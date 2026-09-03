55 fotos: se realizó una nueva edición del gran evento anual de AMIA

Su presidente, Osvaldo Armoza, encabezó la celebración en el marco del Rosh Hashaná 5787

Evento anual AMIA
El presidente de Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Osvaldo Armoza
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Evento anual AMIA
Daniel Pomerantz, director ejecutivo de AMIA
Evento anual AMIA
El secretario general de AMIA, Mario Sobol, junto al presidente, Osvaldo Armoza, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
Evento anual AMIA
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti
Evento anual AMIA
El magistrado recibió una distinción otorgada por AMIA
Evento anual AMIA
El embajador de Israel, Eyal Sela
Evento anual AMIA
El ministro de Salud, Mario Lugones
Evento anual AMIA
Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de ministros; el diputado nacional, Sebastián Pareja; y Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí
Evento anual AMIA
Gustavo Hornos, juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
Evento anual AMIA
Mario Sobol y Osvaldo Armoza reciben al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, junto a Mario Comisarenco, secretario de Seguridad de AMIA
Evento anual AMIA
El juez Pablo Bertuzzi, quien a partir de este jueves integrará la Cámara Federal porteña
Evento anual AMIA
El jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, junto a Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
Evento anual AMIA
El senador nacional, Carlos "Camau" Espínola
Evento anual AMIA
El Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra
Evento anual AMIA
Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano
Evento anual AMIA
El juez Pablo Yadarola, quien a partir de este jueves integrará la Cámara Federal porteña
Evento anual AMIA
El Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra; el presidente Osvaldo Armoza; Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae; y Mario Sobol, secretario general de esa institución
Evento anual AMIA
Los jueces en lo Penal Económico, Diego Amarante y Javier López Biscayart
Evento anual AMIA
El Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires, fundador y presidente de Menora, Isaac Sacca
Evento anual AMIA
Mario Sobol, Fabián Perechodnik y Osvaldo Armoza
Evento anual AMIA
Martín Etchevers, presidente de ADEPA
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María Eugenia Capuchetti, jueza federal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5
Evento anual AMIA
El diputado porteño, Waldo Wolff
Evento anual AMIA
Daniel Lipovetzky, secretario de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de La Plata
Evento anual AMIA
La diputada nacional, Raquel "Kelly" Olmos, ex ministra de Trabajo
Evento anual AMIA
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Evento anual AMIA
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Evento anual AMIA
Ignacio Devitt y Juan Manuel Olima Espel
Evento anual AMIA
Natasha Steimberg, directora general de Derechos Humanos del Gobierno porteño
Evento anual AMIA
Fabiana Mindlin, secretaria general del Museo del Holocausto
Evento anual AMIA
La abogada Fabiana Ricagno, fundadora de la iniciativa Pollera Pantalón
Evento anual AMIA
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
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Karina Rosario Perilli, jueza de la Cámara Federal en lo Penal Económico; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; y Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
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El dirigente radical, Jesús Rodríguez, junto a Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal Criminal y Correccional de la Ciudad, y el empresario, Adrián Werthein
Evento anual AMIA
Los embajadores de Azerbaiyán, Marruecos y República del Congo: Ramzi Teymurov, Fares Yassir y Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
Evento anual AMIA
Martín Etchevers y Fabián Perechodnik
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El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, junto al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su mujer, Myriam Levi
Evento anual AMIA
Victor Garelik, director ejecutivo de DAIA
Evento anual AMIA
El dirigente islámico, Omar Abboud
Evento anual AMIA
Jorge Knoblovits, ex presidente de DAIA
Evento anual AMIA
Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola
Evento anual AMIA
El momento del brindis
Evento anual AMIA
Mario Montoto junto al juez federal, Sebastián Casanello, y el fiscal federal, Carlos Stornelli
Evento anual AMIA
El intendente de Berazategui, Carlos Balor, y Pablo Ciabocco, vicepresidente del Concejo Deliberante de Berazategui
Evento anual AMIA
Amos Linetzky, ex presidente de AMIA
Evento anual AMIA
Jorge Telerman
Evento anual AMIA
Pilar Bosca, directora general de Cultos del Gobierno de la Ciudad, y Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño
Evento anual AMIA
El fiscal federal Adrián Gentili junto a Franco Fiumara, juez del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza; el juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; y Mariana Maldonado, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón
Evento anual AMIA
Las autoridades de AMIA reciben a Baruj Zaidenknop, figura clave de la educación judía y la historia comunitaria en la Argentina
Evento anual AMIA
Ariel Gelblung, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, y Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad
Evento anual AMIA
Daniel Pomerantz y el abogado, Miguel Bronfman
Evento anual AMIA
El relacionista diplomático, Ariel Blufstein
Evento anual AMIA
Jorge Macri y Mario Lugones
Evento anual AMIA
Osvaldo Armoza saluda a Juan Pablo Orellana, presidente del Club diplomático de Argentina
Evento anual AMIA
El gran evento anual de AMIA /// Fotos: Jaime Olivos

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