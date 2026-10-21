45 fotos: la Universidad Torcuato Di Tella realizó su 16ª Cena Anual de Recaudación para el Fondo de Becas

Juan José Cruces, brindó su último discurso en una Cena de Recaudación como rector de la Di Tella: “La educación de excelencia con igualdad de oportunidades tiene algo de magia: al tiempo que se adquieren habilidades productivas para una vida independiente, se restaña un tejido social fracturado”
20 Oct, 2026 11:05 p. m. EST
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El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning
Jorge Brito, presidente de Banco Macro
Hernán Lacunza, vicepresidente de Racing Club de Avellaneda y ex ministro de Economía
Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, y Bernardo Kosacoff (Fundación Konex)
El fiscal federal, Diego Luciani
Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño, y Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño
El ex diputado nacional, Juan Manuel López; el diputado nacional, Maximiliano Ferraro; Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto; y Luciano Laspina, director ejecutivo de CIPPEC
El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y Matías Pérez Alati
Nicolás Dujovne, ex ministro de Hacienda
El empresario Federico Braun (La Anónima) y su mujer, María Freixas
Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex
La diputada nacional, Sabrina Ajmechet
Eduardo Casal, procurador general de la Nación, y Cristina Miguens
Fernán Saguier (La Nación) junto al ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi; Juan José Cruces y el analista político, Alejandro Catterberg
El diputado nacional, Nicolás Massot, y Fernanda Ávila
La diputada nacional, Daiana Fernández Molero
El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina
Jorge Triaca, el ex ministro de Trabajo
Ernesto Schargrodsky, ex rector de esa Universidad
Rafael Di Tella y Astrid Steverlynck
El abogado Juan Cambiaso y su mujer, Tiny
Iván Petrella, director de Cultura y Ciencia en la Fundación Bunge y Born
Rosendo Grobocopatel, Leonel Chiarella yJuan Manuel López
Nicolás Merener, decano de la Escuela de Ingeniería y Ciencia Aplicada
Actualmente, el 62% de los estudiantes de grado de la Di Tella recibe algún tipo de beca, otorgada a partir de criterios de mérito académico, necesidad económica y lugar de residencia
Fernando Straface (PUENTE Holding/ Universidad Austral)
El presidente de BiBank, Javier Ortíz Batalla
Mariana Arias
Juan Negri, Enrique Peruzzotti, Paula Clerici, Camila Perochena, Emmanuel Iarussi, Guillermo Solovey, Natalí Schejtman y Darío Judzik
Estudiantes voluntarios de la Cena de Recaudación
Juan José Cruces y Hernán Kazah
Miembros del Consejo de Dirección junto a Juan José Cruces en su última cena como rector
Karina Galperín y Eduardo Levy Yeyati junto a Guido Sandleris, ex presidente del Banco Central, y Gustavo Zorzoli
Luis Ramírez Rojas, Graciela Cairoli y Elena Maza de Catena
Juan José Cruces y Roberto Dib Ashur
María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la UIF, junto a Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta del ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos
Guadalupe Dorna y Emmanuel Iarussi, anfitriones de la Cena de Recaudación
Andrés Rieznik, Camila Perochena, Julia Pomares, Alejandro Chehtman, Elisa Belfiori, Paula Clerici y Carlos Loisi
El analista económico, Javier Timerman
EL abogado, Jorge Pérez Alati
Álvaro García Resta y María Cavalieri Carricart
El economista, Miguel Kiguel, y su mujer Claudia
Andrés Neumeyer y Alejandro Frenkel
La Universidad Torcuato Di Tella realizó su 16ª Cena Anual de Recaudación para el Fondo de Becas /// Fotos: Gentileza UTDT