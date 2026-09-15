35 fotos: la recepción oficial de la Embajada de Costa Rica por el 205° Aniversario de la Independencia de la República

El encargado de Negocios de la Embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto, durante su discurso en la recepción oficial
15 Sep, 2026 01:36 a. m. EST
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Manuel Tovar, envió un mensaje por la fecha patria El embajador de China, Wang Wei El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde Veikko Kiljunen, embajador de Finlandia El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y el ministro consejero de la Embajada de Italia, Darío Savoriti Torsten Sven Ericsson, embajador de Suecia El embajador de Uruguay, Diego Cánepa El embajador de Marruecos, Fares Yassir El subsecretario de Políticas Culturales del Gobierno porteño, Roy Cortina El director general de Colectividades y Migrantes del Gobierno porteño, Santos Gastón Juan El relacionista diplomático, Ariel Blufstein, y el embajador de Perú, Carlos Chocana Burga Mauritz Wilhelmus Verheijden, embajador de Países Bajos Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal, y el encargado de Negocios de la Embajada de Costa Rica, Diego Jiménez El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla G. Alghamdi Leonardo Bonomo, director de Bodega Valle del Indio; el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel; y el representante del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la Argentina, Max Alier La encargada de Negocios de la embajada de Belarús, Yulia Ilyina La Orquesta de la Policía Federal interpretó los Himnos nacionales de Costa Rica y Argentina Héctor Iván Espinoza Farfán, embajador de Guatemala El embajador de la República Democrática del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge El embajador de Armenia, Hovhannes Virabyan Ariel Blufstein y el encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto Los embajadores de Ucrania y Turquía, Yurii Klymenko y Süleyman Ömür Budak Lee Chong Hwa, embajador de Corea, y la encargada de Negocios de la Embajada de Belarús, Yulia Ilyina La embajadora de El Salvador, Miriam Elena Mena Gallardo Olga Medor Ducasse, embajadora de Haití Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña El embajador de Georgia, Gvaram Khandamishvili Jan Stanislaw Ciechanowski, embajador de Polonia Paul Vallejos, ministro consejero de la Embajada de Ecuador Los embajadores durante la recepción oficial en ocasión del Aniversario de la Independencia de Costa Rica Fabián Vázquez, director de Relaciones Institucionales de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), y el encargado de Negocios de la Embajada de Costa Rica, Diego Jiménez Soto El encargado de Negocios de la embajada de Costa Rica, Diego Jiménez, junto a Francisca Nirino, Sol Vázquez y Suraj Samim Las modelos Ivian Cruz, Lucía Macaya y Samadhi Camurri junto a Sandra Oviedo, presidente de la Cámara de Arte, Moda e Industria Latinoamericana (CAMIL) La recepción oficial de la embajada de Costa Rica por el 205° Aniversario de la Independencia de la República /// Fotos: Jaime Olivos