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33 fotos: 11° Festival Konex de Música Clásica dedicado a “España Sonora”

Se presentó la Gala Lírica “España en la ópera italiana” en el Salón Dorado del Teatro Colón

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El presidente de la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, presentando el Festival Konex en el Teatro Colón
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Durante la gala se ofreció un repertorio que incluyó obras de Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi y Gaetano Donizetti
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La Fundación Konex y la embajada de España presentaron la Gala Lírica "España en la ópera italiana" en el Salón Dorado del Teatro Colón
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El programa recorrió célebres óperas italianas inspiradas en personajes, obras y paisajes de España
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La gala se llevó a cabo en el Salón Dorado del Teatro Colón
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La pianista Eduviges Picone
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El agregado cultural de la embajada de España, Roberto Varela
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La ministra consejera de la embajada de España, Pilar Terrén
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El embajador de Chile, Gonzalo Uriarte, junto a su esposa, Sofía Valenzuela
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El abogado de empresas Máximo Bomchil
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El abogado constitucionalista Daniel Sabsay
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María del Carmen Cerruti Carricart, madre de la Reina Máxima de Holanda, y María Inés Firpo de Peralta Ramos
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Luis Ovsejevich y Liliana Parodi
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Dora Sánchez
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Silvina Chediek junto a su marido, Jorge Molinari Walker
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El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, Gabriel Astarloa, y su mujer, María Raquel Allende Posse
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El embajador de Serbia, Veljko Lazic, junto a sus dos hijos
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Cristián Fox (Estudio Allende & Brea) y Miguel Maxwell, director titular de Grupo Financiero Galicia
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Tomás Pförtner y su esposa
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El ex embajador argentino en Rusia Ricardo Lagorio
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La soprano Laura Penchi
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La mezzosoprano Alejandra Malvino
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Teresa González Fernández, presidente de ALPI, junto a sus amigas
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El profesor Daniel Varacalli ofició de maestro de ceremonia
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El tenor Carlos Ullán, la soprano Laura Penchi y el barítono Omar Carrión
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Daniel Sabsay y Juan Javier Negri con su esposa, Teresa Malbrán
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Silvina Chediek
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El abogado constitucionalista Juan Vicente Sola
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Gastón O´Donell, José Luis Puricelli, Daniel Sabsay, Luis Ovsejevich y Gustavo Martino
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La soprano Mónica Ferracani
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El tenor Gastón Oliveira Weckesser
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Los próximos conciertos del ciclo tendrán lugar en la Embajada de España, la Biblioteca Nacional, el Club Español y la Facultad de Derecho de la UBA
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11° Festival Konex de Música Clásica dedicado a “España Sonora” /// Fotos: Gentileza Fundación Konex

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