Programa de la Feria del Libro 2024: 8 de mayo

Leopoldo Lugones, Liliana Ancalao, "Volver al Futuro", Alberto Díaz y Copi

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se prepara para recibir al público con una serie de actividades muy interesantes para todas las edades.

Entre los eventos destacado se encuentran el comienzo del Diálogo de Lenguas y Pueblos Originarios; un curso sobre el costado espiritista de Leopoldo Lugones; un diálogo entre el editor Alberto Díaz e Hinde Pomeraniec sobre la obra de Saer, un encuentro sobre la “La guerra de las mariconas” de Copi; la mesa “Revolucionar nuestras historias e infancias: miradas desobedientes sobre Alf y las Princesas” y un encuentro sobre los “Viajes en el tiempo en la cultura pop”.

El evento literario más grande del año en Buenos Aires concentra lectores, escritores, aficionados de la lectura, estudiantes, docentes y visitantes en un área superior a los 45.000 metros cuadrados en el Predio Ferial de La Rural, lo que la convierte en la de mayor asistencia en el ámbito hispanoparlante.

La Feria hoy abre a las 14 y cierra a las 22 horas y la entrada cuesta $3.500, aunque es gratuito a partir de las 20. Por otro lado, los viernes, sábados el ingreso cuesta $ 5.000. Existe además una opción de pase para tres accesos, con un costo de $7.500, permitiendo la entrada a la Feria en tres ocasiones distintas. Además, hay un espacio donde se pueden dejar vehículos por un coste de $17.000 por día.

Crédito: Fundación El Libro

Programa 8 de mayo de la Feria del Libro

14:00 - Narrando en las redes: ¿Soñaste alguna vez en ser escritor? Con esta actividad; a partir de una frase aleatoria podrás crear, hasta lo imaginable. Organiza: Fundación El Libro. Sala: Espacio Digital. Pabellón: Pabellón Amarillo.

14:00 - La noche del ensayo: un grupo de actores aislados en una lujosa casa donde algo sale muy mal. tu misión es que no se convierta en un asesinato. ¿Lo podras lograr? - Videojuego narrativo de Guillermo Crespi. Organiza: Fundación El Libro. Sala: Espacio Digital. Pabellón: Pabellón Amarillo.

14:00 - Roedores y otras alimañas. Estación demostrativa sin experimentos. Se describen las preguntas, hipótesis y métodos para el estudio de pequeños mamíferos. Se muestran los distintos tipos de ambiente donde los estudiamos, los materiales utilizados y algunos ejemplares de distintas especies. Se hace énfasis en estudios relacionados con el control de roedores y la prevención de enfermedades zoonóticas. Organiza: Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Exactas UBA. Sala: Zona Explora. Pabellón: Pabellón Amarillo.

14:00 - Criando mosquitos sin querer. Estación teórico-práctica sobre mosquitos presentes en la región metropolitana de Buenos Aires, centrado en prevención de enfermedades transmitidas por Aedes aegypti (Dengue, fiebre Chikungunya, Zika, etc). Posibilidad de observación bajo lupa de material fijado. Presencia de larvas vivas en pecera. Actividades lúdicas de divulgación, incluyendo la simulación de una vivienda utilizando un gazebo y una búsqueda de criaderos de Aedes aegypti en la misma. Organiza: Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Exactas UBA. Sala: Zona Explora. Pabellón: Pabellón Amarillo.

Alicia en el país de las maravillas

16:00 - Alicia en el país de las maravillas, una selección literaria de la mágica María Elena Walsh y otras expresiones del folclore infantil se fusionan en esta propuesta de narración para luego diseñar el propio té literario. Por Valeria Rodriguez. De 5 a 12 años. Participa: Valeria Rodriguez. Organiza: Fundación El Libro. Sala: Taller - Zona Infantil. Pabellón: Pabellón Amarillo.

16:00 - Presentación del libro “Poliedro”, segundo premio del Certamen Literario Fundación El Libro 2023. Participa: El autor paraguayo Sebastian Ocampos y la jurado del premio María Rosa Lojo. Organiza: Editorial Y. Sala: Adolfo Bioy Casares. Pabellón: Pabellón Blanco.

16:00 - Leopoldo Lugones, ese gran desconocido. Curso en dos clases referido a su actividad en el campo del espiritismo, la Teosofía, la Parapsicología y la Masonería. Participa: Dr. Antonio Las Heras. Presenta: Dr. Antonio Las Heras. Organiza: Fundación El Libro. Sala: Domingo Faustino Sarmiento. Pabellón: Pabellón Blanco.

