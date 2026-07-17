45 fotos del acto central por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Hubo cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia y un pedido al Gobierno para reforzar la seguridad en la Triple Frontera frente a la amenaza del terrorismo
17 Jul, 2026 12:02 p. m. EST
Acto central en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (Fotos: Adrián Escandar) El acto terrorista fue perpetrado el 18 de julio de 1994 En el atentado se registraron 85 víctimas fatales La llegada del presidente Javier Milei y la secreataria general de la Presidencia, Karina Milei La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat El acto se realizó desde las 09.30 horas en la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía
“Hoy no podemos perder, la memoria”, fue el lema de este año La causa judicial sigue sin condenados Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado Durante el acto se recordó a las víctimas del atentado Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Argentina, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
El presidente Javier Milei escuchó atento el discurso A finales de marzo, el gobierno de Milei reforzó el reclamo por justicia luego de que se oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista” En el discurso se exigió justicia para las víctimas y sus familias Representantes de las fuerzas de seguridad presentes en el acto En 1992, la Embajada de Israel en Argentina fue atacada y dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos Los familiares de las víctimas mantuvieron silencio durante el sonido de la sirena Alejandra Monteoliva conversa con el embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas En la previa, la juventud judeo Argentina renovó su compromiso con el reclamo de justicia y la búsqueda de la verdad Martín Seefeld Los familiares hicieron presentes los nombres de las víctimas Cristina Pérez
En el acto hubo reclamos para avanzar con el juicio en ausencia y un pedido al Gobierno para reforzar la seguridad en la Triple Frontera frente a la amenaza del terrorismo Los participantes escucharon un discurso marcado por fuertes cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia Silvana Giudici, diputada de La Libertad Avanza Jorge Knoblovits, secretario general del Congreso Judío Latinoamericano y expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Javier Milei estuvo presente junto a otros funcionarios de su gobierno
“En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA", dijo el presidente de la AMIA Claudio Zuchovicki
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) "El Juzgado Federal N°6, donde tramita la causa AMIA, hace seis años que no cuenta con un juez definitivo designado", alertó el presidente de la AMIA Este año se formalizaron las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular de la Guardia, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes En el acto reclamaron reclamó que el Congreso sancione legislación específica para combatir el terrorismo Gonzalo Sarfatti, un joven artista de 22 años que cantó en el acto Mario Lugones, ministro de Salud Los asistentes en el acto mostraron los rostros de las víctimas Reclamaron también la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia Diego Santilli, jefe de Gabinete Hubo cuestionamientos por el desempeño del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa El Presidente estuvo presente en todo el evento Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica Los familiares de las víctimas dieron su testimonio “No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó Osvaldo Armoza En el acto exhortaron a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”