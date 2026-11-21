Se celebró la 15ª edición del Prix Baron B - Edition Solidarité, una de las galas solidarias más esperadas del año

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El compromiso social y la elegancia fueron protagonistas de una nueva edición del Prix Baron B – Édition Solidarité, que se celebró el jueves 19 de noviembre en el Hipódromo de Palermo. La gala solidaria reunió a destacadas figuras en una noche destinada a recaudar fondos para acompañar la labor de la Fundación Favaloro.

En esta oportunidad, todo lo recaudado será destinado a la incorporación y renovación de equipamiento médico de la institución, con el propósito de contribuir a sostener sus servicios de atención de alta complejidad, docencia e investigación. Los invitados realizaron donaciones al confirmar su asistencia y también tuvieron la posibilidad de efectuar nuevos aportes durante el encuentro.

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Un año más, Pampita dijo presente en la gala solidaria

Eva De Dominici en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Iván de Pineda estuvo a cargo de la conducción de una nueva edición del Prix Baron B – Édition Solidarité, una gala solidaria a beneficio de la Fundación Favaloro

Creada en 1975 por el doctor René G. Favaloro, la fundación mantiene como pilares la asistencia médica, la formación de profesionales y la investigación científica. Su filosofía, sintetizada en el lema “Tecnología de avanzada al servicio del humanismo médico”, refleja el legado de su fundador y una mirada centrada en las personas.

Prix Baron B – Édition Solidarité acompañó a lo largo de sus 15 ediciones, a distintas organizaciones sociales y fundaciones. En esta nueva convocatoria, la marca renovó su compromiso con las iniciativas solidarias y con las instituciones que trabajan para generar un impacto positivo en la sociedad.

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Pablo Landaburu, director general de Moët Hennessy Argentina, hizo entrega de una placa de reconocimiento a Laura Favaloro, directora institucional de la Fundación, en homenaje al invaluable trabajo que realiza esta entidad en el ámbito de la salud, la investigación y la formación médica

Guillermina Valdés junto a su hijo Dante Ortega, presentes en una nueva edición del Prix Baron B – Édition Solidarité, en el Hipódromo de Palermo

Lola Abraldes y Mateo Belmonte en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Benjamin Vicuña junto a su pareja, Anita Espasandin, en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Iván de Pineda fue el encargado de conducir un año más la gala solidaria

Zuzu Coudeu y Kayla Acuña participaron de una nueva edición del Prix Baron B - Edition Solidarité

Benicio Gravier fue uno de los invitados a la gala solidaria

Dante Ortega, Guillermina Valdes y Juanita Tinelli

Julieta Nair Calvo en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Pía Slapka en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Mica Tinelli fue parte de la velada solidaria que tuvo lugar en el Hipódromo de Palermo, donde la elegancia y el compromiso social se unieron en apoyo a la Fundación Favaloro

Inés Artagaveytia en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Laura Favaloro, directora institucional de Fundación Favaloro, junto a Iván de Pineda, conductor del evento

Pablo Landaburu, director general de Moët Hennessy Argentina, junto a su esposa Mariana Da Silva

Valentina Barbier y Lara Tarlowski en el Prix Baron B - Édition Solidarité

Sabrina Garciarena en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Fini Bocchino en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Paula Guardia Bourdin en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Mariana Galante en el Prix Baron B - Edition Solidarité

India Ortega en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Chule de Bernardo hizo bailar a los invitados hasta las 3 de la mañana

El momento de los premios, los donantes participaron de un sorteo de pasajes a Francia, cortesía de Air France

El sorteo benéfico fue uno de los momentos destacados de la gala y convocó a los invitados a sumarse a la iniciativa solidaria en apoyo a la Fundación Favaloro

Laura Favaloro fue una de las protagonistas de la noche, en una gala que reconoció el legado de su familia y la invaluable labor de la Fundación Favaloro

Fernando Gouiran, director de Marketing y Comunicación de Moët Hennessy Argentina, junto a su esposa Valeria Sala

Pampita volvió a decir presente en el Prix Baron B - Edition Solidarité

Fotos: Jaime Olivos