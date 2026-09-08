60 fotos: la recepción y el concierto en conmemoración del 204° Aniversario de la Independencia del Brasil

Eduardo Uziel, ministro Consejero y Encargado de Negocios de la embajada de ese país, fue el anfitrión en el Teatro Colón

204° aniversario de la independencia del Brasil
El artista brasileño Paulinho da Viola ofreció un concierto sobre el escenario del Teatro Colón
Guardar
204° aniversario de la independencia del Brasil
Los invitados ya ubicados en sus butacas
204° aniversario de la independencia del Brasil
Previo al concierto, los asistentes disfrutaron un cóctel en el Salón Dorado del Teatro Colón
204° aniversario de la independencia del Brasil
Eduardo Uziel, ministro Consejero y Encargado de Negocios de la embajada de Brasil
204° aniversario de la independencia del Brasil
El artista brasileño sobre el escenario
204° aniversario de la independencia del Brasil
El diputado nacional Sebastián Pareja
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de China, Wang Wei
204° aniversario de la independencia del Brasil
El ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador británico, David Cairns
204° aniversario de la independencia del Brasil
El ex diputado nacional Ricardo Alfonsín
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de la Unión Europea, Erik Høeg
204° aniversario de la independencia del Brasil
El diputado nacional Maximiliano Ferraro
204° aniversario de la independencia del Brasil
El diputado nacional Sebastián Pareja; el director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman; y el titular de "Marteau Law" y presidente de FININT, Juan Félix Marteau
204° aniversario de la independencia del Brasil
El ministro consejero de la Embajada de Francia, Tomás Napolitano
204° aniversario de la independencia del Brasil
Eliahu Hamra, Gran Rabino de la AMIA
204° aniversario de la independencia del Brasil
Los embajadores de Marruecos y Panamá, Fares Yassir y Juan Luis Correa Esquivel
204° aniversario de la independencia del Brasil
El diputado nacional Eduardo Valdés y Jaime Campos, ex presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA)
204° aniversario de la independencia del Brasil
El relacionista diplomático Ariel Blufstein y el director Nacional de Inteligencia Criminal, Ramiro Anzit Guerrero
204° aniversario de la independencia del Brasil
El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex canciller, Felipe Solá
204° aniversario de la independencia del Brasil
Fabián Perechodnik
204° aniversario de la independencia del Brasil
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y Christian Asinelli, vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de España, Joaquín María de Aristegui Laborde, y su mujer, China Crespo Lasso De la Vega
204° aniversario de la independencia del Brasil
Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo
204° aniversario de la independencia del Brasil
Victoria Onetto, subsecretaria de Políticas Culturales del Gobierno de la provincia de Buenos Aires
204° aniversario de la independencia del Brasil
El diputado nacional Jorge Taiana
204° aniversario de la independencia del Brasil
La secretaria de Producción del Municipio de La Matanza, Débora Giorgi
204° aniversario de la independencia del Brasil
La ex canciller Diana Mondino
204° aniversario de la independencia del Brasil
El presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Francisco de Santibañes
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de Kuwait, Abdulaziz Mohammad Albisher, y el economista Marcelo Elizondo
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de Colombia, José Roberto Acosta Ramos, y el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss
204° aniversario de la independencia del Brasil
Federico Pinedo, ex presidente provisional del Senado
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de Arabia Saudita, Hatem Ghormulla Alghamdi
204° aniversario de la independencia del Brasil
Lee Chong Hwa, embajador de Corea
204° aniversario de la independencia del Brasil
Previo a la función, los invitados disfrutaron de un cóctel en el Salón Dorado
204° aniversario de la independencia del Brasil
La embajadora de Paraguay, Helena Felip
204° aniversario de la independencia del Brasil
Anamá Ferreira
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de Austria, Gerhard Mayer
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
204° aniversario de la independencia del Brasil
Halvor Sætre, embajador de Noruega
204° aniversario de la independencia del Brasil
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña, y el embajador de China, Wang Wei
204° aniversario de la independencia del Brasil
Fernando Straface, PUENTE Holding/ Universidad Austral
204° aniversario de la independencia del Brasil
Veljko Lazić, embajador de Serbia
204° aniversario de la independencia del Brasil
Jorge Argüello, ex embajador de Argentina en los Estados Unidos
204° aniversario de la independencia del Brasil
El director general del Teatro Colón, Gerardo Grieco
204° aniversario de la independencia del Brasil
Andrea Semadeni, embajador de Suiza
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de Guatemala, Héctor Iván Espinoza Farfán
204° aniversario de la independencia del Brasil
Juan Ignacio Colombo, Fabián Perechodnik y Guillermo Stanley
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de Suecia, Torsten Sven Ericsson
204° aniversario de la independencia del Brasil
Eduardo Uziel, encargado de Negocios de la embajada de Brasil en Argentina
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de Ucrania, Yurii Arkadiyovych Klymenko
204° aniversario de la independencia del Brasil
Efstathios Paizis Paradilis, embajador de Grecia
204° aniversario de la independencia del Brasil
Yasser Mahmoud Abed, embajador de Egipto
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de Canadá, Stewart Wheeler
204° aniversario de la independencia del Brasil
La ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone
204° aniversario de la independencia del Brasil
El legislador porteño Yamil Santoro
204° aniversario de la independencia del Brasil
Luis Guzman Castellanos y Eduardo Stradella
204° aniversario de la independencia del Brasil
El concierto en conmemoración del 204° Aniversario de la Independencia del Brasil
204° aniversario de la independencia del Brasil
El embajador de los Países Bajos en la Argentina, Paraguay y Uruguay, Mauritz Wilhelmus Verheijden, junto a Diego Guelar, ex embajador argentino en China
204° aniversario de la independencia del Brasil
El ex embajador argentino en Rusia Ricardo Lagorio
204° aniversario de la independencia del Brasil
La recepción y el concierto en conmemoración del 204° Aniversario de la Independencia del Brasil /// Fotos: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Fotos al 100

