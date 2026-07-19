Las 77 mejores fotos de los hinchas en la previa de la final del Mundial
Argentinos y españoles llegaron desde temprano al MetLife Stadium de Nueva Jersey, lo mismo que personalidades invitadas al sector VIP. En tanto, miles de personas se concentraron en distintas ciudades del mundo para ver el partido
Desde temprano y bajo un intenso calor, los aficionados iban formando cola para ingresar al estadio en Nueva Jersey
MetLife Stadium tiene capacidad para más de 82.000 espectadores, es el recinto deportivo más grande del área de Nueva York y Nueva Jersey
Los fanáticos de Argentina ingresaron desde bien temprano llevando sus banderas
La previa estuvo marcada por cánticos, bailes y mucha expectativa también en Time Square
El público comenzó a llenar las tribunas del MetLife Stadium desde temprano
Las banderas con identificación de varios equipos de Argentina se hicieron presentes en todos los rincones del estadio
El MetLife Stadium ha albergado la Super Bowl, la Copa América Centenario y la gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Personas pertenecientes a los medios de prensa de todo el mundo llegan al MetLife Stadium
El actor Tom Cruise, una de las figuras cuya presencia ya había sido anunciada ingresa al estadio antes del partido
Tom Cruise en las afueras del MetLife Stadium
La hinchada argentina en las afueras del estadio horas antes del partido
Los reyes de España, Felipe y Letizia, en el sector VIP del estadio
El actor Tom Cruise saluda y posa para una selfi con una aficionada durante su llegada a la final del Mundial de la FIFA 2026
Entre los primeros VIP que ingresaron al estadio estuvo la estrella del fútbol brasileño Ronaldo y su esposa, Celina Locks
Mario Kempes posa en la alfombra de un evento relacionado con la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Un grupo de exfutbolistas españoles posa en la alfombra roja durante la previa de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El exfutbolista y entrenador italiano Fabio Capello llega a un evento previo al partido final
Diego Simeone con una camiseta de Argentina en la llegada de celebridades a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
El exjugador brasileño Roberto Cars llega al VIP del estadio
Carles Pujol, campeón del Mundo con España en 2010, llega al MetLife Stadium
El delantero del Chicago Fire FC's Robert Lewandowski llega al estadio
El jugador italiano Marco Materazzi entre las personalidades que asistieron a la gran final
Esteban Cambiasso al arribar al estadio
La multitud ya lista en el estadio
Los colores de las camisetas tiñeron el acceso al estadio en una jornada histórica
Los hinchas se congregaron desde temprano en el la estación Penn Station de Nueva York para viajar hacia el estadio al otro lado del río Hudson
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Fans gather in New York - New York City, New York, U.S. - July 19, 2026 Argentina fans dressed in the national colours walk near New York Penn Station before the FIFA World Cup final between Spain and Argentina REUTERS/Shannon Stapleton
Las cámaras captaron los nervios y la alegría de quienes asistieron al evento
Las afueras de Penn Station antes de partir rumbo al estadio
La emoción de los fanáticos quedó reflejada en cada rostro antes del partido
Los aficionados en tránsito desde Nueva York al estadio en Nueva Jersey
Los hinchas argentinos partieron temprano hacia el estadio desde Penn Station, de Nueva York
Miembros de los medios de todo el mundo, cuando ingresaban temprano al estadio
Hinchas argentinos ingresando temprano al MetLife Stadium
Un fan argentino despliega su bandera con el rostro de Lionel Messi apenas ingresar al estadio
Los fanáticos argentinos rumbo al estadio desde Nueva York
El fervor de los hinchas se sintió desde el día anterior en las calles de Nueva York y Nueva Jersey y también en el ingreso al estadio
El exjugador italiano Christian Vieri en la llegada a la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Familias y grupos de amigos vivieron juntos la previa a la gran final
Los hinchas argentinos en el Midtown Manhattan antes del partido
Los fans argentinos coparon las proximidades de Penn Station horas antes del partido
Una postal de Time Square en Nueva York horas antes de la final
Un hincha de Vélez Sársfield en el ingreso al estadio
El MetLife Stadium comienza a llenarse de espectadores
Con los atuendos más originales, los fans ingresaban al estadio
Los atuendos de los fans no solo mostraban los colores de Argentina o España
Los hinchas españoles ya listos en las tribunas
La camaradería de ambas hinchadas en la previa del partido
Un hincha en el ingreso al estadio
Hinchas en las afueras del MetLife antes de ingresar
El director de la Filarmónica de Los Angeles Gustavo Dudamel y su esposa, María Valverde, llegando al sector VIP
El fan Fest en Buenos Aires colmado antes del comienzo
El Fan Fest de Buenos Aires
El ingreso también al fan fest de Buenos Aires se realizó bajo estrictas medidas de seguridad
Los fanáticos alentaron desde Buenos Aires
Aficionados en Time Square alentando con banderas de diferentes nacionalidades
También en Nápoles los fanáticos argentinos y de Diego Maradona salieron a alentar a la selección argentina
Hinchas de Argentina en la Piazza Dante de Nápoles
También en Nápoles se hicieron sentir los hinchas
Los hinchas en Nápoles
Piazza Dante en Nápoles horas antes de iniciar el partido entre Argentina y España
En Nápoles ya se festejaba antes del inicio del partido
En Piazza Dante hinchas argentinos y locales alentaban a la Argentina
Fanáticos argentinos alientan a la selección en Londres horas antes del partido
El banderazo argentino en Londres
Ante una pantalla, seguidores de Argentina alientan en Londres
En Londres los hinchas argentinos se aprontaban para ver el partido
El aliento a la selección argentina llegó también desde Londres
Hinchas de España se movilizaron horas antes a la Plaza Colón de Madrid
La previa del partido en el abrasador calor de Madrid
Los hinchas españoles se hicieron sentir en las calles de Madrid
Los simpatizantes españoles en Plaza Colón de Madrid
La fiesta por la final llegó a Londres
En Londres las muestras de alegría se hicieron ver desde temprano