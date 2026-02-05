La Universidad Rafael Landívar en Guatemala impulsa encuentro entre el gobierno y jóvenes en el aniversario de la democracia

Facebook Universidad Rafael Landivar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del aniversario de los cuarenta años de democracia y las tres décadas desde la firma de la paz en Guatemala, la Universidad Rafael Landívar fue escenario de un encuentro entre el presidente Bernardo Arévalo y jóvenes universitarios.

El evento propuso, más allá de la conmemoración, una reflexión urgente sobre la necesidad de renovar la vida pública mediante el involucramiento juvenil, ante un panorama que el presidente definió como el “ocaso de una Guatemala que fue”, marcado por el desvío del poder hacia redes de corrupción que traicionaron el espíritu de los acuerdos de paz.

Guatemala's President Bernardo Arevalo delivers a speech during the International Economic Forum Latin America and the Caribbean 2026, in Panama City, Panama, January 28, 2026. REUTERS/Aris Martinez

Durante el diálogo, Arévalo subrayó que el 60 % de la población guatemalteca tiene menos de treinta años. Planteó que esta mayoría no solo representa una realidad demográfica, sino “la mayor esperanza que tenemos para el futuro”.

Dirigiéndose a los estudiantes, afirmó: “No serán quienes han dedicado una vida a apoltronarse en un sistema corrupto quienes puedan definir el futuro nacional, sino los jóvenes, los estudiantes, los nuevos profesionales”.

El presidente señaló que el año 2026 será un punto de inflexión para el país, al enmarcar procesos clave de renovación institucional, especialmente en entidades como la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Público.

Insistió en la responsabilidad de la ciudadanía para vigilar activamente estos procesos: “He hecho un constante llamado a la ciudadanía a informarse, a participar, ya sea presentando candidaturas honestas o ejerciendo la función crítica, al observar estos procesos que están en curso”.

La decana de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Lourdes Balconi Villaseñor destacó que este encuentro simbolizó un “puente invaluable” entre el ámbito académico y el ejercicio del gobierno.

Resaltó la coincidencia del diálogo con las efemérides democráticas y de paz, enfatizando el deber de la educación superior de reforzar el compromiso con la realidad social del país. El rector, Padre Miquel Cortés Bofill por su parte, advirtió sobre un contexto de “confrontaciones, falsas narrativas, falta de sentido y amenazas de autoritarismos excluyentes”.

Consideró prioritario acompañar a la juventud para edificar un futuro esperanzador, identificando como el mayor desafío la convivencia entre avances democráticos —como elecciones libres— y persistentes amenazas como la corrupción y la ausencia de políticas públicas para el bienestar ciudadano.

Arévalo, al tomar la palabra, valoró a la universidad como espacio central para el pensamiento crítico y la transformación social. Reconoció la existencia de una “brecha peligrosa” entre la juventud y la política, alegando que en esa distancia “se cuelan todos los fantasmas” —como el autoritarismo, la corrupción y el desinterés social— que debilitan la democracia. Recalcó que cerrar esa brecha resulta imprescindible para “rescatar la política del uso como mecanismo de enriquecimiento personal y devolverle su sentido público”.

El diálogo dio espacio a que el presidente reconociera explícitamente el papel activo de los jóvenes durante el año 2023, al que calificó como la “victoria de la juventud y de la esperanza”. Se dirigió a los asistentes asegurando: “Ustedes son parte de esa generación que asumió la responsabilidad, el reto, la ilusión de cambiar el país”; a la vez, sostuvo que su administración “acompaña como presidente ese proceso de renovación democrática”.

En palabras de los universitarios, la relevancia de este tipo de encuentros trasciende la coyuntura puntual: son semilla de una ciudadanía activa y participativa, con capacidad para afrontar retos estructurales y aspirar a una sociedad sostenible y equitativa. El rector reiteró la importancia de construir espacios de convergencia, sosteniendo que solo desde el trabajo conjunto se logrará preservar los valores democráticos y responder a los desafíos históricos del país.