Las fotos de la jornada electoral en Brasil: votos, filas y expectativa por un resultado ajustado

Un niño camina sobre un mapa del mundo pintado en el piso de una escuela que funciona como centro de votación, en las afueras de Brasilia. Más de 158 millones de brasileños pueden votar (REUTERS/Diego Herculano)

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Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), con el senador Flávio Bolsonaro, de 45, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del ex presidente Jair Bolsonaro, que cumple arresto domiciliario tras ser condenado por una trama golpista. Los centros de votación abrieron a las 8 y cierran a las 17, hora de Brasilia, la misma que en la Argentina, y se espera que los primeros resultados oficiales se conozcan poco después.

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos y Lula, el 45,16%, una diferencia de poco más de 2,2 millones de votos. Las últimas encuestas mostraron una disputa reñida, con una leve ventaja numérica para Bolsonaro dentro del margen de error.

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La campaña estuvo marcada por acusaciones cruzadas de corrupción y por dos visiones opuestas del país. Lula planteó la elección como una defensa de la democracia y de las conquistas de su gestión, y Bolsonaro prometió mano dura en seguridad y un “cambio” de rumbo. Esta galería reúne las imágenes de la jornada.

Votantes hacen fila en un centro de votación durante el balotaje presidencial en Brasilia. Los centros abrieron a las 8 y cierran a las 17, hora local (AP Foto/Eraldo Peres)

Personas se apuran para votar en un centro de votación de Salvador, estado de Bahía, durante el balotaje presidencial. La elección define si Brasil sigue entre los pocos países de izquierda de la región (Antonello Veneri/AFP)

Votantes hacen fila para ingresar a un centro de votación en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, durante el balotaje presidencial. Flávio Bolsonaro votó en esa ciudad (AP Foto/Bruna Prado)

Soldados custodian un centro de votación en Río de Janeiro durante el balotaje. El Ministerio de Justicia informó 32 delitos electorales y tres detenidos en las primeras horas (AP Foto/Lucas Landau)

Ramona Juca, mujer indígena de 27 años y simpatizante de Lula da Silva, levanta el puño al votar en un centro de las afueras de Brasilia. Lula, de 80 años, busca la reelección por el PT (REUTERS/Diego Herculano)

El candidato presidencial Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, hace un gesto de aprobación con el pulgar al llegar a votar en Río de Janeiro. Dijo que “llegó la hora del cambio” y que “Brasil no aguanta más” (REUTERS/Agustin Marcarian)

El senador y candidato opositor Flávio Bolsonaro hace la señal de la victoria tras votar en Río de Janeiro. Pidió a los brasileños salir a votar “llueva o haga sol” y dijo que “Brasil va a cambiar” (AP Foto/Silvia Izquierdo)

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, llega con su esposa, Fernanda Bolsonaro, a votar en Río de Janeiro. Obtuvo el 47,03% de los votos en la primera vuelta, frente al 45,16% de Lula (REUTERS/Pilar Olivares)

El senador y candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, besa a su esposa, Fernanda Bolsonaro, en un centro de votación de Río de Janeiro. Su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple arresto domiciliario (Mauro Pimentel/AFP)

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal, y su esposa, Fernanda Bolsonaro, llegan a Brasilia durante el balotaje presidencial. Había votado por la mañana en Río de Janeiro (REUTERS/Mateus Bonomi)

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, llega a Brasilia durante el balotaje presidencial. Las urnas cierran a las 17, hora local, y los primeros resultados oficiales se esperan poco después (REUTERS/Mateus Bonomi)

El presidente y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una bandera de Brasil en un centro de votación de São Bernardo do Campo. Dijo que “el pueblo fue a la calle a defender sus conquistas” (Nelson Almeida/AFP)

Lula da Silva besa a su esposa, la primera dama Rosângela da Silva, al votar en São Bernardo do Campo, en el estado de San Pablo. El presidente, de 80 años, obtuvo el 45,16% en la primera vuelta (Nelson Almeida/AFP)

