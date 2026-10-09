33 fotos: Fundación Apolo celebró 10 años de trabajo por la transparencia, la justicia y la formación de líderes

La institución fundada por Yamil Santoro conmemoró su primera década en un cóctel al que asistieron destacadas personalidades

Fundación APOLO
"En estos diez años, construimos capacidad para intervenir y lograr resultados. Ahora queremos que esos resultados se conviertan en reglas y formas de trabajo que perduren. Nuestro horizonte es una administración pública que funcione mejor y conserve esas mejoras cuando cambien sus autoridades", señaló Yamil Santoro, fundador de la Fundación Apolo
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El fiscal federal, Diego Luciani, y Yamil Santoro
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El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
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La periodista, María Belén Ludueña
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El ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi
Fundación Apolo coctel 2026
El presidente de Fundación Konex, Luis Ovsejevich
Fundación Apolo coctel 2026
El diputado nacional, Martín Matzkin
Fundación Apolo coctel 2026
El diputado nacional, Martín Ardohain
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Silvia Torres Carbonell, profesora y directora del Centro de Emprendedores de la IAE Business School de la Universidad Austral, y Leonardo Sarquís, ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires
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La legisladora porteña, Silvia Lospennato
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La directora ejecutiva de la Fundación Apolo, María Videla Rivero, expresó: "Trabajamos donde se cruzan la corrupción, los delitos complejos y las vulneraciones de derechos humanos. Investigamos cómo se vinculan los negocios ilícitos con el poder, cómo fallan los controles y cómo todo eso afecta la vida de las personas. Nuestra tarea tiene tres grandes áreas: el trabajo judicial, las propuestas de políticas públicas y la formación"
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La legisladora porteña, Patricia Glize
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Daniel Vitolo, consejero en UBA Derecho por Facultad Activa
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La ingeniera industrial, Camila Velasco
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Esmeralda Mitre
Fundación Apolo coctel 2026
El presidente Cámara Argentina de Empresas Emergentes, Martín Pérez
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Se realizaron actividades destinadas a recaudar fondos para sostener los programas de la organización, entre ellas una subasta de obras de arte y una rifa, en una jornada que combinó la celebración del aniversario con el reconocimiento al trabajo realizado durante estos diez años
Fundación Apolo coctel 2026
La camarista Graciela Medina, Daniel Vitolo y la escribana, Virginia Putignano
Fundación Apolo coctel 2026
Patricie Glize y Esmeralda Mitre
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Francisco Berni, la artista Renatta Renatti y Yamil Santoro durante la subasta solidaria
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La diputada nacional, Mónica Frade
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Gonzalo Condis y Francisco Berni
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El abogado, Juan Fazio
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Graciela Medina y Virginia Putignano
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María Videla Rivero, el fotógrafo Gabriel Machado y Yamil Santoro
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Ignacio Falcón y Luli Ofman
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Mauro Becerra, Carolina Bartel y Yamil Santoro
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La artista, Lorena Rodríguez
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Ignacio Falcón y Gabriel Machado
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Yamil Santoro y Virginia Putignano
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A lo largo de estos diez años, la Fundación intervino en causas de alto impacto institucional como Olivos Gate, Vacunatorio VIP, Sur Finanzas, la situación de los argentinos varados durante la pandemia, las investigaciones vinculadas con Evo Morales, el caso Insaurralde-Cirio, el sistema de seguros y distintas denuncias por posibles hechos de corrupción y abuso de poder
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La organización sostiene que el objetivo de sus acciones no es solamente obtener respuestas frente a hechos concretos, sino también generar cambios que permitan mejorar el funcionamiento del Estado
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Fundación Apolo celebró 10 años de trabajo por la transparencia, la justicia y la formación de líderes /// Fotos Jaime Olivos y Gentileza F.A.

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