En cuanto a puntos en común y no tanto, la retrocompatibilidad jugará un rol diferente en cada consola. En el caso de Sony, esto será disponible tan solo una generación atrás, llegando a 100 títulos de PlayStation 4, al menos para su lanzamiento. Por el lado de Microsoft el camino es otro, ya que los usuarios podrán disfrutar de juegos desde la primer Xbox en adelante. Claramente esto parece no importar tanto para la empresa japonesa, la cual deberá considerar la retrocompatibilidad como un factor no determinante.