La diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidente del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), durante su discurso en la primera cena anual de esa institución. La acompaña Elisa Trotta, la diplomática y activista por los Derechos Humanos venezolana-argentina que oficia de vicepresidente del FACA
Sabrina Ajmechet y Elisa Trotta reconocieron al presidente Javier Milei con una placa “por su compromiso en la lucha contra el antisemitismo”
El jefe de Gabinete, Diego Santilli
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti
La legisladora porteña, Pilar Ramírez
Jorge Ajmechet, padre de la diputada nacional, Sabrina Ajmechet, junto al director de Jabad Lubavitch en Argentina, Tzvi Grunblatt
Isaac Sacca, Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires y presidente de la organización juvenil Menora
Mauro Berenstein, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y vicepresidente por Argentina del Congreso Judío Mundial (WJC)
La embajadora de Israel, Ahuva Spieler
El consejero político de la embajada de los Estados Unidos, Joshua Temblador
El presidente Javier Milei
La diputada nacional, Lilia Lemoine
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y Miguel Licht, presidente del Tribunal Fiscal de la Nación
El presidente de YPF, Horacio Marín
Calilo y Nathalie Sielecki
Osvaldo Armoza, presidente de AMIA
Diego Santilli y el diputado nacional, Cristian Ritondo
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí
El canciller, Pablo Quirno
El diputado nacional, Luis Petri
El ex vicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf
Franco Giordano, Rossella Della Giovampaola y Gustavo Yankelevich
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
Victor Garelik, director ejecutivo de DAIA
La periodista Cristina Pérez, conductora de la cena, y su marido, Luis Petri
Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI y diputado nacional
El empresario (Newsan) Rubén Cherñajovsky y Sabrina Ajmechet
Elisa Trotta y Sabrina Ajmechet junto al jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; la legisladora porteña, Silvia Imas; y Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
El humorista Roberto Moldavsky
Pablo Quirno y Rubén Cherñajovsky
Roberto Moldavsky, Gustavo Yankelevich y Rossella Della Giovampaola
Ariel Gelblung, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina
Cristian Ritondo y el legislador porteño, Waldo Wolff
Diego Santilli y Pablo Quirno
Berta y David Sutton junto al rabino Isaac Sacca y el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti
El periodista, Alfredo Leuco
La periodista, Tatiana Schapiro
El diputado nacional, Alejandro Fargosi
El actor Pablo Novak
El periodista, Andrei Serbin Pont
El secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, y Sabrina Ajmechet
El director de Asuntos Corporativos de Aeropuertos Argentina, Jorge Rosales
Juan José Cruces, rector de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT)
El rabino Alejandro Avruj (Comunidad Amijai)
La escritora, Jessica Cohen
El empresario Marcelo Poj (Simmons) junto a su mujer Silvia, Marisa y Adrián Koifman
La periodista, Cristina Pérez
La periodista, Carolina Amoroso
Pablo Quirno, Horacio Marín y Diego Santilli
Franco Fiumara, juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nro 4 de La Matanza
El fiscal federal, Carlos Stornelli
La legisladora porteña, Pilar Ramírez, y el empresario, Mario Montoto
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Guillermo Yanco, vicepresidente del Museo del Holocausto de Buenos Aires
Idan Soifer y Michelle Schmukler
Elisa Trotta y Sabrina Ajmechet durante el brindis
El evento incluyó una conversación entre Loay Alshareef, activista saudí-egipcio que trabaja contra el antisemitismo, y Alejo Schapire, periodista y miembro de FACA, así como la entrega del Premio FACA a un joven argentino por su activismo
La primera cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) /// Fotos: Maximiliano Luna y Prensa FACA