encuentro con la espiritualidad y con el crecimiento personal, ¿cómo estructura el paso de su blog hasta llegar a la escritura de libros?

— Mi método en realidad es mucho más caótico que el de la mayoría de las de otros escritores con lo que yo he hablado, porque muchos ya saben cómo van a empezar, cómo van a terminar y hasta tienen un guión minucioso para escribir. Empieza en que nunca puedo tener un folio en blanco, me siento inspirado como si fuerzas invisibles me dijeran lo que tengo que escribir y es verdad que primero me sale un consolidado más grande. Entonces una vez que tengo eso empiezo a pulir, a eliminar, a tachar, a reorganizar, pero de alguna manera siento que que es la vida la que me inspira los libros, por eso me siento muy tranquilo, estoy al servicio de la vida y quiero que la vida haga lo que quiera conmigo.

Creo que hay una función de servicio en la escritura, claro, dependiendo de la temática, aunque hay libros de matemáticas súper serios que han cambiado vidas, la novela también cambian vidas, prefiero esto porque me siento más libre, no tengo que encubrir nada, puedo poner directamente lo que yo quiera y además puedo poner un poema si quiero o puedo relatar una historia que me ha pasado. por ejemplo, ayer conocí aquí a una persona muy interesante y eso puede acabar en uno de mis libros, o sea, tengo total libertad, pero estamos al servicio de los lectores.

Hay algo que siempre he dicho y es que cuando no me escriban lectores para decirme que mi libro le están ayudando, me dedicaré a otra cosa porque puedo dedicarme a muchas otras cosas; me dedico a esto porque puedo escribir para mí, sí, como hobby, pero me dedico a esto si va a llegar a un público que le puede ayudar y de esta manera tengo la oportunidad de servir.

Wayne Dyer, psicólogo y escritor de libros de autoayuda estadounidense (1940-2015) y uno de los mayores referentes de Curro Cañete

— ¿Cómo estructuró ese rol de coach?

— Fue un proceso muy gradual primero lo combinaba con el periodismo, luego empecé a tener bastante éxito y me di cuenta que se me daba muy bien, porque después de uno llamaban otros y cuando hacían un proceso le recomendaban a la amiga y a la prima para hacer acompañamientos hacia sus objetivos. Luego, ya con el libro, la cosa se disparó y ahí ya me encontré con lista de espera y con todo, la verdad lo primero para mí son los libros, es decir, si tengo que escribir no tengo tiempo para excepciones y no hago sesiones, la cosa es que hay algunos coaches que se manejan al revés, para ellos lo importante son las sesiones, tienen una empresa montada. en mi caso no es así, hago sesión en el salón de mi casa y ahora la hago más por internet, me gusta mucho porque me cuentan su historia, me cuentan su vida, muchas personas me cuentan cosas que a lo mejor no saben su hermana o incluso que no saben ni siquiera su pareja, y conmigo se sienten confiados y pueden abrir su corazón, lo que yo aprendo sobre la psicología humana es muchísimo, por eso me gusta seguir haciéndolo.

— ¿Cuál cree que es la responsabilidad que tiene con lo que escribe y el impacto que pueda tener en la vida de la gente?

— Es mucha responsabilidad, trato de aplicar todo lo que enseño porque soy un ser humano que está aprendiendo y comete un montón de equivocaciones, un montón. Siempre se lo digo a los lectores porque pueden idealizarme muy lejos de la realidad. Además siempre cuento mis miserias en cada libro, cuento mis oscuridades, cuento mis sombras y cuento también cómo intento transformarla. Vivo con mucha responsabilidad en ese sentido, quizás un sentido excesivo de la responsabilidad porque también he tenido que aprender a hacer compasivo conmigo mismo y a entender que yo hago lo que puedo por ayudar a los demás, también tengo que soltar a veces porque

no siempre vas a poder controlar la vida de los otros y al final la otra persona van a poder tomar sus propias decisiones, a una persona la ayuda mucho lograr salir de la oscuridad y luego como no continúe ese trabajo a lo mejor otra vez vuelva a caer en sus propias inercias, pero he aprendido también a soltar, tratar de aportar valor y soltar entender que es ese proceso de presentarte interactuar y soltar hace parte de tu proceso para para transmutar todo o catalizar toda esa energía también porque es tremendo el gasto energético de estar escuchando y de entregar tu atención, tus ideas y tus consejos, porque también me escriben por las redes y siempre estoy aprendiendo a gestionar eso.

Piensas que tuve un éxito muy grande en España y no estaba preparado para gestionar eso bien porque de la noche a la mañana te encuentras con un montón de solicitudes, un montón de gente que te demanda cosas; también ví como cuando alguna persona y también conocidos, que a lo mejor no sabía de ellos en un montón de tiempo y ahora querían tomarse un café conmigo, eso me resultó muy complicado porque cuando decía que no veía cómo se enfadaban y no tenía referentes. Si tengo un hijo le puedo preguntar a mi hermana cómo se le da el biberón porque ha tenido tres, pero aquí no había un caso de escritor en la familia, entonces fui aprendiendo un poco de los ejemplos de gente que tenía más éxito que yo y le fui preguntando y siempre tuve algo muy claro, que no quería perder la parte más humilde, más llana, eso siempre lo tenía muy claro y creo que lo he conseguido.

He conseguido que los lectores me sigan viendo cercano, he conseguido comunicarles que a veces no puedo estar disponible, pero que eso no significa que no los valore, significa que mi tiempo es limitado y que también tengo una vida por construir.

— Hablemos de este libro ¿cómo lo describiría?

