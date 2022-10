¿Vuelve Silent Hill? El director de la película confirmó que Konami está trabajando en la saga

No es la primera vez que alguien “accidentalmente” comenta a los medios especializados que se está trabajando en el relanzamiento de la legendaria franquicia de Silent Hill. Pero esta vez ha sido Christophe Gans, el director de la película del 2006, a quien se le escapó que le han confirmado que “múltiples proyectos” están en vías de desarrollo.

A lo largo de este año, numerosas fuentes mostraron supuestas filtraciones de una experiencia desarrollada por Bloober Team, estudio responsable de The Medium y Layers of Fear. Según los rumores, son tres proyectos los que ha lanzado Konami: una remake de Silent Hill 2, una experiencia en VR y un nuevo episodio de la franquicia. Gans, quien dice conocer a múltiples personas a cargo de estos proyectos, deslizó que no solo ha escrito un guion para un nuevo Silent Hill, sino que ha estado intercambiando información con sus “contactos”.

Silent Hill fanmade en Unreal Engine 5

Si bien Gans no se extendió demasiado en la información que dio al medio francés MaG, sí se arriesgó a confirmar que Konami se inspiró en cómo la compañía japonesa Capcom revitalizó la serie de Resident Evil y que deseaba retomar su legendaria saga para que llegue a una nueva generación de jugadoras y jugadores.

