25 fotos de la espectacular ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El Monumento Nacional a la Bandera fue el escenario de la fiesta inaugural que incluyó a los deportistas y a grandes artistas argentinos

Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026
Uno de los números artísticos que tuvo la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos 2026 que se realizó en el Monumento a la Bandera, en Rosario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Juegos Suramericanos - Santa Fe 2026
Los aviones dejaron su estela con los colores de la bandera argentina en el cielo de Rosario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Soledad Pastorutti interpretó la canción oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Más de 250.000 personas se congregaron en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, para la fiesta inaugural (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Juan Carlos Baglietto fue uno de los artistas que conmovió al público en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Los artistas bailan en el escenario con el pebetero encendido de fondo (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Uno de los momentos más emotivos en la ceremonia inaugural: el abrazo de Baglietto con una niña (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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El Monumento a la Bandera fue el escenario elegido para la ceremonia inaugural, a la que asistieron 250.000 mil personas (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Uno de los números artísticos de la ceremonia inaugural que tuvo como eje mostrar la historia de la provincia de Santa Fe (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tuvieron una fiesta de apertura a la altura en Rosario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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El mapping sobre el Monumento a la Bandera fue el toque distintivo de la ceremonia inaugural de los Juegos en Rosario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Una toma aérea del marco que tuvo la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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Luciana Aymar llevó la antorcha y fue la encargada de encender el pebetero (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Las delegaciones de las naciones participantes de los Juegos Suramericanos se presentaron en el escenario (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Luciana Aymar lleva la antorcha de la mano de una niña. Fue otro de los momentos más emotivo de la ceremonia (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Soledad Pastorutti brilló en el escenario con sus clásicos del folklore (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Juan Carlos Baglietto, un ícono de la música argentina, hizo de local en Rosario y cautivó al público con su lírica (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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La mascota de los Juegos Suramericanos, presente en la ceremonia para aportar su alegría (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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Luck Ra hizo bailar a la multitud con sus éxitos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026)
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El tango no podía faltar en la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, dio el discurso en la ceremonia de apertura (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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Abel Pintos cantó el Himno Nacional Argentino en la fiesta inaugural de los Juegos (Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
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Rubén Rézola y Sofía Cairó fueron los abanderados de la delegación argentina
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La Sole encabeza el show junto a los bailarines, que simularon ser remadores
Una toma área del Monumento a la Bandera, en Rosario, donde se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
Una toma área del Monumento a la Bandera, en Rosario, donde se realizó la ceremonia inaugural de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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