— Creo que mi libro más poderoso, lo escribí en Londres donde he estado viviendo un año entero y realmente creo que es un libro muy interesante porque no solo da conocimientos, me hago protagonista del libro, es la aventura de un español que va en medio de una pandemia a una ciudad como Londres en medio del segundo confinamiento de cuatro meses. La idea de ir por el centro de Londres como yo, que iba caminando por esas calles, este soy yo caminando (expone la portada del libro), con las calles vacías, eso fue muy inspirador y al mismo tiempo fue muy duro, pero muy muy duro, pero también muy inspirador, me ayudó otra vez a comprender a la gente que pasa por aprietos, porque digamos, en España ya lo tenía todo conquistado, sin embargo, llego allí donde no me conocía absolutamente nadie, no era ni conocido ni le interesaba nadie; además no sabía hablar inglés, fue duro pero al mismo tiempo muy bonito, todo lo veo como material literario, entonces este libro tiene esa parte tan especial de la ciudad de Londres, que es una de las ciudades más apasionantes del mundo y luego, pues todos los conocimientos que sigo aprendiendo porque sigo estudiando.

— ¿Cuál es su opinión del auge de las publicaciones de coaches, influenciadores y personalidades de redes sociales dando consejos sobre bienestar?

— Creo que es muy importante prepararse, a parte de mi máster, tengo licenciaturas en derecho y en periodismo, el máster que hice era el más prestigioso que había en España, era impartido en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid que es una de las más prestigiosas de España y estuve un año entero formándome en coaching, pero cuando fui ya sabía más que los profesores porque porque ya me había formado por mi cuenta pero quería un título porque me parece muy importante tenerlo.

Hay gente que dice que es coach y ha hecho un curso de fin de semana y esto es algo muy serio, pero al mismo tiempo no me preocupa porque me centro en mí, en mi propio camino y en mi propia responsabilidad. Creo que cuando de verdad no vives el mensaje, cuando de verdad no estás preparado para transmitirlo tampoco vas a tener recepción. Se publican muchos libros pero no todos los libros tienen el mismo éxito, entonces, al final, los lectores se dan cuenta cuando hay verdad, cuando hay preparación y cuando alguien todavía no tiene el nivel de conciencia suficiente para poder escribir un libro que ayude a otras personas.

— ¿Cómo cree que la lectura de crecimiento personal puede ayudar en este proceso en este momento de la historia en el que todos tenemos en común, de alguna manera, la búsqueda de nuevos caminos tras el paso de la pandemia?

— Ayuda mucho porque me ves que tengo la prueba porque me escriben en muchas en Instagram, es una retroalimentación pública y ayuda mucho porque al final todos necesitamos confiar y muchas veces son cosas obvias pero que necesitamos que nos las recuerden porque vivimos en un mundo muy acelerado, es un tiempo para la introspección, son ejercicios son muy sencillos como escribir en un papel escribe qué es lo que deseas o haz 10 respiraciones en silencio, son cosas muy sencillas pero que nos llevan a la calma, la paz interior y realmente el mensaje puede llegar por distintas vías, puede llegar por un sacerdote, por un psicólogo, una amiga te puede decir algo que te transforme o el mensaje puede llegar a través de un libro y te puede transformar, te puede ayudar.

Creo que lo importante es que llegue el mensaje a quién deba llegar, cada persona recibe lo que necesita, he comprobado en mis charlas que cada persona se lleva una cosa y lo que a ti ahora mismo no te sirve para nada al otro le sirve muchísimo entonces fíjate que al final del libro digo que contiene muchas enseñanzas, algunas de gran eficacia, quédate solo con lo que a ti te haya ayudado. Lo más importante es esto: solo tienes una vida, tienes todo lo posible para que sea una vida feliz.

De todo lo que cuento aplica lo que a ti te ayude y tenga sentido para ti, lo que no, no le hagas ni caso, todo lo que escribo lo escribo porque creo que puedo ayudar a vivir con más fuerza no porque tenga razón, ya sé que podemos defender lo contrario, también podemos defender la maldad podemos defender la miseria, podemos defender la oscuridad del mundo y podemos ver un montón de cosas, pero a mí no me interesa que se vaya a mi libro porque a me interesan los pensamientos positivos, porque he descubierto que necesitamos los pensamientos positivos para sacar nuestra vida adelante.

Foto de archivo. Personas usando tapabocas para evitar el contagio de COVID-19 caminan durante la pandemia en una calle de Bogotá, Colombia, 10 de julio, 2020. REUTERS/Luisa González

— ¿Qué tan importante es el cuidado de la salud mental para el desarrollo personal?

— Muy importante, me alegra que también se esté hablando del tema aquí, ahora se habla bastante en España de la salud mental porque hasta hace poco era un tabú y lo peor es que muchas veces no sabemos que el otro atraviesa estos problemas. Tuve a alguien en silla de ruedas que tiene una dificultad y que no puede caminar, pero a lo mejor tú ves a alguien en el trabajo que está hace sus labores y lo que no sabes es que es que esta mañana no se quería levantar de la cama, que está atravesando un infierno porque muchas personas lo viven en silencio.

Creo que es muy bueno poder compartirlo, poder explicarlo, poder entender que tenemos un problema, es como un túnel negro y creen que eso va a ser toda la vida, es algo muy peligroso porque ya pierdes las ganas de vivir, pero si sabes y comprendes que fuera está la luz y que eso no tiene nada que ver con con vivir ahí dentro va a poder sacar la energía para luchar para llegar a la luz y unos necesitarán un psiquiatra, otros necesitarán un psicólogo, otro lo podrán hacer solo por sí mismos, pero todo el mundo puede llegar a la luz, todo el mundo que sufre puede dejar de sufrir y creo que que es muy importante que se hable de ello.

Ficha

Título: No tengas miedo a nada

Autor: Curro Cañete

Temática: Crecimiento personal, autoayuda

Editorial: Planeta

Año: 2022