Alf

17:00 - Revolucionar nuestras historias e infancias: miradas desobedientes sobre Alf y las Princesas. Esta actividad propone un análisis crítico y creativo que desafía los paradigmas establecidos en la cultura popular y en la literatura infantil. Maia Debowicz y Maia Morosano, dos destacadas escritoras feministas y queer, comparten más que solo un nombre. Sus obras son tanto reversiones desde la adultez de personajes que marcaron su infancia como manifestaciones del poder de la palabra. Debowicz explora la serie televisiva Alf desde una mirada subjetiva y disruptiva, mientras Morsano reinventa un cuento clásico de princesas donde la aventura reside tanto en la narrativa como en nuevas concepciones de los príncipes. Participan: Maia Debowicz, Maia Morosano. Presenta: Muchas Nueces. Organiza: Muchas Nueces. Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura. Pabellón: Pabellón Ocre.

17:30 - Diálogo de Lenguas y Pueblos Originarios. Apertura. “La otra cara de la Patagonia. La poesia de Liliana Ancalao.” Participan: Liliana Ancalao (Escritora del pueblo mapuche, Argentina). Presentan: Fabián Martínez Siccardi (Escritor, Argentina). Organiza: Fundación El Libro. Sala: Alfonsina Storni. Pabellón: Pabellón Blanco.

17:30 - Presentación del libro “Sucedió en tu cabeza” de Alejandro Rozitchner. Participa: Alejandro Rozitchner. Organiza: Galerna. Sala: Adolfo Bioy Casares. Pabellón: Pabellón Blanco.

Alejandro Rozitchner (Franco Fafasuli)

17:30 - Educación Pública, Democracia y Derechos Humanos. Presentación de las diversas producciones, entre las que se encuentran, la Historia del Sindicalismo Docente, El legado del pensamiento de Stella Maldonado, El proyecto de educación popular de los años ´70 y el libro “Educación, Democracia y Derechos Humanos” producido en el marco de los 50 años de CTERA. Participan: Docentes, alumnos y público en general. Presenta: Miguel Duhalde- Secretario de Educación de CTERA. Organiza: CTERA. Sala: Rodolfo Walsh. Pabellón: Pabellón Amarillo.

18:00 - “Imagen de feria”. Osvaldo Quiroga entrevista a Víctor Vargas Figueiras. Participa: Víctor Vargas Figueiras. Organiza: Fundación El Libro. Sala: Hall Central. Pabellón: Pabellón 9.

18:30 - De los libros a la pantalla: Viajes en el tiempo en la cultura pop: A casi 130 años de la publicación de “La máquina del tiempo” de H.G.Wells, 40 años de “Volver al Futuro” y a cinco años de “Avengers: Endgame”, ¿Por qué los viajes en el tiempo siguen generando pasión en las audiencias? Cuál es la fascinación que tiene el arte por el tiempo, sus variantes, sus paradojas y sus contradicciones. En esta charla entre Paul Noguerol (del podcast “La guía Falopa del Espacio-tiempo “), Leticia Bellini (”Por el largo camino”, podcasts sobre Doctor Who, y otros podcasts de la productora Héroe) y José Argañaraz (Redactor de PopCon, y podcast “Soñando despiertos”, sobre The Sandman) hablamos sobre las diferentes formas que ha tenido la cultura pop para lidiar con la cuarta dimensión. Participan: Paul Noguerol, Leticia Bellini y José Argañaraz. Organiza: Paul Noguerol. Sala: Zona Futuro. Pabellón: Pabellón Amarillo.

40 años de "Volver al Futuro"

18:30 - El Mundo gitano. La historia de un pueblo marginado, ágrafo, nómada que preserva una lengua y de las culturas más antiguas del mundo. Veremos su prehistoria en India, su historia en Europa y su posthistoria en América. Sus aportes culturales, linguisticos. Sus ritos, sus mitos, su organizazión social. Aportes a la cultura general, los esteteotipos gitanos en la literatura, en el cine, en los medios comunicación y en la sociedad el antigitanismo y el racismo. Participa: Jorge Nedich. Organiza: Obsevatri Gitano /Voria Stefanovsky. Editores. Sala: Horacio González - Espacio de Diversidad Funcional y Discapacidad. Pabellón: Pabellón Ocre.

19:00 - Las dos almas de Estados Unidos: presentación del nuevo libro de Jorge Argüello. Participan: Miguel Pichetto, Rafael Bielsa, Martin Lousteau y su autor, Jorge Argüello. Presenta: Nancy Pazos. Organiza: Clave intelectual. Sala: Alejandra Pizarnik. Pabellón: Pabellón Amarillo.

