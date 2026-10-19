22 fotos: el artista visual Michel Fassi presentó su nueva muestra “Ánima Tomía”

En un nutrido vernisage, Michel Fassi expuso sus últimas obras donde ubicó el foco en la pintura como lenguaje central
18 Oct, 2026 11:01 p. m. EST
Michel Fassi comenzó su carrera impulsado, desde la infancia, por su abuela Lola, quien le transmitió su pasión por el dibujo y la pintura Fassi se formó en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes y cuenta con una amplia trayectoria en la pintura y el dibujo Michel Fassi junto a su mujer, Angie Tamborindeguy, y su hija Franca Su madre, Liz Mazzini La artista plástica Naná Gallardo Junto a Torcuato González Agote y Carolina Martínez Pedemonte, directores de Galería Grasa Con esta muestra, Michel Fassi encara la pintura como territorio de exploración personal El coleccionista y art dealer Fernando Schapire El título de la exposición se refiere a una dimensión interior, anatómica y espiritual, y el conjunto presentado dialoga con una idea de cuerpo y alma como materiales de trabajo La diseñadora Claudia Arce La diseñadora Ivana Picallo, y la abogada Elba Marcovecchio Cesar Juricich, Diana Chugri y Liz Mazzini Milagros Resta y Liz Mazzini Roxanana Dib Su próxima participación estará vinculada al circuito de arteba 2026, que comenzará a fin de mes Junto a Milagros Resta y Miguel Bornstein (Galería 30cuarenta) Muñeca Moore Los invitados durante la muestra en Galería Grasa Franca Fassi Liz Mazzini junto a su hijo, Michel Fassi, y su nieta, Franca El artista visual Michel Fassi presentó su nueva muestra “Ánima Tomía” /// Fotos: Gentileza MF