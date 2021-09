Ante una campaña de soja que promete ser desafiante, la apuesta a la buena genética será crucial para maximizar los rendimientos

Se viene una nueva campaña de soja, y las empresas presentan sus novedades. (Crédito: Prensa DONMARIO)





La soja es el cultivo más importante del país. No solo por una cuestión de área, que en las últimas campañas se ubicó en torno a las 17 millones de hectáreas, sino por su importancia económica, tanto a nivel del productor, como del país, siendo el complejo que más divisas genera a partir de la exportación y el principal en lo que representa su aporte fiscal.

Los datos que muestra un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) son más que elocuentes: en el primer semestre de este año, la agroindustria argentina exportó USD 25.650 millones, lo que significó el 72% de lo despachado por el país en su totalidad. De ese monto, USD 11.890 millones correspondieron a soja y derivados. O sea, el 46% de las divisas que ingresaron al sector son explicadas por dicha cadena oleaginosa.

No obstante, esto no significa que no haya obstáculos por delante para los productores o para las semilleras, más allá de los buenos precios internacionales del commodity. En primer lugar, el clima se presenta como un gran condicionante para la campaña venidera, mientras que la falta de una normativa que tenga en cuenta la propiedad intelectual por sus desarrollos afecta el desenvolvimiento de las empresas productoras de semillas. Sin embargo, DONMARIO Semillas, posee una participación en el mercado de la soja cercana al 60%, sigue apostando al cultivo y a la innovación y creación de nuevas tecnologías y pone al servicio del productor, ni más ni menos, que ocho nuevas variedades.

Teniendo en cuenta las pocas semanas que restan para comenzar los trabajos de siembra, el gerente de Marca de DONMARIO Semillas, Santiago Santamarina, proyecta una “campaña buena de soja, con alrededor 17 millones de hectáreas. No vemos que vaya a haber una reducción significativa del área. Los precios del commodity son buenos y si miramos hacia atrás son muy atractivos. Es por esto que vemos una buena campaña de soja”.

DONMARIO Semillas mantiene un permanente contacto con los productores, con encuentros a campo donde hay un acceso directo a las nuevas tecnologías. (Crédito: Prensa DONMARIO)

“Estamos acercándonos a la época de siembra y vemos que el agua en los perfiles no es abundante y la profundidad de las napas son mayores a las del año pasado y se espera un año sin muchas lluvias. El panorama no es el más alentador, pero ahí es donde la genética se luce y estamos convencidos de que el productor va a seguir sembrando soja y nosotros trabajamos para que tengan las mejores variedades y que ante adversidades climáticas se pueda resignar el menor rinde y que tenga las tecnologías que necesita dentro de la oferta en argentina” afirmó Santamarina.

Lanzamientos

Es por esto que DONMARIO Semillas lanza al mercado ocho nuevos desarrollos en soja, preparados para hacerle frente al clima y a las malezas en cada zona productiva que se encuentre a lo largo y ancho del país, las cuales se sumarán a las demás variedades de la semillera, para componer un portfolio de 25 productos con “genética de élite”. Seis de los nuevos desarrollos incluyen corresponden a la tecnología Enlist, que la empresa incorporó a su programa de mejoramiento y viene trabajando hace 11 años en Argentina para prepararse para su lanzamiento comercial en la campaña 2021/22, mientras que las otras dos son tecnologías RR1 e Intacta.

Además de DM 40R21 STS, una nueva variedad tolerante a glifosato, reemplazo de DM 40R16 STS, la marca lanza este año DM 40i21 IPRO STS con tecnología Intacta, complementando así a DM 46i20 IPRO STS y asegurando al productor una oferta que marca un salto productivo muy importante respecto a las variedades más competitivas del mercado, con resultados que fueron confirmados en la última campaña y ganando muchas las redes de ensayos propias e independientes.

La capacitación y mostrar a campo el desarrollo de las nuevas variedades, son premisas de DONMARIO Semillas. (Crédito: Prensa DONMARIO)

Por el lado de la tecnología Enlist en distintos grupos de madurez, se incorporan al portfolio de la empresa seis variedades que van desde GM III corto al VI medio adaptadas a toda la región sojera: DM 38E21 SE, DM 46E21 SE, DM 49E21 SE, DM 52E21 SE, DM 60E60 SE, DM 65E65 SE. Santamarina explicó que esta “es una tecnología que aporta al cultivo de soja resistencia a herbicidas (24D y glifosato y glufosinato de amonio) para el control de ciertas malezas. Estas seis variedades son para que los productores, en cualquier área productiva de soja del país, puedan sembrar sojas DONMARIO con la tecnología Enlist. Al momento de seleccionar las variedades, comparamos estos seis nuevos productos contra los mejores del mercado y estamos muy contentos, porque son variedades que no resignan rendimientos”.

Asimismo, Santamarina también anunció el lanzamiento de una herramienta digital llamada DONMARIO exacto, dentro de la plataforma Cropchain. “Allí el productor va a encontrar las recomendaciones de manejo y de variedades. Todo está basado en la información que genera el departamento de desarrollo, pero también van a encontrar una funcionalidad interesante que es la red de ensayos, donde encontraran los resultados de todas las redes de ensayos de terceros más relevantes de Argentina y la red de ensayo de DONMARIO”.