En fotos: el Congreso Judío Latinoamericano, la DAIA y la AMIA celebraron el año nuevo judío, Rosh Hashaná

Celebraron el inicio del 5787 ante más de 300 invitados, donde las manzanas con miel se fundieron con un deseo de más y mejor convivencia

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Congreso Judio Latinoamericano
Con la esperanza de aportar a la construcción de un mundo mejor, el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), junto a la AMIA y la DAIA, celebraron el inicio del año nuevo judío 5787 con un brindis
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La ceremonia incluyó símbolos característicos como las manzanas con miel, y el sonido del Shofar, que como una tradición milenaria, llama a la introspección para corregir los errores
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Como marca la tradición, el rabino Ioni Shalom, de la comunidad Bet Hilel, hizo sonar el Shofar, instrumento de más de 3 mil años de historia
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El jefe de Gobierno, Jorge Macri
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El director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman; el titular de la DAIA, Mauro Berenstein; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; el titular de AMIA, Osvaldo Armoza; el secretario general del Congreso Judío Latinoamericano, Jorge Knoblovits; y Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
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El director ejecutivo del CJL, Claudio Epelman, y Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
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El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti
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Joshua Temblador, consejero político de la embajada de los Estados Unidos
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Eduardo Casal, procurador general de la Nación
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Inés Weinberg de Roca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos
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Eliahu Hamra, Gran Rabino de la AMIA, e Isaac Sacca, Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires
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El ministro de Salud, Mario Lugones
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Fernando Martínez, director nacional del Servicio Penitenciario Federal
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Marcelo Aguinsky, juez en lo Penal Económico; el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; y Daniel Petrone, juez de la Cámara de Casación Penal
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Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; Ernesto Tulbovitz Dembovich, ministro Consejero de la embajada de Uruguay, Fabián Perechodnik; y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina
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Diego Marías, director nacional de Reforma Política, y el juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
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Mauro Berenstein junto a Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América; Claudio Epelman y Jorge Knoblovits
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Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, junto a los jueces Ricardo Lorenzetti y Mariano Borinsky
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Alejandro Paulo Annichini, subprefecto nacional Naval de la Prefectura, y Francisco Cima, secretario del Prefecto Nacional Naval
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Fabián Perechodnik
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Bruno Screnci junto al senador nacional, Maximiliano Abad, y Christian Asinelli
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Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño
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Juan Manuel Montesano Rebon, secretario general de la Cámara Federal de Casación Penal, y Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
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Mónica Sucari, secretaria de la DAIA; Victor Garelik, director ejecutivo de la DAIA; Horacio Giménez, ministro de Seguridad porteño; y Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
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Azul Mertnoff (Industrias Culturales de la embajada de los Estados Unidos) y la periodista de Infobae, Paula Guardia Bourdin
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el ex juez laboral, Gregorio Corach
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Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
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La diputada Pilar Ramírez, presidente de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires
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Horacio García, ex director nacional de Migraciones, y la jueza federal, María Eugenia Capuchetti
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El ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra
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La ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos
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Natalio Mario Grinman junto a Juan Pablo Maglier y el embajador de Francia, Romain Nadal
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Juan Manuel Montesano Rebon y Juan Manuel Olima Espel
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Jorge Macri y Natalio Mario Grinman
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Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Fabiana Mindlin, secretaria general del Museo del Holocausto; y Gustavo Sakkal (DAIA)
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La ex diputada nacional, Cynthia Hotton
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Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad
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El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
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Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral
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Natalio Mario Grinman junto a la embajadora de Paraguay, Elena Felip, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss
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El CJL, AMIA y DAIA llamaron a un año libre de odio y antisemitismo
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Marwan Sarwar Gill, Imam y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina
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Waldo Wolff, legislador porteño
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Franco Fiumara, juez del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza
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El Congreso Judío Latinoamericano, la DAIA y la AMIA celebraron el año nuevo judío, Rosh Hashaná /// Fotos: Adrián Escandar

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