Guillermo “El Mago” Coria presentó New Pampas, su equipo de esports

La relación entre los deportes electrónicos y los tradicionales es cada vez más estrecha. Poco a poco se van sumando clubes y figuras al mundo de los videojuegos, y esta semana el ex tenista argentino Guillermo Coria sorprendió con la presentación de su propio equipo de esports: New Pampas. El Mago es co-fundador y la cara principal de la organización, que buscará destacar en la escena local.

El equipo fue anunciado con su logo y ya cuenta con redes sociales y página web. Contará con representantes en Fortnite, Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty, League of Legends y FIFA . Además esperan ampliarse a cuatro disciplinas más a corto plazo. La presentación de los rosters está programada para el viernes 11 de septiembre.

El proyecto de New Pampas incluye dos gaming office en Buenos Aires, y una estructura deportiva sólida. “La realidad es que el Mago se involucró mucho desde la mirada del deportista y dice que hay que poner alrededor de los jugadores lo mejor en cada uno de los rubros”, aseguraron desde el área de prensa de la organización.

“Si los juegos corren por tus venas, si cuando escuchas el sonido de que la consola se prendió se agudizan tus sentidos, te cambia la mirada y entras en un modo distinto: a vos te estamos buscando. A nosotros nos pasó lo mismo. Somos lo que jugamos. Vivimos las consolas de una manera distinta. Decir que somos un equipo de eSports es quedarse corto. Somos mucho más. Somos un estilo de gamers. Somos New Pampas. Jugamos por algo más”, reza su descripción en el sitio web.

Guillermo Coria tiene 38 años y una extensa carrera como tenista. Compitió profesionalmente entre el 2000 y el 2009, y es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del tenis argentino. Formó parte del Top Ten del ranking ATP durante tres temporadas consecutivas (2003, 2004 y 2005), y en 2004 alcanzó el podio y fue finalista de Roland Garros , uno de los Grand Slam del circuito y en aquella final cayó ante su compatriota Gastón Gaudio en cinco sets.

Actualmente es Secretario del Interior de la Asociación Argentina de Tenis, pero según afirmó en su página de Linkedin está “enfocado en la industria del gaming y el crecimiento de los deportes electrónicos en Latam y particularmente en Argentina”. “ Mi objetivo es profesionalizar y capitalizar el talento de la región para llevarlo a los más altos estándares del mundo” , remarcó el santafesino.

El Mago se suma a la lista en crecimiento de figuras argentinas que deciden invertir en los esports. Quizás el caso más conocido sea el del ex basquetbolista, medallista olímpico y campeón de la NBA Fabricio Oberto, que fundó su propio equipo: Intel New Indians Esports. El arquero Sebastián Fassi, que actualmente viste la camiseta del Toluca de México, es inversor en Equipo Met, que busca destacar en el norte de Latinoamérica. Por su parte Pablo Aimar, entrenador de la selección argentina sub 17, invirtió recientemente 100.000 euros en Wygers de España. Allegados a Infobae Gaming aseguran que otros deportistas argentinos de élite estarían interesados en invertir en empresas de la industria a confirmarse en los próximos días.

Coria tampoco es el primer tenista latinoamericano que decide apostar por esta disciplina, ya que el chileno Cristian Garín, actual 19° del mundo, fue pionero en la región al convertirse en inversionista de All Knights, organización oriunda de su país. La misma se destaca principalmente en League of Legends, y es el actual subcampeón de la Liga Latinoamérica organizada por Riot Games.

La incursión del Mago no pasó desapercibida en la escena, y varios equipos le dieron la bienvenida a los esports a través de diferentes mensajes en redes sociales.

