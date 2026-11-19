Eva Thesleff de Soldati, presidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín
19 Nov, 2026 01:53 a. m. EST
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La Fundación Amigos del Teatro San Martín cerró su ciclo anual de funciones especiales con “Oxitocina”, el primer unipersonal de Florencia Raggi, con dramaturgia y dirección de Dennis Smith
Incómoda y mordaz, "Oxitocina" (Inés y los perros) propuso una mirada sobre la maternidad contemporánea, los mandatos del instinto y la impredecible química del amor
Silke Bayer de Reynal
Martín Cabrales, vicepresidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín
Alberto Ligaluppi, director general y artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires
Marina Achával Duhau
Gino Bogani
Paula Cahen D'Anvers
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y su mujer, Myriam Levi
Martín Cabrales y Sofía Pefaure de Álzaga
Santiago Varela, Ginette Reynal y Alejandro Veroutis
Virginia Quirno
La función especial se llevó a cabo en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín
Ginette Reynal y Gino Bogani
Silke Bayer de Reynal y Alejandro Reynal
Angie Reyser y Marcela Jarrige
Teresa Tronconi, Patricia Ezcurdia y Laura Bertone
María Laura Di Ciancia y Andy Zavalía
Alexia Aurelio con su hija y Gabriela Di Giuseppi. Al finalizar la función, los asistentes compartieron un cóctel junto a Florencia Raggi para celebrar el cierre del ciclo
Santiago Varela, Silke Bayer de Reynal, Eva Thesleff de Soldati y Josefina Maxit
Lucila Gandolgo
Silke Bayer de Reynal y Mariana Bagó
Patricia Ezcurdia y Adriana Vaccaro
Gabriela Di Giuseppi, Virginia Quirno, Santiago Varela y Silke Bayer de Reynal
Santiago Varela, Natalia Orlowski y Nacho Miguens
Celina Varela y Florencia Casares
Bárbara Landgraf, María Magdalena Demaría, Mariana Gattoni, Isabelle Firmin Didot, Marina Achával Duhau y Silke Bayer de Reynal
Francisco Soldati, Alejandro Reynal, Nacho Miguens y Majo Lisle
Laura Bertone, Santiago Varela y Teresa Ezcurdia
Paloma de Álzaga, Martín Cabrales y Silke Bayer de Reynal
Cecilia Duhau, Eduardo Amadeo y Marina Achával Duhau
Josefina Maxit, Natalia Orlowski, Marianne Gilotaux y Solange Guyot
Silke Bayer de Reynal, Santiago Varela, Florencia Raggi, Eva Thesleff de Soldati, Nacho Miguens y Josefina Maxit
Marina Achával Duhau y Gino Bogani
Silke Bayer Reynal, Eva Thesleff de Soldati y Florencia Raggi
Los fondos recaudados se destinarán a mejorar el equipamiento del Complejo Teatral de Buenos Aires
La Fundación Amigos del Teatro San Martín es una organización sin fines de lucro que trabaja junto al Complejo Teatral de Buenos Aires para apoyar la formación de artistas y técnicos, promover la accesibilidad y preservar el patrimonio teatral
Claudia Akian
La función especial de “Oxitocina” a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro San Martín /// Fotos: Gentileza FATSM