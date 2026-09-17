25 fotos de la Cena de honor del Adam Smith Center en Miami

El acto organizado por su director, Carlos Díaz-Rosillo, contó con la participación de los nuevos Senior Fellows de la institución: Liz Truss, James Campos, Vince Lago, Dominik Tarczyński y Enrique Herrería

FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
El alcalde de Coral Gables, Vince Lago, James Campos, Liz Truss, ex primera ministra del Reino Unido, Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center de la Florida International University y anfitrión, Dominik Tarczyński y Enrique Herrería (@nachomartinfilms)
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El Adam Smith Center for Economic Freedom perteneciente a la Florida International University (FIU) - centro dirigido por Carlos Díaz-Rosillo- organizó una cena en honor a los nuevos fellows de la institución: Liz Truss, James Campos, Vince Lago, Dominik Tarczyński y Enrique Herrería. De la gala participaron además ex presidentes y reconocidos empresarios de América Latina y los Estados Unidos.

FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, y la ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, durante la gala organizada por la Florida International University. (@nachomartinfilms)

De la cena participaron además de los nuevos fellows invitados especiales, entre los que destacaron el ex presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, el ex presidente encargado venezolano Juan Guaidó, María Paula Romo, ex ministra de Ecuador, la senadora estatal Ana María Rodríguez, el alcalde de Coral Gables, Vince Lago, la presidenta de la FIU y ex vicegobernadora de Florida, Jeanette Nuñez y Daniel Hadad, fundador y CEO de Infobae, entre otras personalidades del mundo académico y empresario.

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FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Carlos Díaz-Rosillo, director del Adam Smith Center de FIU. (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
David Webb, conductor de radio y televisión y colaborador de Fox News. (Centro Adam Smith/FIU)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Liz Truss, ex primera ministra británica, durante su presentación como nueva fellow de la FIU. (Centro Adam Smith/FIU)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
El ex presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien recibió las llaves de la ciudad de Coral Gables. (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
David Webb, conductor de radio y televisión y colaborador de Fox News, junto con la ex primera ministra británica Liz Truss y el fundador y CEO de Infobae, Daniel Hadad. (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Dominik Tarczyński, eurodiputado y miembro de los comités de Comercio Internacional y Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, durante la cena organizada por el Adam Smith Center de FIU, donde es profesor y Senior Fellow. (Centro Adam Smith/FIU)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Carlos Díaz-Rosillo, anfitrión de la noche en FIU. (Centro Adam Smith/FIU)
Daniel Hadad, Carlos Díaz-Rosillo y Liz Truss, en la cena de gala del Adam Smith Center for Economic Freedom en Miami (@nachomartinfilms)
Daniel Hadad, Carlos Díaz-Rosillo y Liz Truss, en la cena de gala del Adam Smith Center for Economic Freedom en Miami (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
El alcalde de Coral Gables Vince Lago, también uno de los Senior Leadership Fellows del otoño de 2026, habló sobre liderazgo local y gestión municipal responsable. (Centro Adam Smith/FIU)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Reconocidos miembros de la comunidad local, como Jorge Pérez Jr. y Verónica Cervera, asistieron a la comida en el campus de la Florida International University. (Centro Adam Smith/FIU)
Enrique Herrería, Senior Fellow del otoño 2026 en el Centro Adam Smith, con los invitados especiales Daniel Hadad, Guillermo Lasso y Juan Guaidó. (@nachomartinfilms)
Enrique Herrería, Senior Fellow del otoño 2026 en el Centro Adam Smith, con los invitados especiales Daniel Hadad, Guillermo Lasso y Juan Guaidó. (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Juan Guaido, Atilda Alvarido, Christian Daly (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Liz Truss, ex primera ministra británica, en el cóctel previo a la cena de honor de FIU. (@nachomartinfilms)
Carlos Díaz Rosillo, director del Centro Adam Smith, recibió al ex presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en el campus de FIU. (@nachomartinfilms)
Carlos Díaz Rosillo, director del Centro Adam Smith, recibió al ex presidente ecuatoriano Guillermo Lasso en el campus de FIU. (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Mauricio Salem, Frank Zimmerman, Brandon Maccavelli y Gabriel Bauducco. (@nachomartinfilms)
La ex primera ministra británica Liz Truss ingresó con Daniel Hadad a la cena de honor que el Centro Adam Smith de FIU brindó a sus Senior Fellows y a invitados especiales. (@nachomartinfilms)
La ex primera ministra británica Liz Truss ingresó con Daniel Hadad a la cena de honor que el Centro Adam Smith de FIU brindó a sus Senior Fellows y a invitados especiales. (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Jeanette Nuñez, presidenta de FIU y ex vicegobernadora del estado de Florida. (@nachomartinfilms)
El ex presidente de Ecuador Guillermo Lasso recibió la llave de Coral Gables (@nachomartinfilms)
El ex presidente de Ecuador Guillermo Lasso recibió la llave de Coral Gables (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
El eurodiputado Dominik Tarczyński, también profesor en FIU, integra la novena cohorte de Senior Fellows en el centro de la universidad. (Centro Adam Smith/FIU)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Ana María Rodríguez, senadora estatal de la Florida, dialogó con la ex primera ministra británica Liz Truss. (Centro Adam Smith/FIU)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
James Campos, ex director del Departamento de Energía estadounidense; el alcalde de Coral Gables, Vince Lago, y la ex primera ministra británica, Liz Truss, expertos invitados del semestre de otoño boreal 2026. (Centro Adam Smith/FIU)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom - Liz Tuss
Liz Truss, durante la ceremonia como nueva fellow del Adam Smith Center de la FIU. (@nachomartinfilms)
FIU Adam Smith Center for Economic Freedom
Carlos Díaz-Rosillo con al equipoorganizador del evento: Lara Briceno, Lissette Garcia, Altilda Alvarido, Pam Aliaga, Megan Rocher y Ashley Perez. (Centro Adam Smith/FIU)

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