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En fotos: organizaciones políticas, gremios y movimientos sociales marcharon al Congreso contra la ley de propiedad privada

Las columnas de los manifestantes se concentran sobre la Plaza del Congreso, mientras las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en la zona. El Senado debate el proyecto que impulsa el Ejecutivo, pero sin el capítulo de la venta de tierras a extranjeros

Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Drone
Los manifestantes se reunieron en las inmediaciones del Congreso
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Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Drone
Hay personas de todas las edades, desde jubilados hasta estudiantes
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Drone
La mayor parte de la presencia representa a organizaciones peronistas o sindicatos
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Drone
El capítulo de Ley de Tierras era el más polémico y fue eliminado del proyecto
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Pese a la lluvia intensa, columnas de manifestantes continúan llegando a las inmediaciones del Congreso desde distintos puntos del país
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Manifestantes se congregan frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" impulsado por el gobierno de Javier Milei
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Carteles, remeras y banderas con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" dominan la imagen de la protesta frente al Congreso
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, junto a otros legisladores de Unión por la Patria, participa de la movilización contra el proyecto oficialista
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Excombatientes de Malvinas llegados desde La Plata despliegan una bandera inspirada en la que la Selección Argentina mostró tras eliminar a Inglaterra en el Mundial
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Fernando, excombatiente que estuvo 60 días en las islas durante la guerra de 1982, se suma a la protesta para defender la soberanía nacional
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Ricardo Alfonsín se hace presente entre los manifestantes y afirma que el gobierno impulsaba una ley en la que "no importaba nada la soberanía nacional"
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Estudiantes de una escuela técnica de Mataderos portan un cartel con la frase de Charly García: "Si ellos son la patria, yo soy extranjero"
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Ailén, docente de una escuela primaria de Parque Avellaneda e integrante del gremio Ademys, marcha en defensa de sus alumnos en situación habitacional vulnerable
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Jóvenes con banderas argentinas y de Malvinas se movilizan en defensa de la soberanía territorial frente al Congreso de la Nación
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Productores de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) reparten verduras frescas entre los asistentes a la marcha en lo que se denominó "verdurazo"
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Cajones de lechuga, acelga, repollitos de Bruselas, perejil, puerro y crisantemos se distribuyen de forma gratuita entre los presentes. Se prevé repartir entre 800 y 900 cajones durante la jornada
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Mujeres del barrio Congreso llegan con carritos para retirar los alimentos que los productores de la UTT distribuyen de forma gratuita
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
El escenario ya está montado frente al Congreso para el acto previsto a las 18, con la participación de Maite Lanata, Charo López, Juan Solá, Jazmín Stuart y Adolfo Pérez Esquivel
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Música folklórica acompaña la espera de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso mientras el escenario termina de prepararse
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Trabajadores del CEAMSE y del Sindicato de Trabajadores del Medio Ambiente se encuentran entre los primeros en llegar a la protesta, desafiando el temporal
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Militantes del MST, el Partido Obrero y el PTS son de los primeros en ocupar la Plaza del Congreso desde las primeras horas de la mañana
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, ratifica la presencia del partido en la marcha pese a las tormentas y exige el retiro total del proyecto
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Cele Fierro, dirigente del FIT Unidad - MST, declara que la movilización se mantendrá "llueva o truene" contra lo que califica como una ley de entrega de derechos y territorios
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, anuncia que su organización mantendrá "una guardia" en el Congreso ante las alertas meteorológicas vigentes
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Gendarmería y Policía Federal —con alrededor de 300 y 821 efectivos respectivamente— colocan vallas sobre la Avenida Rivadavia y la Avenida Callao
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Las fuerzas federales cercan el perímetro del Congreso mientras los manifestantes continúan llegando bajo la lluvia
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Paraguas y pilotines plásticos cubren la Plaza del Congreso a medida que la concentración crece pese al temporal
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
El precio del poncho de plástico pasó de 5.000 a 10.000 pesos en menos de dos horas ante la alta demanda de los manifestantes bajo la lluvia
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Choripanes a 7.000 pesos cada uno se venden entre los manifestantes que llevan horas frente al Congreso a la espera del acto central
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
"El pueblo unido jamás será vencido" y "la patria no se vende" son algunas de las consignas que resuenan entre las columnas que rodean el Congreso
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Bombos y bombas de estruendo marcan la presencia de columnas peronistas en los alrededores del Congreso desde las primeras horas de la protesta
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Jubilados y estudiantes llegan juntos a la marcha, en una convocatoria que reúne a personas de todas las edades aunque con mayoría de organizaciones peronistas
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Un grupo de estudiantes de una escuela técnica de Mataderos explica que representan a sus profesores, quienes no pueden asistir porque les descontarían el presentismo de su salario
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Organizaciones docentes y de estudiantes universitarios se suman a la protesta con banderas y carteles contra el proyecto de ley oficialista
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
La sesión en el Senado, iniciada a las 14, transcurre en simultáneo con la movilización que rodea el edificio del Congreso de la Nación
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
Personas autoconvocadas, sin pertenencia a ninguna organización, se suman a la marea de manifestantes que copan las calles aledañas al Congreso
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto
El capítulo que modificaba la Ley de Tierras fue retirado por el gobierno, pero la marcha se mantiene en rechazo al resto del proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada"
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Incidentes
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Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Drone
Marcha Congreso - Ley de Tierras - 6 de agosto - Drone
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Fotos: Adrián Escandar, Gastón Taylor, RS Fotos y Gustavo Gavotti*

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