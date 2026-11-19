El presidente de la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE), Antonio Assefh, destacó: “Es el día más importante del año para nuestra institución, el día en el que homenajeamos a quienes consideramos los constructores del país. Los dirigentes de empresa son el motor del desarrollo económico y social”
En su 28ª edición, la ADE otorgó un Reconocimiento Especial a Milo Lockett y distinguió a Fabiana Ricagno, Claudia Boeri, Bernardo Andrews, Gachi Ferrari y Lando Simonetti, y Mariano Bosch
En la categoría "Empresa y Comunidad" resultó premiada Fabiana Ricagno, fundadora de Pollera Pantalón. La empresaria recibió la distinción de manos de Martín Cabrales, uno de los integrantes del jurado
En la categoría "Agroindustria", la distinción correspondió a Mariano Bosch, cofundador y CEO de Adecoagro. En la foto, junto a Gastón O´Donnell, rector de UCES y jurado del Premio
En "Servicios", la distinción fue para Claudia Boeri, presidente de SAP, quien recibió su premio de manos de la jurado, Teresa González Fernández
Por decisión del Consejo Directivo de ADE, Antonio Assefh entregó un Reconocimiento Especial al artista plástico Milo Lockett por su destacada trayectoria artística, su aporte a la cultura y su compromiso solidario
En "Industria", el galardón fue para Bernardo Andrews, CEO de Genneia. Lo entregó Graciela Adán, integrante del jurado
En "Comercio", la distinción fue para Gachi Ferrari y Lando Simonetti de La Martina, que en la foto posan junto al empresario Adrián Werthein, miembro del jurado
Mariano Bosch de Adecoagro y Bernardo Andrews de Genneia
El jurado de la Serie 2026 estuvo integrado por Graciela Adán, Enrique Braun Estrugamou, Adrián Werthein, Martín Cabrales, Jorge Castro, Enrique Gobbée, Teresa González Fernández, Silvia Naishtat y Gastón A. O’Donnell
Max Gregorio-Cernadas, ex embajador argentino en Hungría, Croacia y Bosnia y Herzegovina; Fabiana Ricagno, Cecilia Scalisi y Adrián Werthein
Teresa González Fernández y Claudia Boeri junto a Mirita del Valle, coordinadora del Premio ADE; Oscar García (Bosh Alemania) y Giannina Bellone (Sistemas Reid)
El presidente de la Asociación Dirigentes de Empresa, Antonio Assefh, junto a Fabiana Ricagno y su hija, Mery Bisso Ricagno; y Elizabeth O'Donnell, consejera de ADE
Fabiana Ricagno y Adrián Werthein junto a Gastón O´Donnell, rector de UCES, y Fabiana Della Sala
Los premiados, Bernardo Andrews, de Genneia, y Mariano Bosch, de Adecoagro, con Antonio Assefh y Mirita del Valle
Eduardo Assefh dedicó un tramo central de su mensaje a la lucha contra la corrupción: “Tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para evitar ser corrompidos y evitar corromper. No puede ser excusa decir que se tuvo que pagar coimas para hacer un negocio”. Y concluyó: “Si pretendemos construir un país serio, necesitamos consenso para tener políticas de Estado y una institucionalidad fuerte. Y eso requiere erradicar la corrupción”
Milo Lockett y María José Villafañe, artista plástica y creadora del Premio ADE
Willy Schor-Landman, Jorge Costa y Teresa González Fernández
Mirita del Valle y Milo Lockett
Ezequiel Bisso junto a Elizabeth y Gastón O'Donnell, Fabiana Ricagno y Adrián Werthein, María Luisa Machiavello (Droguerías del Sud), Teresa González Fernández (ALPI), Mery Bisso Ricagno, Maricel Lungarzo (Banco Comafi) y Jorge Costa
Milo Lockett, Gachi Ferrari, Lando Simonetti, Teresa González Fernández y Claudia Boeri
Gastón O´Donnell, Fabiana Della Sala y Adrián Werthein
Elizabeth O'Donnell, consejera de ADE; el premiado Bernardo Andrews, CEO de Genneia; y el presidente de la Asociación Dirigentes de Empresa, Antonio Assefh
Antonio Assefh, Silvina Carmona, Guillermina Potcova, Patricia Onega, Teresa González Fernández, Elizabeth O'Donnell, Carolina López y Verónica Coroleu
ADE entregó el Premio al Dirigente de Empresa – Serie 2026 /// Fotos: Gentileza Open Press