Últimas noticias

Senado: aliados dudan sobre la Ley Hojarasca y el PJ se prepara para recibir a Bausili por la reforma del Banco Central

Senado: aliados dudan sobre la Ley Hojarasca y el PJ se prepara para recibir a Bausili por la reforma del Banco Central

Hugo Moyano reclamó a los empresarios un aumento salarial y otras mejoras en forma urgente, mientras el Gobierno intervino una cámara del sector

El desafío del PJ en Córdoba tras el triunfo en Marcos Juárez: Llaryora apuesta a que sea el Kilómetro 0 de su reelección

Un dato electoral clave: proyectan que la inflación bajará al 20% anual en los próximos 12 meses

Proyectan que habrá suficientes dólares en 2026, pero cada vez preocupa más 2027

Infobae América

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Tras el fin de la tregua acordada durante las negociaciones de paz de EEUU, Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones contra Kiev

Rusia y Corea del Norte inauguraron un puente vial sobre el río Tumen para ampliar el comercio y la cooperación estratégica

EEUU lanzó un nuevo ataque contra una narcolancha de la banda criminal ecuatoriana Los Choneros en el Pacífico Oriental

A menos de un mes de las elecciones, Lula y Bolsonaro llevaron la disputa electoral a los actos por la Independencia de Brasil

Canadá activó los aranceles de represalia por USD 20.000 millones a importaciones de EEUU y escaló la guerra comercial con Trump

TELESHOW

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Charlotte Caniggia versus Yanina Zilli en Gran Hermano: una jugadora fue eliminada y se definieron las cuatro finalistas

Tini Stoessel posó con carteras de Gucci, stilettos y un look de lujo valuado en miles de dólares: las fotos

Susana Giménez sorprendió con un glamoroso look floral y habló por primera vez de la serie de Moria Casán

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: “Tiene una fisura en la cadera”

MasterChef Celebrity anunció a una estrella de la cumbia, dos periodistas de noticiero y un galán para su próxima temporada