Emmanuel Ferrario, fundador y director ejecutivo de A1000, la fundación apartidaria que impulsa la participación ciudadana para convertir las ideas y proyectos de los porteños en realidad
La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires y exdiputada nacional, María Eugenia Vidal
El exjefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta
Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoría General de la Nación
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño, y Fernando Straface (PUENTE Holding/ Universidad Austral)
El legislador porteño, Darío Nieto
La legisladora porteña, Silvia Lospennato
El diputado provincial, Sergio Siciliano
La legisladora porteña, Guadalupe Tagliaferri
Jorge Telerman, exdirector general del Teatro Colón
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de ADEPA, Martín Etchevers
Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina, junto a Emmanuel Ferrario y el legislador porteño, Alejandro Grillo
Horacio Rodríguez Larreta y el periodista, Federico Mayol
Emmanuel Ferrario junto al periodista Luis Novaresio y Braulio Bauab
El Padre, Guillermo Marcó, presidente de la Fundación Pastoral Universitaria San Lucas y copresidente del Instituto del Diálogo Interreligioso
El empresario Manuel Santos Uribelarrea, CEO del Grupo MSU, y Emmanuel Ferrario
Juanjo Méndez, exsecretario de Transporte y Obras Públicas del Gobierno porteño
Martín López Zavaleta, Fiscal General de la Ciudad
Emmanuel Ferrario reflexionó sobre los desafíos que enfrentan las grandes ciudades en materia de vivienda, empleo, cuidados, salud mental y ambiente, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones y los liderazgos tradicionales
Emmanuel Ferrario y el presidente de la Comuna 5, Sebastián Perdomo
Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal
Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura porteña, junto a Emmanuel Ferrario y Fernando Straface
Emmanuel Ferrario y el abogado, Jorge "Corcho" Anzorreguy
El legislador porteño, Leandro Santoro
Manuela Thourte, legisladora porteña
Jorge Telerman, Bárbara Rossen y Martín Etchevers
“La gente tiene ideas, quiere participar, tiene opiniones muy concretas sobre los temas que los tocan en su día a día. Quiere decir cosas y expresarse siempre. Pero no encuentra el lugar para hacerlo en serio”, sostuvo Emmanuel Ferrario. “A1000 nació con este diagnóstico para achicar la brecha entre las personas, sus ideas y ganas, y la Ciudad", agregó
Máximo Mazzocco (Sintientes)
Con una agenda de crecimiento para 2027, A1000 busca seguir consolidándose como un espacio de encuentro, participación e innovación ciudadana, bajo la premisa de que una ciudad para todos se construye entre todos
Entre las iniciativas destacadas también se presentó Gen.IA, un laboratorio desarrollado en alianza con Santiago Bulat y especialistas de distintas disciplinas para analizar el impacto de la inteligencia artificial en el acceso al empleo joven
Paola Michielotto, presidenta del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad
Emmanuel Ferrario y Gabriel Sánchez Zinny
El director ejecutivo de FUNDAR, Martín Reydó
El legislador porteño, Claudio Romero
Luisa Fonrouge, directora operativa de A1000
La influencer Delfina Ferro ("La diabla")
Emmanuel Ferrario junto a Diego García Vilas, consejero de la Magistratura porteña
La jornada contó con una reflexión especial del periodista y analista político, Carlos Pagni
“A 1000′, la fundación que dirige Emmanuel Ferrario, celebró su cóctel de fin de año /// Fotos: Jaime Olivos