19:00 - Concepción del mundo: la imaginación de Copi. “La guerra de las mariconas” (originalmente La guerre des pédés) es una novela de Copi publicada en 1982. A lo largo de cuatro capítulos, seguimos las desventuras de una marica cuya inconformidad y miseria, por momentos, rozan el colmo de la misantropía. La joven investigadora Lucía Cytryn (UNTREF) intentará sacar respuestas de dos locas expertas en Copi: Daniel Link y Germán Garrido. Participan: Lucía Cytryn, Daniel Link, Germán Garrido. Presenta: Nicolás Colfer. Organiza: Fundación El Libro. Sala: Orgullo y Prejuicio: Espacio de Diversidad Sexual y Cultura. Pabellón: Pabellón Ocre.

"Las dos almas de Estados Unidos", presentación del nuevo libro de Jorge Argüello

19:00 - Diálogo de Lenguas y Pueblos Originarios. Mesa I. “Palabras Madres. Uniendo territorios a través de la poesía y el arte.” Participan: María Carbonetti (Directora de Palabras Madres - Universidad de British Columbia - Canadá) - Patricia June Vickers (Escritora y artista Ts’mysen BC - Canadá) - Javier Viveros (Escritor - Secretario de Políticas Lingüísticas de Paraguay) - Silvia Mellado (Poeta, investigadora de poesía mapuche, Argentina). Presenta: Carolina Testa (Fundadora de Inspirad@s - Canadá). Organiza: Fundación El Libro. Sala: Alfonsina Storni. Pabellón: Pabellón Blanco.

19:00 - La provincia de Santa Fe celebra su día junto a UNL ediciones con la presentación del libro “Un editor para Saer”. Dialoga el autor, Alberto Díaz, junto a Hinde Pomeraniec. Estará presente la ministra de Cultura de Santa Fe junto a otras autoridades. Participan: Alberto Díaz, Hinde Pomeraniec. Presenta: Ministerio de Cultura de Santa Fe. Organiza: Ediciones UNL junto al Ministerio de Cultura de Santa Fe. Sala: Domingo Faustino Sarmiento. Pabellón: Pabellón Blanco.

19:30 - Desbordar los pupitres: sin pedagogía gorda no hay ESI. Nuestra sociedad ridiculiza y culpabiliza a las personas gordas por sus presuntas fallas y es el cuerpo de lxs niñxs el primer lugar sobre el que operan las técnicas de normalización. Por eso, las cuestiones de género, pertenencia étnico-racial, clase, capacidad, orientación sexual, no pueden desentenderse del estigma del peso corporal. Los cuerpos de quienes enseñan y de lxs estudiantes juegan un rol en el aula, incluso si esto se ignora o se pasa por alto. Pero, tal como nos enseñó Audre Lorde, el silencio no nos protegerá. Participan: Laura Contrera, Iris Luz Ortellao, Ana Florencia Cararo Funes, José Nuñez. Presenta: Verónica Diz. Organiza: editorial Madreselva. Sala: Zona Explora. Pabellón: Pabellón Amarillo.

Presentación del libro “Un editor para Saer”, diálogo entre el autor, Alberto Díaz, e Hinde Pomeraniec

20:00 - Plumíferas: Ciclo de poesía de La Libre, con nuevas voces, performance y nuevos poetas. Participa: Anshi Morán. Organiza: La Libre. Sala: Zona Futuro. Pabellón: Pabellón Amarillo.

20:30 - Lanzamiento del libro “Sí, Juro. De Rivadavia a Milei”. Participan: Sb editorial, LID editorial y el autor: Eduardo Lazzari. Presenta: Lía Sottanis. Organiza: SB editorial. Sala: Alejandra Pizarnik. Pabellón: Pabellón Amarillo.

20:30 - Presentación del libro “Milei. La revolución que no vieron venir”. Participan: Nicolás Márquez y Marcelo Duclos. Organiza: Hojas del Sur. Sala: José Hernández. Pabellón: Pabellón Rojo.

20:30 - Presentación de la Antología del Premio OEI de Cuentos de Ciencia y Tecnología. Participan: Autores, editores, jurado y funcionarios. Presenta: Manuel Crespo. Organiza: OEI y Editorial Compañía Naviera Ilimitada. Sala: Ernesto Sábato. Pabellón: Pabellón Azul.

20:30 - Pensar el libro hoy: crisis, vigencia y futuro. Participan: Alfredo Benialgo, Marcela Garavano, Rodrigo Martín y Sebastián Pandolfelli. Organiza: Editorial Rama Negra. Sala: Carlos Gorostiza. Pabellón: Pabellón Amarillo.