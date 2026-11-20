El ex presidente Mauricio Macri y su pareja, Dolores Teuly, a su llegada a la gala a beneficio de la Fundación Teatro Colón
20 Nov, 2026 12:22 a. m. EST
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Dante Camaño, presidente de la Fundación Teatro Colón, durante su discurso previo a la cena que se llevó a cabo en el Salón Dorado
Ramón Puerta, vicepresidente de la Fundación Teatro Colón, y Guadalupe Noble
La velada estuvo conducida por el actor Michel Noer y ambientada por Javier Pita, con una propuesta inspirada en la puesta de Les Contes d'Hoffmannd'Hoffmann de Eugenio Zanetti, a modo de homenaje
Mauricio Macri y Dolores Teuly en la mesa principal junto a Dante Camaño, Ramón Puerta y Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño
El empresario Alberto Roemmers y Gina Vargas de Roemmers
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño, y Melissa Elías, vicepresidente 2da de la Fundación
Ana Rusconi
Los invitados disfrutaron de un cóctel en uno de los balcones del teatro, previo a la cena de gala
Ramón Puerta y Dante Camaño junto a Melissa Elías y Carolina Rubina
La soprano Constanza Díaz Falú interpretó el aria de Olympia de "Los cuentos de Hoffmann", de Jacques Offenbach; Tahyana Perret y la mezzosoprano Mónica Nogales cantaron la "Barcarola" de la misma ópera; y el tenor Diego Bento interpretó "Nessun dorma", de Turandot de Giacomo Puccini, junto al ensamble vocal
La noche cerró con el "Brindisi de La Traviata", de Giuseppe Verdi
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña
El coleccionista de arte Esteban Tedesco
El senador nacional Ezequiel Atauche
Mara Lorenzon junto al secretario de la Fundación, Jorge di Lello
Ramón Puerta, el ministro Hernán Lombardi, Dante Camaño, la ministra Gabriela Ricardes, Melissa Elías y Jorge di Lello
A lo largo de más de cuatro décadas, la Fundación acompaña al Teatro Colón con iniciativas que abarcan aspectos estructurales, artísticos y educativos, otorgando más de 1400 becas a jóvenes talentos del ISATC, entre los que se encuentran figuras como Julio Bocca, Paloma Herrera, Maximiliano Guerra y Eleonora Cassano
Melissa Elías, Gino Bogani y Mora Furtado
En el Foyer, la soprano Tahyana Perret, el barítono Julián Molinero, el ensamble vocal y el ensamble instrumental de la Academia Orquestal, con dirección musical de Pablo Bocchimuzzi, interpretaron el "Brindis" de "El murciélago", de Johann Strauss II
Michel Noer expresó: “Nos reúne una causa de la que estamos y podemos sentirnos realmente muy orgullosos, que es acompañar el crecimiento del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, la casa donde se forman los profesionales de la escena que mañana van a seguir dándole vida a este maravilloso teatro. Estar aquí hoy para mí es una forma concreta de creer en el arte y en el futuro de nuestras jóvenes promesas”
Matías Zsapiro y Alejandra Otero
Ramón Puerta, Melissa Elías, Dolores Teuly, Mauricio Macri y Jorge di Lello
En el Salón Dorado, los tres números que se presentaron fueron acompañados al piano por el maestro, Marcelo Ayub
La Fundación Teatro Colón celebró su Gala Anual 2026 /// Fotos: Gentileza FTC