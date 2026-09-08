60 fotos: la recepción y el concierto en conmemoración del 204° Aniversario de la Independencia del Brasil

El artista brasileño Paulinho da Viola ofreció un concierto sobre el escenario del Teatro Colón
08 Sep, 2026 01:10 a. m. EST
Los invitados ya ubicados en sus butacas Previo al concierto, los asistentes disfrutaron un cóctel en el Salón Dorado del Teatro Colón Eduardo Uziel, ministro Consejero y Encargado de Negocios de la embajada de Brasil El artista brasileño sobre el escenario El diputado nacional Sebastián Pareja El embajador de China, Wang Wei El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez El embajador británico, David Cairns El ex diputado nacional Ricardo Alfonsín El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg El diputado nacional Maximiliano Ferraro El diputado nacional Sebastián Pareja; el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman; y el titular de "Marteau Law" y presidente de FININT, Juan Félix Marteau El ministro consejero de la Embajada de Francia, Tomás Napolitano Eliahu Hamra, Gran Rabino de la AMIA Los embajadores de Marruecos y Panamá, Fares Yassir y Juan Luis Correa Esquivel El diputado nacional Eduardo Valdés y Jaime Campos, ex presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) El relacionista diplomático Ariel Blufstein y el director Nacional de Inteligencia Criminal, Ramiro Anzit Guerrero El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex canciller, Felipe Solá Fabián Perechodnik El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina El embajador de España, Joaquín María de Aristegui Laborde, y su mujer, China Crespo Lasso De la Vega Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo Victoria Onetto, subsecretaria de Políticas Culturales del Gobierno de la provincia de Buenos Aires El diputado nacional Jorge Taiana La secretaria de Producción del Municipio de La Matanza, Débora Giorgi La ex canciller Diana Mondino El presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Francisco de Santibañes El embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad Albisher, y el economista Marcelo Elizondo El embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss Federico Pinedo, ex presidente provisional del Senado El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamdi Lee Chong Hwa, embajador de Corea Previo a la función, los invitados disfrutaron de un cóctel en el Salón Dorado La embajadora de Paraguay, Helena Felip Anamá Ferreira El embajador de Austria, Gerhard Mayer El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga Halvor Sætre, embajador de Noruega Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña, y el embajador de China, Wang Wei Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral Veljko Lazić, embajador de Serbia Jorge Argüello, ex embajador de Argentina en los Estados Unidos El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco Andrea Semadeni, embajador de Suiza El embajador de Guatemala, Héctor Iván Espinoza Farfán Juan Ignacio Colombo, Fabián Perechodnik y Guillermo Stanley El embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la embajada de Brasil en Argentina El embajador de Ucrania, Yurii Arkadiyovych Klymenko Efstathios Paizis Paradilis, embajador de Grecia Yasser Mahmoud Abed, embajador de Egipto El embajador de Canadá, Stewart Wheeler La ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone El legislador porteño Yamil Santoro Luis Guzman Castellanos y Eduardo Stradella El concierto en conmemoración del 204° Aniversario de la Independencia del Brasil El embajador de los Países Bajos en la Argentina, Paraguay y Uruguay, Mauritz Wilhelmus Verheijden, junto a Diego Guelar, ex embajador argentino en China El ex embajador argentino en Rusia Ricardo Lagorio La recepción y el concierto en conmemoración del 204° Aniversario de la Independencia del Brasil /// Fotos: Jaime Olivos