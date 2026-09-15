35 fotos: la recepción oficial de la Embajada de Costa Rica por el 205° Aniversario de la Independencia de la República

El exclusivo cóctel contó con una nutrida participación de diplomáticos acreditados en la Argentina

Aniversario de la independencia de Costa Rica
El encargado de Negocios de la Embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto, durante su discurso en la recepción oficial
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Aniversario de la independencia de Costa Rica
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar, envió un mensaje por la fecha patria
Aniversario de la independencia de Costa Rica
El embajador de China, Wang Wei
Aniversario de la independencia de Costa Rica
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
Aniversario de la independencia de Costa Rica
Veikko Kiljunen, embajador de Finlandia
Aniversario de la independencia de Costa Rica
El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y el ministro consejero de la Embajada de Italia, Darío Savoriti
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Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia
Aniversario de la independencia de Costa Rica
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa
Aniversario de la independencia de Costa Rica
El embajador de Marruecos, Fares Yassir
Aniversario de la independencia de Costa Rica
El subsecretario de Políticas Culturales del Gobierno porteño, Roy Cortina
Aniversario de la independencia de Costa Rica
El director general de Colectividades y Migrantes del Gobierno porteño, Santos Gastón Juan
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El relacionista diplomático, Ariel Blufstein, y el embajador de Perú, Carlos Chocana Burga
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Mauritz Wilhelmus Verheijden, embajador de Países Bajos
Aniversario de la independencia de Costa Rica
Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal, y el encargado de Negocios de la Embajada de Costa Rica, Diego Jiménez
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El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi
Aniversario de la independencia de Costa Rica
Leonardo Bonomo, director de Bodega Valle del Indio; el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel; y el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, Max Alier
Aniversario de la independencia de Costa Rica
La encargada de Negocios de la embajada de Belarús, Yulia Ilyina
Aniversario de la independencia de Costa Rica
La Orquesta de la Policía Federal interpretó los Himnos nacionales de Costa Rica y Argentina
Aniversario de la independencia de Costa Rica
Héctor Iván Espinoza Farfán, embajador de Guatemala
Aniversario de la independencia de Costa Rica
El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
Aniversario de la independencia de Costa Rica
El embajador de Armenia, Hovhannes Virabyan
Aniversario de la independencia de Costa Rica
Ariel Blufstein y el encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto
Aniversario de la independencia de Costa Rica
Los embajadores de Ucrania y Turquía, Yurii Klymenko y Süleyman Ömür Budak
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Lee Chong Hwa, embajador de Corea, y la encargada de Negocios de la Embajada de Belarús, Yulia Ilyina
Aniversario de la independencia de Costa Rica
La embajadora de El Salvador, Miriam Elena Mena Gallardo
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Olga Medor Ducasse, embajadora de Haití
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Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
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El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili
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Jan Stanislaw Ciechanowski, embajador de Polonia
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Paul Vallejos, ministro consejero de la Embajada de Ecuador
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Los embajadores durante la recepción oficial en ocasión del Aniversario de la Independencia de Costa Rica
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Fabián Vázquez, director de Relaciones Institucionales de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), y el encargado de Negocios de la Embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto
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El encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez, junto a Francisca Nirino, Sol Vázquez y Suraj Samim
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Las modelos Ivian Cruz, Lucía Macaya y Samadhi Camurri junto a Sandra Oviedo, presidente de la Cámara de Arte, Moda e Industria Latinoamericana (CAMIL)
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La recepción oficial de la embajada de Costa Rica por el 205° Aniversario de la Independencia de la República /// Fotos: Jaime Olivos

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