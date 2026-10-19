22 fotos: el artista visual Michel Fassi presentó su nueva muestra “Ánima Tomía”

El exposición se centró exclusivamente en su producción pictórica, mientras se prepara para participar en arteba 2026

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En un nutrido vernisage, Michel Fassi expuso sus últimas obras donde ubicó el foco en la pintura como lenguaje central
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Michel Fassi comenzó su carrera impulsado, desde la infancia, por su abuela Lola, quien le transmitió su pasión por el dibujo y la pintura
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Fassi se formó en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes y cuenta con una amplia trayectoria en la pintura y el dibujo
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Michel Fassi junto a su mujer, Angie Tamborindeguy, y su hija Franca
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Su madre, Liz Mazzini
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La artista plástica Naná Gallardo
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Junto a Torcuato González Agote y Carolina Martínez Pedemonte, directores de Galería Grasa
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Con esta muestra, Michel Fassi encara la pintura como territorio de exploración personal
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El coleccionista y art dealer Fernando Schapire
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El título de la exposición se refiere a una dimensión interior, anatómica y espiritual, y el conjunto presentado dialoga con una idea de cuerpo y alma como materiales de trabajo
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La diseñadora Claudia Arce
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La diseñadora Ivana Picallo, y la abogada Elba Marcovecchio
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Cesar Juricich, Diana Chugri y Liz Mazzini
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Milagros Resta y Liz Mazzini
Michel Fassi 2026
Roxanana Dib
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Su próxima participación estará vinculada al circuito de arteba 2026, que comenzará a fin de mes
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Junto a Milagros Resta y Miguel Bornstein (Galería 30cuarenta)
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Muñeca Moore
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Los invitados durante la muestra en Galería Grasa
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Franca Fassi
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Liz Mazzini junto a su hijo, Michel Fassi, y su nieta, Franca
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El artista visual Michel Fassi presentó su nueva muestra “Ánima Tomía” /// Fotos: Gentileza MF

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