80 fotos: la 19ª Gala de Valeria Mazza y Alejandro Gravier a beneficio Hospital Universitario Austral

En esta edición, los anfitriones recaudaron fondos para el nuevo Hospital de Día Pediátrico

Gala Hospital Austral 2026
Alejandro Gravier y Valeria Mazza. Como en cada edición, la gala fue a beneficio del Departamento Materno Infantil del Austral, del que la ex modelo y conductora de televisión es madrina
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Taina Gravier
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Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos, y su mujer Stephanie Lamelas
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Tiziano Gravier junto a sus padres
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Benicio Gravier y Valeria Mazza
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Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos, con la camiseta firmada por Franco Colapinto que ganó en la subasta
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Alejandro Gravier y Valeria Mazza junto a Jorge Brito, presidente de Banco Macro, y su mujer, Gabriela Vaca Guzmán
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Carla Pereyra, mujer de Diego Simeone
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Carolina Stanley, asesora general Tutelar del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad, y el ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Federico Salvai
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Nathalie y Calilo Sielecki
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Cindy Teperman junto al embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y Nathalie Sielecki
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El empresario Alejandro Macfarlane y Clara Echevarrieta
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El senador nacional, Luis Petri, y la periodista, Cristina Pérez
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Papo Roca y Vicky Fariña, Alejandro Gravier y Valeria Mazza, Máximo y Anita Petracchi
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Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno porteño, y su marido, Jorge Aguado
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Martín Etchevers, presidente de ADEPA; Tato Lanusse, Calilo Sielecki, el embajador Peter Lamelas y Georgie Neuss
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Fabián Perechodnik y Valeria Mazza
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Benicio y Taina Gravier
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Pedro Aguirre Saravia y Sabine Mulliez
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Alejandro Macfarlane con la camiseta firmada por Lionel Messi, que ganó en la subasta, y Alejandro Gravier
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Toti Spangenberg, Benicio Gravier, Valeria Mazza y Taina Gravier
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Alejandro Gravier y Maxi Petracchi
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Valentina Barbier, hija de Juliana Awada y Bruno Barbier, junto a Benicio y Taina Gravier
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Cristina Pérez, Luis Petri, María Laura Higgs y Tomás Lange
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Jorge Aguado, Clara Muzzio, Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Carolina Stanley y Federico Salvai
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Tato Lanusse y Silvina Pueyrredon
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Alejandro Gravier y Valeria Mazza entrando a la fiesta
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Este año, lo recaudado se destinará a construir el nuevo Hospital de Día Pediátrico: un espacio donde chicos y adolescentes con enfermedades crónicas podrán hacer sus tratamientos ambulatorios en un entorno más amplio y amigable, con una atención más cercana y sin cortar la continuidad de sus cuidados
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Cande Ruggeri y Nicolás Maccari
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Iván de Pineda condujo la gala
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Oscar Lajad y Lucas Gerson subieron al escenario con “Cuando Frank conoció a Carlitos”
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Concepción Cochrane Blaquier
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"Lo que se logró esta noche se va a traducir en mejores cuidados para muchos chicos que necesitan atención continua, pero también la comodidad de poder ser atendidos en un Hospital de Día por unas horas y luego volver a sus casas con sus familias”, expresó Rafael Aragón, director del Hospital Austral
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Nathalie Sielecki
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La anfitriona junto a Georgie Neuss y Taina Laurino Ferreira
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José Urtubey y Soledad Bonzi
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Rocío Vivas y Fabián Medina Flores
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Cale Ruggeri
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El director de Banco Macro, Damián Pozzoli, y su mujer, María Egidy
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Guga Castagnino y su mujer, Beatriz Guerra
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El fotógrafo, Gabriel Machado
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Augusto Marini y Angie Landaburu
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Santiago Maratea
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Carla Pereyra junto a la diseñadora española Vicky Martínez Berrocal
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Angie Reyser, Fabián Perechodnik y María Egidy
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El embajador Peter Lamelas, Tato Lanusse y Georgie Neuss
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Miguel Sulichin, Alejandro Gravier y Alejandro Macfarlane
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En 2025, lo recaudado permitió incorporar tecnología de neuromonitoreo multimodal en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, que ayuda a evaluar a los pacientes críticos y a detectar a tiempo complicaciones neurológicas que, sin ese monitoreo, podrían pasar desapercibidas
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Francisca Lanusse
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Anita Petracchi, Benicio Gravier y Valeria Mazza
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Iván de Pineda y Valeria Mazza
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La mesa de jóvenes con los hijos de los anfitriones y el elenco de Margarita
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Carlos Giovanelli, presidente de Havanna, y su mujer Alejandra; Luis Galli, CEO de Newsan, y su mujer Angie Reyser; y Fabián Perechodnik
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María Lilia Tebano y el tenista, Luis Lobo
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Aldana Ramos, Gabriel Lage y Valeria Mazza
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Charly Fonseca, Valeria Mazza y Fabián Zitta
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Alejandro Gravier, Clara Muzzio y Jorge Aguado
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Aurora Figueras, Valeria Mazza, Emma Gazzera y Púrpura Campos
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El embajador Peter Lamelas recibiendo la camiseta de Franco Colapinto que ganó en la subasta
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“Agradezco el apoyo de quienes nos acompañan a lo largo de los años, ya que su participación fue fundamental para alcanzar cada objetivo”, dijo Valeria Mazza
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Como en cada edición, la gala fue a beneficio del Departamento Materno Infantil del Austral, del que Valeria es madrina
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Alejandro Gravier, Cale Ruggeri, Valeria Mazza y Nicolás Maccari
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El equipo directivo del Hospital Universitario Austral junto a Valeria Mazza y Alejandro Gravier
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Nathalie Sielecki e Iván de Pineda
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Taina Gravier y Valeria Mazza
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Luis Petri
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Mariana Galante (Fundación Banco Nación)
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Cindy Teperman
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Lucía Uriburu, Martín Mazzei y Amelia Saban
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Flavia Fernández y Alejandro Gravier
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Cristina Pérez
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Milagros Schmoll
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Taina Laurino Ferreira
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Martín Etchevers, Nathalie Sielecki, Cristina Pérez y Luis Petri
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Milagros Schmoll y Adrián Brown
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Karin y Miguel Sulichin saludan a Luis Galli y Angie Reyser
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Adrián Brown y Angie Landaburu
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Taina y Tiziano Gravier
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El DJ Ciro Petracchi, hijo de Máximo y Anita Petracchi
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La 19ª Gala de Valeria Mazza y Alejandro Gravier a beneficio Hospital Universitario Austral /// Fotos: Gentileza Lanusse Consultores y RS Fotos

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