Lula da Silva, presidente y candidato a la reelección por el PT, hace un gesto con una bandera de Brasil en la mano al votar en São Bernardo do Campo. Es la ciudad donde fue líder sindical (REUTERS/Amanda Perobelli)

El presidente Lula da Silva, que busca la reelección, se pone unos anteojos que le dio un simpatizante tras votar en São Bernardo do Campo. Dijo que será “eternamente agradecido” con el pueblo brasileño (AP Foto/Natacha Pisarenko)

El presidente Lula da Silva, que busca la reelección, saluda tras votar en São Bernardo do Campo. Datafolha lo daba con 49% de los votos válidos, contra 51% de Flávio Bolsonaro (AP Foto/Andre Penner)

Lula da Silva, presidente y candidato a la reelección por el PT, saluda a un niño frente a un centro de votación de São Bernardo do Campo tras votar. Planteó el balotaje como una “defensa de la democracia” (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente Lula da Silva, candidato del PT a la reelección, besa a una simpatizante a la salida de un colegio electoral tras votar en São Bernardo do Campo. Busca un cuarto mandato presidencial (REUTERS/Brian Snyder)

Una mujer hace la señal de la V al votar en un centro de Río de Janeiro. Desde el fin de la dictadura, ningún candidato que terminó segundo en la primera vuelta revirtió el resultado en el balotaje (Mauro Pimentel/AFP)

Soldados patrullan la playa de Ipanema, en Río de Janeiro, el día del balotaje. La seguridad fue eje de la campaña de Flávio Bolsonaro, que prometió “declarar la guerra al narcoterrorismo” (Mauro Pimentel/AFP)

Vista aérea de votantes que viajan en bote a un centro de votación en la comunidad de Lago do Catalão, en Iranduba, estado de Amazonas. En Brasil el voto es obligatorio, pero la abstención fue del 21% en la primera vuelta (Michael Dantas/AFP)

Ramona Juca, mujer indígena de 27 años y simpatizante de Lula da Silva, vota en las afueras de Brasilia. Lula busca la reelección por el PT frente al senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (REUTERS/Diego Herculano)

Una mujer envuelta en una bandera de Brasil pasea con dos perros shih tzu en un cochecito por Copacabana, en Río de Janeiro, durante el balotaje presidencial. El voto es obligatorio para la mayoría de los adultos (REUTERS/Raquel Cunha)

Leticia Sanseverini, de 38 años y trabajadora del sector publicitario, reacciona junto a una urna electrónica durante el balotaje presidencial, en San Pablo. La votación es electrónica y los resultados suelen conocerse en pocas horas (REUTERS/Alexandre Meneghini)

Edson Borges, con una camiseta de apoyo a Lula da Silva, posa con su perro Maycon frente a un colegio electoral junto a la favela de Rocinha, en Río de Janeiro. Lula busca la reelección por el PT (REUTERS/Raquel Cunha)

Una simpatizante de Lula da Silva hace un gesto frente a un centro de votación de Río de Janeiro. En el exterior, Lula ganó entre los brasileños residentes en Nueva Zelanda, Corea del Sur, China, Singapur y Australia (REUTERS/Pilar Olivares)

Varias personas lucen pegatinas a favor de Lula da Silva en la playa de Porto da Barra, en Salvador, el día del balotaje. Tras la primera vuelta, su campaña reforzó la presencia en redes y en las calles (REUTERS/Rafael Martins)

Personas esperan para votar en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro. El presidente del tribunal electoral dijo que los resultados oficiales deberían conocerse cerca de las 20:30 (REUTERS/Raquel Cunha)

Una mujer vota en un centro de votación de Iranduba, en el estado de Amazonas, durante el balotaje presidencial. Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar (REUTERS/Bruno Kelly)

Sonia Inacio Marin, de 59 años y jubilada, se saca una selfie con su madre, Laura Inacio Nunes, de 86, mientras esperan su turno para votar en San Pablo. En Brasil el voto es obligatorio para la mayoría de los adultos (REUTERS/Alexandre Meneghini)