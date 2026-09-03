55 fotos: se realizó una nueva edición del gran evento anual de AMIA

El presidente de Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Osvaldo Armoza
03 Sep, 2026 04:18 a. m. EST
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Daniel Pomerantz, director ejecutivo de AMIA
El secretario general de AMIA, Mario Sobol, junto al presidente, Osvaldo Armoza, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti
El magistrado recibió una distinción otorgada por AMIA
El embajador de Israel, Eyal Sela
El ministro de Salud, Mario Lugones
Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete de ministros; el diputado nacional, Sebastián Pareja; y Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí
Gustavo Hornos, juez de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal
Mario Sobol y Osvaldo Armoza reciben al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, junto a Mario Comisarenco, secretario de Seguridad de AMIA
El juez Pablo Bertuzzi, quien a partir de este jueves integrará la Cámara Federal porteña
El jefe de la Policía Federal Argentina, Luis Rolle, junto a Juan Manuel Olima Espel, secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación
El senador nacional, Carlos "Camau" Espínola
El Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra
Claudio Epelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano
El juez Pablo Yadarola, quien a partir de este jueves integrará la Cámara Federal porteña
El Gran Rabino de la AMIA, Eliahu Hamra; el presidente Osvaldo Armoza; Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae; y Mario Sobol, secretario general de esa institución
Los jueces en lo Penal Económico, Diego Amarante y Javier López Biscayart
El Gran Rabino de la Comunidad Sefardí de Buenos Aires, fundador y presidente de Menora, Isaac Sacca
Mario Sobol, Fabián Perechodnik y Osvaldo Armoza
Martín Etchevers, presidente de ADEPA
María Eugenia Capuchetti, jueza federal del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5
El diputado porteño, Waldo Wolff
Daniel Lipovetzky, secretario de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de La Plata
La diputada nacional, Raquel "Kelly" Olmos, ex ministra de Trabajo
Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
Ignacio Devitt y Juan Manuel Olima Espel
Natasha Steimberg, directora general de Derechos Humanos del Gobierno porteño
Fabiana Mindlin, secretaria general del Museo del Holocausto
La abogada Fabiana Ricagno, fundadora de la iniciativa Pollera Pantalón
Ezequiel Herszage, jefe de Gabinete Corporativo de IRSA
Karina Rosario Perilli, jueza de la Cámara Federal en lo Penal Económico; Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; y Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal
El dirigente radical, Jesús Rodríguez, junto a Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal Criminal y Correccional de la Ciudad, y el empresario, Adrián Werthein
Los embajadores de Azerbaiyán, Marruecos y República del Congo: Ramzi Teymurov, Fares Yassir y Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge
Martín Etchevers y Fabián Perechodnik
El embajador de Uruguay, Diego Cánepa, junto al presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, y su mujer, Myriam Levi
Victor Garelik, director ejecutivo de DAIA
El dirigente islámico, Omar Abboud
Jorge Knoblovits, ex presidente de DAIA
Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens, Carlos Mahiques y Pablo Yadarola
El momento del brindis
Mario Montoto junto al juez federal, Sebastián Casanello, y el fiscal federal, Carlos Stornelli
El intendente de Berazategui, Carlos Balor, y Pablo Ciabocco, vicepresidente del Concejo Deliberante de Berazategui
Amos Linetzky, ex presidente de AMIA
Jorge Telerman
Pilar Bosca, directora general de Cultos del Gobierno de la Ciudad, y Fulvio Pompeo, secretario General y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño
El fiscal federal Adrián Gentili junto a Franco Fiumara, juez del Tribunal Oral en lo Criminal 4 de La Matanza; el juez federal Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional; y Mariana Maldonado, jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón
Las autoridades de AMIA reciben a Baruj Zaidenknop, figura clave de la educación judía y la historia comunitaria en la Argentina
Ariel Gelblung, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, y Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos de la Ciudad
Daniel Pomerantz y el abogado, Miguel Bronfman
El relacionista diplomático, Ariel Blufstein
Jorge Macri y Mario Lugones
Osvaldo Armoza saluda a Juan Pablo Orellana, presidente del Club diplomático de Argentina
El gran evento anual de AMIA /// Fotos: Jaime Olivos