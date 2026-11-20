El embajador británico, David Cairns, destacó algunos de los valores promovidos por el rey Carlos y que se reflejan en el Reino Unido moderno, como la diversidad, la inclusión y el cuidado de la naturaleza. “Los países se fortalecen cuando sus sociedades son diversas y abiertas”, expresó
20 Nov, 2026 12:16 a. m. EST
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“Yo soy el embajador británico número 56 en Argentina, y como tal voy a continuar trabajando para fortalecer los vínculos entre nuestros dos países. Estoy convencido de que vamos a disfrutar más días buenos que días no tan buenos. Y con la presencia hoy aquí de ustedes, de tantos amigos de la Embajada, estoy convencido y tengo la prueba de que así será”, dijo David Cairns
Como ejemplo de esa fortaleza, Cairns recordó los festejos del año pasado por el Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y la Argentina, y anticipó que el año próximo se van a conmemorar los 45 años del conflicto por el Atlántico Sur “con respeto y sensibilidad, trabajando junto con los veteranos y las familias de los caídos en ambos países para promover la reconciliación y la amistad”
Sharon Cairns, esposa del embajador británico, cortando la tradicional torta de cumpleaños
Este año, la celebración tomó la forma de una tradicional “Garden Party”
El festejo contó con la presencia de unos 800 invitados, incluyendo personalidades de la política, el Congreso, la Justicia, el mundo empresario, diplomáticos, académicos, artistas y periodistas
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas; el embajador británico, David Cairns; y el empresario Eduardo Elsztain (IRSA)
El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, y su mujer, Martina Maione, junto a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos
El encargado de Negocios de la Embajada de Montenegro, Miroslav Radojicic, y el consejero político de la Embajada de los Estados Unidos, Joshua Temblador
Horacio Giménez, ministro de Seguridad de la Ciudad
La celebración incluyó decoraciones, interpretaciones musicales y comidas que muestran la diversidad de los distintos grupos sociales que conforman la sociedad británica
El procurador general de la Nación, Julio Conte-Grand
El Nuncio apostólico, Monseñor Michael Wallace Banach
Fabián Perechodnik y su hijo, Iván
Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae
El empresario Martín Cabrales
Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, embajador del Congo
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi, y su esposa, la artista plástica Haneen Alkenany
Luis Tonelli junto a Marwan Sarwar Gill, Imán y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en la Argentina, y el diputado nacional, Martín Lousteau
Carolina Barros (Corporación América) y Matías Patanian (AA2000)
El embajador de China, Wang Wei
Fernando Straface (PUENTE Holding/ Universidad Austral); Bernardo Abruzzese, secretario de Relaciones Internacionales de Santiago del Estero; y Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, embajador del Congo
El embajador David Cairns y su mujer Sharon junto a la vice embajadora británica, Bhavna Sharma, y la agregada de Defensa, Sally Cawder
Juan Pablo Maglier y Néstor Sclauzero
En el rubro musical, los invitados pudieron disfrutar de diversas propuestas. Las versiones jazzeras estuvieron a cargo de la Fondo de Olla Band, el set de DJ corrió por cuenta del proyecto Vinilos en la Vereda, y la música ambiental fue interpretada por la Orquesta de los Barrios, el programa creado por Néstor Tedesco para canalizar el talento de jóvenes músicos provenientes de barrios y sectores vulnerables
Se exhibieron autos y motos antiguos, incluyendo uno de 1926 (año de nacimiento de la Reina Isabel), que fueron aportados por el Club de Automóviles Clásicos, y un mural creado por el artista visual Costhanzo que recrea una serie de íconos británicos y argentinos entrelazados por 200 años de historia
Los invitados pudieron degustar platos típicos de la gastronomía británica
El presidente de BritCham Argentina, Gonzalo Ketelhohn (centro)
Bruno Screnci Silva, ex ministro de Gobierno porteño
La periodista Teresa Bo
Los anfitriones durante la celebración
Fabián Medina Flores
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y el empresario Eduardo Elsztain
Fernando Petrella y Eduardo Amadeo
Ariel Gelblung, director del Centro Wiesenthal para América Latina
Max Alier, representante residente del Fondo Monetario Internacional en Argentina, y la ex canciller Diana Mondino
El legislador porteño Yamil Santoro
Los invitados durante el festejo en los jardines de la Residencia del embajador británico
La celebración del cumpleaños del rey Carlos III en la embajada británica /// RS Fotos y Gentileza Embajada Británica