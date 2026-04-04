Ni en Semana Santa cesa la violencia: 10 hechos que marcaron el feriado en Honduras

Homicidios, ataques armados y hallazgos de cuerpos reflejan la persistente crisis de seguridad que afecta a distintas regiones del país. (Foto: Archivo)

Mientras miles de ciudadanos participaban en procesiones, actividades religiosas o disfrutaban del turismo, distintos hechos sangrientos se registraron en varias regiones del país, dejando al descubierto una realidad persistente: la inseguridad continúa afectando a la población sin importar la fecha.

1. Mujer hallada calcinada en Choloma

Víctima fue parcialmente calcinada en zona de potreros. (Foto: Redes sociales)

2. Asesinan a mujer y luego hallan muerto al agresor

La victima fue atacada a disparos en el patio de su vivienda y falleció horas después en el hospital, producto de la gravedad de sus heridas. (Foto: Redes sociales)

3. Exagente policial asesinado

El hallazgo sin vida del exagente policial, señalado como responsable del asesinato de Alba Marina Rodríguez, evidencia fallas en el seguimiento de prófugos y complica la reconstrucción de los hechos por parte de las autoridades. (Foto: Archivo)

4. Matan a conductor de transporte en San Pedro Sula

Tras el hecho, la empresa redujo operaciones por temor a nuevos ataques. (Foto: Redes sociales)

5. Encuentran cadáver envuelto en plástico en Choloma

La víctima no ha sido identificada por las autoridades forenses. (Foto: Redes sociales)

6. Joven secuestrado y asesinado en la capital

El crimen estaría vinculado a disputas territoriales de estructuras criminales. El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, según el informe forense. (Foto: Redes sociales)

7.Hallan cadáver de un joven en colonia Luisiana

En la escena se hallaron casquillos de bala, lo que apunta a una posible ejecución. La víctima permanece sin identificar hasta el momento. (Foto: Redes sociales)

8. Mujer asesinada con piedras en Tegucigalpa

La víctima fue atacada con piedras en plena vía pública durante Viernes Santo. No se reportan capturas ni una hipótesis oficial sobre el crimen. (Foto: Cortesía)

9. Hombre degollado por un “amigo” en Copán

El sospechoso fue capturado y confesó haber cometido el crimen tras una discusión. Ambos mantenían una relación cercana, según el testimonio del detenido. (Foto: Cortesía)

10. Ataque con machete en Lempira

La víctima sufrió heridas leves y fue atendida por la Cruz Roja. El agresor fue detenido y se presume actuó bajo efectos del alcohol. (Foto: Cortesía)

11. Hallan cuerpo sin vida en una cuneta

El hallazgo ocurrió alrededor de las 3:30 de la madrugada, según reportes policiales. Autoridades investigan las causas de la muerte y la identidad de la víctima. (Foto: Cortesía)

Cada caso, desde asesinatos selectivos hasta ataques armados y hallazgos de cuerpos, refleja la urgente necesidad de fortalecer la seguridad, mejorar la acción de la justicia y proteger a los sectores más vulnerables.

Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, la ciudadanía enfrenta un clima de temor e incertidumbre que pone de relieve los retos estructurales en materia de seguridad pública y prevención del crimen en el país.