En fotos: el Congreso Judío Latinoamericano, la DAIA y la AMIA celebraron el año nuevo judío, Rosh Hashaná

Con la esperanza de aportar a la construcción de un mundo mejor, el Congreso Judío Latinoamericano (CJL), junto a la AMIA y la DAIA, celebraron el inicio del año nuevo judío 5787 con un brindis
La ceremonia incluyó símbolos característicos como las manzanas con miel, y el sonido del Shofar, que como una tradición milenaria, llama a la introspección para corregir los errores
Como marca la tradición, el rabino Ioni Shalom, de la comunidad Bet Hilel, hizo sonar el Shofar, instrumento de más de 3 mil años de historia
El jefe de Gobierno, Jorge Macri
El director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman; el titular de la DAIA, Mauro Berenstein; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; el titular de AMIA, Osvaldo Armoza; el secretario general del Congreso Judío Latinoamericano, Jorge Knoblovits; y Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
El director ejecutivo del CJL, Claudio Epelman, y Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti
Joshua Temblador, consejero político de la embajada de los Estados Unidos
Eduardo Casal, procurador general de la Nación
Inés Weinberg de Roca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos
Eliahu Hamra, Gran Rabino de la AMIA, e Isaac Sacca, Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires
El ministro de Salud, Mario Lugones
Fernando Martínez, director nacional del Servicio Penitenciario Federal
Marcelo Aguinsky, juez en lo Penal Económico; el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti; y Daniel Petrone, juez de la Cámara de Casación Penal
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires; Ernesto Tulbovitz Dembovich, ministro Consejero de la embajada de Uruguay, Fabián Perechodnik; y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina
Diego Marías, director nacional de Reforma Política, y el juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional
Mauro Berenstein junto a Laureano Pérez Izquierdo, director de Infobae América; Claudio Epelman y Jorge Knoblovits
Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, junto a los jueces Ricardo Lorenzetti y Mariano Borinsky
Alejandro Paulo Annichini, subprefecto nacional Naval de la Prefectura, y Francisco Cima, secretario del Prefecto Nacional Naval
Fabián Perechodnik
Bruno Screnci junto al senador nacional, Maximiliano Abad, y Christian Asinelli
Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño
Juan Manuel Montesano Rebon, secretario general de la Cámara Federal de Casación Penal, y Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
Mónica Sucari, secretaria de la DAIA; Victor Garelik, director ejecutivo de la DAIA; Horacio Giménez, ministro de Seguridad porteño; y Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
Azul Mertnoff (Industrias Culturales de la embajada de los Estados Unidos) y la periodista de Infobae, Paula Guardia Bourdin
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el ex juez laboral, Gregorio Corach
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)
La diputada Pilar Ramírez, presidente de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires
Horacio García, ex director nacional de Migraciones, y la jueza federal, María Eugenia Capuchetti
El ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra
La ex ministra de Trabajo, Kelly Olmos
Natalio Mario Grinman junto a Juan Pablo Maglier y el embajador de Francia, Romain Nadal
Juan Manuel Montesano Rebon y Juan Manuel Olima Espel
Jorge Macri y Natalio Mario Grinman
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Fabiana Mindlin, secretaria general del Museo del Holocausto; y Gustavo Sakkal (DAIA)
La ex diputada nacional, Cynthia Hotton
Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral
Natalio Mario Grinman junto a la embajadora de Paraguay, Elena Felip, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss
El CJL, AMIA y DAIA llamaron a un año libre de odio y antisemitismo
Marwan Sarwar Gill, Imam y presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina
Waldo Wolff, legislador porteño
Franco Fiumara, juez del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza
El Congreso Judío Latinoamericano, la DAIA y la AMIA celebraron el año nuevo judío, Rosh Hashaná /// Fotos: Adrián Escandar