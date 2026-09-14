25 fotos: Esteban Bullrich presentó su nuevo libro, “Liderazgo espiritual. Mi legado político”

El ex ministro de Educación Esteban Bullrich presentó su nuevo libro, "Liderazgo espiritual. Mi legado político", de editorial Aguilar
14 Sep, 2026 04:57 a. m. EST
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La presentación contó con la participación de Marcelo Longobardi, Julia Mengolini, Ernesto Tenembaum y Carlos Pagni, quienes conversaron sobre las principales ideas que atraviesan el libro y su mirada sobre el liderazgo, la política y el servicio público
María Eugenia Sequeiros, mujer de Esteban Bullrich
Durante el encuentro, Esteban Bullrich sintetizó el eje central de su nuevo libro. “El liderazgo no empieza cuando el mundo nos ve, sino cuando el alma dice sí. El liderazgo espiritual no nace del cargo, del poder ni del reconocimiento, sino de una decisión interior que después se expresa en humildad, coraje, servicio, amor, verdad, justicia, esperanza y perdón”
El libro profundiza una reflexión que Esteban Bullrich viene desarrollando durante los últimos años sobre las dimensiones humanas y trascendentes del liderazgo y constituye, como anticipa su subtítulo, una síntesis de su mirada sobre el legado político
"Liderazgo espiritual. Mi legado político" es su cuarto libro. El ex senador también autor de "Es el maestro", "Ahora viene lo mejor" y "Una nueva Buenos Aires"
El ex presidente provisional del Senado y autor del prólogo del libro, Federico Pinedo
El ex titular del PAMI Carlos Regazzoni
El ex ministro de Economía Hernán Lacunza
El filósofo y poeta Santiago Kovadloff
Los hijos de Esteban Bullrich participaron del encuentro: Margarita, Luz, Paz, Agustín y Lucas. También, estuvo presente su madre, María Ocampo (vestida de azul)
Los periodistas Carlos Pagni y Marcelo Longobardi
Gabriel Astarloa, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y ex procurador general porteño
El diputado nacional Martín Lousteau
El libro recorre la experiencia y el legado de líderes argentinos y universales de distintas épocas y tradiciones. Manuel Belgrano, Juan B. Justo, Arturo Frondizi y Juan Domingo Perón integran el recorrido argentino, mientras que Abraham Lincoln, Winston Churchill, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta y el papa Francisco son algunas de las figuras internacionales abordadas
El ex ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires Leo Sarquis
Ernesto Tenenbaum
Su hermana, María Bullrich
Hernán Lacunza junto al legislador porteño Sergio Siciliano; y la ministra de educación porteña, Mercedes Miguel
Julia Mengolini, Carlos Regazzoni y Carlos Pagni junto a Esteban Bullrich
Marcelo Longobardi, Julia Mengolini, Ernesto Tenembaum y Carlos Pagni compartieron sus reflexiones sobre la obra y las ideas que propone
Su hermano, Emilio Bullrich
Agustina Bugnard, directora de la Fundación Esteban Bullrich
Agustín Bullrich
Esteban Bullrich presentó su nuevo libro, “Liderazgo espiritual. Mi legado político" /// Fotos: Gentileza Esteban Bullrich