45 fotos del acto central por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

Hubo cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia y un pedido al Gobierno para reforzar la seguridad en la Triple Frontera frente a la amenaza del terrorismo

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Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Acto central en conmemoración por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) (Fotos: Adrián Escandar)
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
El acto terrorista fue perpetrado el 18 de julio de 1994
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
En el atentado se registraron 85 víctimas fatales
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
La llegada del presidente Javier Milei y la secreataria general de la Presidencia, Karina Milei
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
La conmemoración, que tradicionalmente tiene lugar el 18 de julio, fue adelantada este año al viernes 17 en respeto a la celebración del Shabat
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
El acto se realizó desde las 09.30 horas en la esquina de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once, frente a la sede reconstruida de la mutual judía
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
“Hoy no podemos perder, la memoria”, fue el lema de este año
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
La causa judicial sigue sin condenados
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Durante el acto se recordó a las víctimas del atentado
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Peter Lamelas, embajador de los Estados Unidos en Argentina, junto a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
El presidente Javier Milei escuchó atento el discurso
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
A finales de marzo, el gobierno de Milei reforzó el reclamo por justicia luego de que se oficializara la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) como “organización terrorista”
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
En el discurso se exigió justicia para las víctimas y sus familias
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Representantes de las fuerzas de seguridad presentes en el acto
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
En 1992, la Embajada de Israel en Argentina fue atacada y dejó un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Los familiares de las víctimas mantuvieron silencio durante el sonido de la sirena
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Alejandra Monteoliva conversa con el embajador de EEUU en Argentina, Peter Lamelas
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
En la previa, la juventud judeo Argentina renovó su compromiso con el reclamo de justicia y la búsqueda de la verdad
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Martín Seefeld
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Los familiares hicieron presentes los nombres de las víctimas
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Cristina Pérez
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
En el acto hubo reclamos para avanzar con el juicio en ausencia y un pedido al Gobierno para reforzar la seguridad en la Triple Frontera frente a la amenaza del terrorismo
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Los participantes escucharon un discurso marcado por fuertes cuestionamientos al funcionamiento de la Justicia
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Silvana Giudici, diputada de La Libertad Avanza
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Jorge Knoblovits, secretario general del Congreso Judío Latinoamericano y expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Javier Milei estuvo presente junto a otros funcionarios de su gobierno
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
“En este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa AMIA", dijo el presidente de la AMIA
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Claudio Zuchovicki
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
"El Juzgado Federal N°6, donde tramita la causa AMIA, hace seis años que no cuenta con un juez definitivo designado", alertó el presidente de la AMIA
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Este año se formalizaron las alertas rojas de Interpol que pesan sobre el actual titular de la Guardia, Ahmad Vahidi, y varios ciudadanos iraníes
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
En el acto reclamaron reclamó que el Congreso sancione legislación específica para combatir el terrorismo
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Gonzalo Sarfatti, un joven artista de 22 años que cantó en el acto
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Mario Lugones, ministro de Salud
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Los asistentes en el acto mostraron los rostros de las víctimas
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Reclamaron también la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resuelva “de manera urgente y definitiva” la validez del juicio en ausencia
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Diego Santilli, jefe de Gabinete
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Hubo cuestionamientos por el desempeño del juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
El Presidente estuvo presente en todo el evento
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
Los familiares de las víctimas dieron su testimonio
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
“No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles”, expresó Osvaldo Armoza
Acto en conmemoración por el 32° aniversario del atentado a la AMIA
En el acto exhortaron a los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma a resolver el expediente “con la mayor celeridad posible”

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