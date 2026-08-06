En fotos: organizaciones políticas, gremios y movimientos sociales marcharon al Congreso contra la ley de propiedad privada

Los manifestantes se reunieron en las inmediaciones del Congreso 06 Ago, 2026 03:52 p. m. Actualizado: 06 Ago, 2026 06:00 p. m. EST Hay personas de todas las edades, desde jubilados hasta estudiantes La mayor parte de la presencia representa a organizaciones peronistas o sindicatos El capítulo de Ley de Tierras era el más polémico y fue eliminado del proyecto Pese a la lluvia intensa, columnas de manifestantes continúan llegando a las inmediaciones del Congreso desde distintos puntos del país Manifestantes se congregan frente al Congreso de la Nación para rechazar el proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" impulsado por el gobierno de Javier Milei Carteles, remeras y banderas con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" dominan la imagen de la protesta frente al Congreso La diputada nacional Victoria Tolosa Paz, junto a otros legisladores de Unión por la Patria, participa de la movilización contra el proyecto oficialista Excombatientes de Malvinas llegados desde La Plata despliegan una bandera inspirada en la que la Selección Argentina mostró tras eliminar a Inglaterra en el Mundial Fernando, excombatiente que estuvo 60 días en las islas durante la guerra de 1982, se suma a la protesta para defender la soberanía nacional Ricardo Alfonsín se hace presente entre los manifestantes y afirma que el gobierno impulsaba una ley en la que "no importaba nada la soberanía nacional" Estudiantes de una escuela técnica de Mataderos portan un cartel con la frase de Charly García: "Si ellos son la patria, yo soy extranjero" Ailén, docente de una escuela primaria de Parque Avellaneda e integrante del gremio Ademys, marcha en defensa de sus alumnos en situación habitacional vulnerable Jóvenes con banderas argentinas y de Malvinas se movilizan en defensa de la soberanía territorial frente al Congreso de la Nación Productores de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) reparten verduras frescas entre los asistentes a la marcha en lo que se denominó "verdurazo" Cajones de lechuga, acelga, repollitos de Bruselas, perejil, puerro y crisantemos se distribuyen de forma gratuita entre los presentes. Se prevé repartir entre 800 y 900 cajones durante la jornada Mujeres del barrio Congreso llegan con carritos para retirar los alimentos que los productores de la UTT distribuyen de forma gratuita El escenario ya está montado frente al Congreso para el acto previsto a las 18, con la participación de Maite Lanata, Charo López, Juan Solá, Jazmín Stuart y Adolfo Pérez Esquivel Música folklórica acompaña la espera de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso mientras el escenario termina de prepararse Trabajadores del CEAMSE y del Sindicato de Trabajadores del Medio Ambiente se encuentran entre los primeros en llegar a la protesta, desafiando el temporal Militantes del MST, el Partido Obrero y el PTS son de los primeros en ocupar la Plaza del Congreso desde las primeras horas de la mañana Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, ratifica la presencia del partido en la marcha pese a las tormentas y exige el retiro total del proyecto Cele Fierro, dirigente del FIT Unidad - MST, declara que la movilización se mantendrá "llueva o truene" contra lo que califica como una ley de entrega de derechos y territorios Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, anuncia que su organización mantendrá "una guardia" en el Congreso ante las alertas meteorológicas vigentes Gendarmería y Policía Federal —con alrededor de 300 y 821 efectivos respectivamente— colocan vallas sobre la Avenida Rivadavia y la Avenida Callao Las fuerzas federales cercan el perímetro del Congreso mientras los manifestantes continúan llegando bajo la lluvia Paraguas y pilotines plásticos cubren la Plaza del Congreso a medida que la concentración crece pese al temporal El precio del poncho de plástico pasó de 5.000 a 10.000 pesos en menos de dos horas ante la alta demanda de los manifestantes bajo la lluvia Choripanes a 7.000 pesos cada uno se venden entre los manifestantes que llevan horas frente al Congreso a la espera del acto central "El pueblo unido jamás será vencido" y "la patria no se vende" son algunas de las consignas que resuenan entre las columnas que rodean el Congreso Bombos y bombas de estruendo marcan la presencia de columnas peronistas en los alrededores del Congreso desde las primeras horas de la protesta Jubilados y estudiantes llegan juntos a la marcha, en una convocatoria que reúne a personas de todas las edades aunque con mayoría de organizaciones peronistas Un grupo de estudiantes de una escuela técnica de Mataderos explica que representan a sus profesores, quienes no pueden asistir porque les descontarían el presentismo de su salario Organizaciones docentes y de estudiantes universitarios se suman a la protesta con banderas y carteles contra el proyecto de ley oficialista La sesión en el Senado, iniciada a las 14, transcurre en simultáneo con la movilización que rodea el edificio del Congreso de la Nación Personas autoconvocadas, sin pertenencia a ninguna organización, se suman a la marea de manifestantes que copan las calles aledañas al Congreso El capítulo que modificaba la Ley de Tierras fue retirado por el gobierno, pero la marcha se mantiene en rechazo al resto del proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada" Fotos: Adrián Escandar, Gastón Taylor, RS Fotos y Gustavo Gavotti*