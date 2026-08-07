33 fotos: 11° Festival Konex de Música Clásica dedicado a “España Sonora”

El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, presentando el Festival Konex en el Teatro Colón
07 Ago, 2026 12:59 a. m. EST
Durante la gala se ofreció un repertorio que incluyó obras de Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi y Gaetano Donizetti La Fundación Konex y la embajada de España presentaron la Gala Lírica "España en la ópera italiana" en el Salón Dorado del Teatro Colón El programa recorrió célebres óperas italianas inspiradas en personajes, obras y paisajes de España La gala se llevó a cabo en el Salón Dorado del Teatro Colón La pianista Eduviges Picone El agregado cultural de la embajada de España, Roberto Varela La ministra consejera de la embajada de España, Pilar Terrén El embajador de Chile, Gonzalo Uriarte, junto a su esposa, Sofía Valenzuela El abogado de empresas Máximo Bomchil El abogado constitucionalista Daniel Sabsay María del Carmen Cerruti Carricart, madre de la Reina Máxima de Holanda, y María Inés Firpo de Peralta Ramos Luis Ovsejevich y Liliana Parodi Dora Sánchez Silvina Chediek junto a su marido, Jorge Molinari Walker El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Gabriel Astarloa, y su mujer, María Raquel Allende Posse El embajador de Serbia, Veljko Lazic, junto a sus dos hijos Cristián Fox (Estudio Allende & Brea) y Miguel Maxwell, director titular de Grupo Financiero Galicia Tomás Pförtner y su esposa El ex embajador argentino en Rusia Ricardo Lagorio La soprano Laura Penchi La mezzosoprano Alejandra Malvino Teresa González Fernández, presidente de ALPI, junto a sus amigas El profesor Daniel Varacalli ofició de maestro de ceremonia El tenor Carlos Ullán, la soprano Laura Penchi y el barítono Omar Carrión Daniel Sabsay y Juan Javier Negri con su esposa, Teresa Malbrán Silvina Chediek El abogado constitucionalista Juan Vicente Sola Gastón O´Donell, José Luis Puricelli, Daniel Sabsay, Luis Ovsejevich y Gustavo Martino La soprano Mónica Ferracani El tenor Gastón Oliveira Weckesser Los próximos conciertos del ciclo tendrán lugar en la Embajada de España, la Biblioteca Nacional, el Club Español y la Facultad de Derecho de la UBA 11° Festival Konex de Música Clásica dedicado a “España Sonora” /// Fotos: Gentileza Fundación Konex