25 fotos: Esteban Bullrich presentó su nuevo libro, “Liderazgo espiritual. Mi legado político”

Se realizó a sala llena en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires

Esteban Bullrich libro
El ex ministro de Educación Esteban Bullrich presentó su nuevo libro, "Liderazgo espiritual. Mi legado político", de editorial Aguilar
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La presentación contó con la participación de Marcelo Longobardi, Julia Mengolini, Ernesto Tenembaum y Carlos Pagni, quienes conversaron sobre las principales ideas que atraviesan el libro y su mirada sobre el liderazgo, la política y el servicio público
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María Eugenia Sequeiros, mujer de Esteban Bullrich
Libro Esteban Bullrich
Durante el encuentro, Esteban Bullrich sintetizó el eje central de su nuevo libro. “El liderazgo no empieza cuando el mundo nos ve, sino cuando el alma dice sí. El liderazgo espiritual no nace del cargo, del poder ni del reconocimiento, sino de una decisión interior que después se expresa en humildad, coraje, servicio, amor, verdad, justicia, esperanza y perdón”
Libro Esteban Bullrich
El libro profundiza una reflexión que Esteban Bullrich viene desarrollando durante los últimos años sobre las dimensiones humanas y trascendentes del liderazgo y constituye, como anticipa su subtítulo, una síntesis de su mirada sobre el legado político
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"Liderazgo espiritual. Mi legado político" es su cuarto libro. El ex senador también autor de "Es el maestro", "Ahora viene lo mejor" y "Una nueva Buenos Aires"
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El ex presidente provisional del Senado y autor del prólogo del libro, Federico Pinedo
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El ex titular del PAMI Carlos Regazzoni
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El ex ministro de Economía Hernán Lacunza
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El filósofo y poeta Santiago Kovadloff
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Los hijos de Esteban Bullrich participaron del encuentro: Margarita, Luz, Paz, Agustín y Lucas. También, estuvo presente su madre, María Ocampo (vestida de azul)
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Los periodistas Carlos Pagni y Marcelo Longobardi
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Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y ex procurador general porteño
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El diputado nacional Martín Lousteau
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El libro recorre la experiencia y el legado de líderes argentinos y universales de distintas épocas y tradiciones. Manuel Belgrano, Juan B. Justo, Arturo Frondizi y Juan Domingo Perón integran el recorrido argentino, mientras que Abraham Lincoln, Winston Churchill, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta y el papa Francisco son algunas de las figuras internacionales abordadas
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El ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires Leo Sarquis
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Ernesto Tenenbaum
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Su hermana, María Bullrich
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Hernán Lacunza junto al legislador porteño Sergio Siciliano; y la ministra de educación porteña, Mercedes Miguel
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Julia Mengolini, Carlos Regazzoni y Carlos Pagni junto a Esteban Bullrich
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Marcelo Longobardi, Julia Mengolini, Ernesto Tenembaum y Carlos Pagni compartieron sus reflexiones sobre la obra y las ideas que propone
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Su hermano, Emilio Bullrich
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Agustina Bugnard, directora de la Fundación Esteban Bullrich
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Agustín Bullrich
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Esteban Bullrich presentó su nuevo libro, “Liderazgo espiritual. Mi legado político" /// Fotos: Gentileza Esteban Bullrich

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