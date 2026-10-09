33 fotos: Fundación Apolo celebró 10 años de trabajo por la transparencia, la justicia y la formación de líderes

"En estos diez años, construimos capacidad para intervenir y lograr resultados. Ahora queremos que esos resultados se conviertan en reglas y formas de trabajo que perduren. Nuestro horizonte es una administración pública que funcione mejor y conserve esas mejoras cuando cambien sus autoridades", señaló Yamil Santoro, fundador de la Fundación Apolo
09 Oct, 2026 01:28 a. m. EST
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El fiscal federal, Diego Luciani, y Yamil Santoro
El jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny
La periodista, María Belén Ludueña
El ministro de Desarrollo Económico porteño, Hernán Lombardi
El presidente de Fundación Konex, Luis Ovsejevich
El diputado nacional, Martín Matzkin
El diputado nacional, Martín Ardohain
Silvia Torres Carbonell, profesora y directora del Centro de Emprendedores de la IAE Business School de la Universidad Austral, y Leonardo Sarquís, ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires
La legisladora porteña, Silvia Lospennato
La directora ejecutiva de la Fundación Apolo, María Videla Rivero, expresó: "Trabajamos donde se cruzan la corrupción, los delitos complejos y las vulneraciones de derechos humanos. Investigamos cómo se vinculan los negocios ilícitos con el poder, cómo fallan los controles y cómo todo eso afecta la vida de las personas. Nuestra tarea tiene tres grandes áreas: el trabajo judicial, las propuestas de políticas públicas y la formación"
La legisladora porteña, Patricia Glize
Daniel Vitolo, consejero en UBA Derecho por Facultad Activa
La ingeniera industrial, Camila Velasco
Esmeralda Mitre
El presidente Cámara Argentina de Empresas Emergentes, Martín Pérez
Se realizaron actividades destinadas a recaudar fondos para sostener los programas de la organización, entre ellas una subasta de obras de arte y una rifa, en una jornada que combinó la celebración del aniversario con el reconocimiento al trabajo realizado durante estos diez años
La camarista Graciela Medina, Daniel Vitolo y la escribana, Virginia Putignano
Patricie Glize y Esmeralda Mitre
Francisco Berni, la artista Renatta Renatti y Yamil Santoro durante la subasta solidaria
La diputada nacional, Mónica Frade
Gonzalo Condis y Francisco Berni
El abogado, Juan Fazio
Graciela Medina y Virginia Putignano
María Videla Rivero, el fotógrafo Gabriel Machado y Yamil Santoro
Ignacio Falcón y Luli Ofman
Mauro Becerra, Carolina Bartel y Yamil Santoro
La artista, Lorena Rodríguez
Ignacio Falcón y Gabriel Machado
Yamil Santoro y Virginia Putignano
A lo largo de estos diez años, la Fundación intervino en causas de alto impacto institucional como Olivos Gate, Vacunatorio VIP, Sur Finanzas, la situación de los argentinos varados durante la pandemia, las investigaciones vinculadas con Evo Morales, el caso Insaurralde-Cirio, el sistema de seguros y distintas denuncias por posibles hechos de corrupción y abuso de poder
La organización sostiene que el objetivo de sus acciones no es solamente obtener respuestas frente a hechos concretos, sino también generar cambios que permitan mejorar el funcionamiento del Estado
Fundación Apolo celebró 10 años de trabajo por la transparencia, la justicia y la formación de líderes /// Fotos Jaime Olivos y Gentileza F.A.