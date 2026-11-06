80 fotos: la 19ª Gala de Valeria Mazza y Alejandro Gravier a beneficio Hospital Universitario Austral

Alejandro Gravier y Valeria Mazza. Como en cada edición, la gala fue a beneficio del Departamento Materno Infantil del Austral, del que la ex modelo y conductora de televisión es madrina
06 Nov, 2026 07:00 a. m. EST
Guardar
Taina Gravier
Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, y su mujer Stephanie Lamelas
Tiziano Gravier junto a sus padres
Benicio Gravier y Valeria Mazza
Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos, con la camiseta firmada por Franco Colapinto que ganó en la subasta
Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y su mujer, Gabriela Vaca Guzmán
Carla Pereyra, mujer de Diego Simeone
Carolina Stanley, asesora general Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, y el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai
Nathalie y Calilo Sielecki
Cindy Teperman junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y Nathalie Sielecki
El empresario Alejandro Macfarlane y Clara Echevarrieta
El senador nacional, Luis Petri, y la periodista, Cristina Pérez
Papo Roca y Vicky Fariña, Alejandro Gravier y Valeria Mazza, Máximo y Anita Petracchi
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño, y su marido, Jorge Aguado
Martín Etchevers, presidente de ADEPA; Tato Lanusse, Calilo Sielecki, el embajador Peter Lamelas y Georgie Neuss
Fabián Perechodnik y Valeria Mazza
Benicio y Taina Gravier
Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez
Alejandro Macfarlane con la camiseta firmada por Lionel Messi, que ganó en la subasta, y Alejandro Gravier
Toti Spangenberg, Benicio Gravier, Valeria Mazza y Taina Gravier
Alejandro Gravier y Maxi Petracchi
Valentina Barbier, hija de Juliana Awada y Bruno Barbier, junto a Benicio y Taina Gravier
Cristina Pérez, Luis Petri, María Laura Higgs y Tomás Lange
Jorge Aguado, Clara Muzzio, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Carolina Stanley y Federico Salvai
Tato Lanusse y Silvina Pueyrredon
Alejandro Gravier y Valeria Mazza entrando a la fiesta
Este año, lo recaudado se destinará a construir el nuevo Hospital de Día Pediátrico: un espacio donde chicos y adolescentes con enfermedades crónicas podrán hacer sus tratamientos
ambulatorios en un entorno más amplio y amigable, con una atención más cercana y sin cortar la continuidad de sus cuidados
Cande Ruggeri y Nicolás Maccari
Iván de Pineda condujo la gala
Oscar Lajad y Lucas Gerson subieron al escenario con “Cuando Frank conoció a Carlitos”
Concepción Cochrane Blaquier
"Lo que se logró esta noche se va a traducir en mejores cuidados para muchos chicos que necesitan atención continua, pero también la comodidad de poder ser atendidos en un Hospital de Día por unas horas y luego volver a sus casas con sus familias”, expresó Rafael Aragón, director del Hospital Austral
Nathalie Sielecki
La anfitriona junto a Georgie Neuss y Taina Laurino Ferreira
José Urtubey y Soledad Bonzi
Rocío Vivas y Fabián Medina Flores
Cale Ruggeri
El director de Banco Macro, Damián Pozzoli, y su mujer, María Egidy
Guga Castagnino y su mujer, Beatriz Guerra
El fotógrafo, Gabriel Machado
Augusto Marini y Angie Landaburu
Santiago Maratea
Carla Pereyra junto a la diseñadora española Vicky Martínez Berrocal
Angie Reyser, Fabián Perechodnik y María Egidy
El embajador Peter Lamelas, Tato Lanusse y Georgie Neuss
Miguel Sulichin, Alejandro Gravier y Alejandro Macfarlane
En 2025, lo recaudado permitió incorporar tecnología de neuromonitoreo multimodal en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, que ayuda a evaluar a los pacientes críticos y a detectar a tiempo complicaciones neurológicas que, sin ese monitoreo, podrían pasar desapercibidas
Francisca Lanusse
Anita Petracchi, Benicio Gravier y Valeria Mazza
Iván de Pineda y Valeria Mazza
La mesa de jóvenes con los hijos de los anfitriones y el elenco de Margarita
Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, y su mujer Alejandra; Luis Galli, CEO de Newsan, y su mujer Angie Reyser; y Fabián Perechodnik
María Lilia Tebano y el tenista, Luis Lobo
Aldana Ramos, Gabriel Lage y Valeria Mazza
Charly Fonseca, Valeria Mazza y Fabián Zitta
Alejandro Gravier, Clara Muzzio y Jorge Aguado
Aurora Figueras, Valeria Mazza, Emma Gazzera y Púrpura Campos
El embajador Peter Lamelas recibiendo la camiseta de Franco Colapinto que ganó en la subasta
“Agradezco el apoyo de quienes nos acompañan a lo largo de los años, ya que su participación fue fundamental para alcanzar cada objetivo”, dijo Valeria Mazza
Como en cada edición, la gala fue a beneficio del Departamento Materno Infantil del Austral, del que Valeria es madrina
Alejandro Gravier, Cale Ruggeri, Valeria Mazza y Nicolás Maccari
El equipo directivo del Hospital Universitario Austral junto a Valeria Mazza y Alejandro Gravier
Nathalie Sielecki e Iván de Pineda
Taina Gravier y Valeria Mazza
Luis Petri
Mariana Galante (Fundación Banco Nación)
Cindy Teperman
Lucía Uriburu, Martín Mazzei y Amelia Saban
Flavia Fernández y Alejandro Gravier
Cristina Pérez
Milagros Schmoll
Taina Laurino Ferreira
Martín Etchevers, Nathalie Sielecki, Cristina Pérez y Luis Petri
Milagros Schmoll y Adrián Brown
Karin y Miguel Sulichin saludan a Luis Galli y Angie Reyser
Adrián Brown y Angie Landaburu
Taina y Tiziano Gravier
El DJ Ciro Petracchi, hijo de Máximo y Anita Petracchi
La 19ª Gala de Valeria Mazza y Alejandro Gravier a beneficio Hospital Universitario Austral /// Fotos: Gentileza Lanusse Consultores y RS Fotos