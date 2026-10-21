45 fotos: la Universidad Torcuato Di Tella realizó su 16ª Cena Anual de Recaudación para el Fondo de Becas

Bajo el lema “35 años construyendo oportunidades”, la institución educativa celebró un nuevo aniversario

Cena Torcuato di Tella 2026
Juan José Cruces, brindó su último discurso en una Cena de Recaudación como rector de la Di Tella: “La educación de excelencia con igualdad de oportunidades tiene algo de magia: al tiempo que se adquieren habilidades productivas para una vida independiente, se restaña un tejido social fracturado”
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Cena Torcuato di Tella 2026
El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning
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Jorge Brito, presidente de Banco Macro
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Hernán Lacunza, vicepresidente de Racing Club de Avellaneda y ex ministro de Economía
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Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, y Bernardo Kosacoff (Fundación Konex)
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El fiscal federal, Diego Luciani
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Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño, y Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño
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El ex diputado nacional, Juan Manuel López; el diputado nacional, Maximiliano Ferraro; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto; y Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC
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El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y Matías Pérez Alati
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Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda
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El empresario Federico Braun (La Anónima) y su mujer, María Freixas
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Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex
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La diputada nacional, Sabrina Ajmechet
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Eduardo Casal, procurador general de la Nación, y Cristina Miguens
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Fernán Saguier (La Nación) junto al ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi; Juan José Cruces y el analista político, Alejandro Catterberg
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El diputado nacional, Nicolás Massot, y Fernanda Ávila
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La diputada nacional, Daiana Fernández Molero
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El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina
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Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo
Cena Torcuato di Tella 2026
Ernesto Schargrodsky, ex rector de esa Universidad
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Rafael Di Tella y Astrid Steverlynck
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El abogado Juan Cambiaso y su mujer, Tiny
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Iván Petrella, director de Cultura y Ciencia en la Fundación Bunge y Born
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Rosendo Grobocopatel, Leonel Chiarella yJuan Manuel López
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Nicolás Merener, decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada
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Actualmente, el 62% de los estudiantes de grado de la Di Tella recibe algún tipo de beca, otorgada a partir de criterios de mérito académico, necesidad económica y lugar de residencia
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Fernando Straface (PUENTE Holding/ Universidad Austral)
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El presidente de BiBank, Javier Ortíz Batalla
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Mariana Arias
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Juan Negri, Enrique Peruzzotti, Paula Clerici, Camila Perochena, Emmanuel Iarussi, Guillermo Solovey, Natalí Schejtman y Darío Judzik
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Estudiantes voluntarios de la Cena de Recaudación
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Juan José Cruces y Hernán Kazah
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Miembros del Consejo de Dirección junto a Juan José Cruces en su última cena como rector
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Karina Galperín y Eduardo Levy Yeyati junto a Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central, y Gustavo Zorzoli
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Luis Ramírez Rojas, Graciela Cairoli y Elena Maza de Catena
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Juan José Cruces y Roberto Dib Ashur
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María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la UIF, junto a Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta del ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos
Cena Torcuato di Tella 2026
Guadalupe Dorna y Emmanuel Iarussi, anfitriones de la Cena de Recaudación
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Andrés Rieznik, Camila Perochena, Julia Pomares, Alejandro Chehtman, Elisa Belfiori, Paula Clerici y Carlos Loisi
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El analista económico, Javier Timerman
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EL abogado, Jorge Pérez Alati
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Álvaro García Resta y María Cavalieri Carricart
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El economista, Miguel Kiguel, y su mujer Claudia
Cena Torcuato di Tella 2026
Andrés Neumeyer y Alejandro Frenkel
Cena Torcuato di Tella 2026
La Universidad Torcuato Di Tella realizó su 16ª Cena Anual de Recaudación para el Fondo de Becas /// Fotos: Gentileza UTDT

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