25 fotos de la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Uno de los números artísticos que tuvo la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos 2026 que se realizó en el Monumento a la Bandera, en Rosario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
12 Sep, 2026 10:34 p. m. EST
Los aviones dejaron su estela con los colores de la bandera argentina en el cielo de Rosario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Soledad Pastorutti interpretó la canción oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Más de 250.000 personas se congregaron en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, para la fiesta inaugural (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Juan Carlos Baglietto fue uno de los artistas que conmovió al público en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Los artistas bailan en el escenario con el pebetero encendido de fondo (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Uno de los momentos más emotivos en la ceremonia inaugural: el abrazo de Baglietto con una niña (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) El Monumento a la Bandera fue el escenario elegido para la ceremonia inaugural, a la que asistieron 250.000 mil personas (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Uno de los números artísticos de la ceremonia inaugural que tuvo como eje mostrar la historia de la provincia de Santa Fe (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvieron una fiesta de apertura a la altura en Rosario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) El mapping sobre el Monumento a la Bandera fue el toque distintivo de la ceremonia inaugural de los Juegos en Rosario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Una toma aérea del marco que tuvo la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Luciana Aymar llevó la antorcha y fue la encargada de encender el pebetero (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Las delegaciones de las naciones participantes de los Juegos Suramericanos se presentaron en el escenario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Luciana Aymar lleva la antorcha de la mano de una niña. Fue otro de los momentos más emotivo de la ceremonia (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Soledad Pastorutti brilló en el escenario con sus clásicos del folklore (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Juan Carlos Baglietto, un ícono de la música argentina, hizo de local en Rosario y cautivó al público con su lírica (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) La mascota de los Juegos Suramericanos, presente en la ceremonia para aportar su alegría (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) Luck Ra hizo bailar a la multitud con sus éxitos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026) El tango no podía faltar en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, dio el discurso en la ceremonia de apertura (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Abel Pintos cantó el Himno Nacional Argentino en la fiesta inaugural de los Juegos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 Rubén Rézola y Sofía Cairó fueron los abanderados de la delegación argentina La Sole encabeza el show junto a los bailarines, que simularon ser remadores Una toma área del Monumento a la Bandera, en Rosario, donde se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026