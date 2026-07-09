La celebración del 9 de Julio en fotos: el Tedeum en la Catedral y el acto en Plaza de Mayo con la presencia de Javier Milei

El Presidente junto con los miembros del gabinete nacional asistieron a la homilía de Monseñor Jorge García Cuerva en la conmemoración del Día de la Independencia

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Fotos: Maximiliano Luna

El presidente Javier Milei participó del Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
Javier Milei escuchando la homilía del Arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. En la fila de atrás, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia, y Diego Santilli, jefe de Gabinete
Grupo de personas en una alfombra roja frente a un edificio rosado con una bandera, un hombre con uniforme militar y otro con vestimenta religiosa
Jorge García Cuerva pidió unidad, escucha y atención a las personas en situación de vulnerabilidad durante la homilía del Tedeum.
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
Ciudadanos se acercaron a Plaza de Mayo y participaron de la celebración por el Día de la Independencia en Argentina
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
El acto por el 210° aniversario del Día de la Independencia mostró a Milei al frente de una caravana desde la Casa Rosada hasta la Catedral
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a su esposa, María Belén Ludueña, cruzando la calle en dirección a la Catedral Metropolitana
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
La imagen muestra a familias que se acercaron hasta el vallado para observar los actos protocolares. Enfrente, la Catedral de Buenos Aires
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, avanza por una rampa para participar de los actos por el 9 de Julio
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
Granaderos a caballo saludando al presidente Javier Milei. Durante un pasaje de la mañana entonaron la Marcha de San Lorenzo, recreando una cálida escena de patriotismo
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
Milei caminó desde Plaza de Mayo hasta la Catedral, interactuó con los Granaderos y se mostró efusivo al cantar la Marcha de San Lorenzo
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
La esquina de Roque Sáenz Peña (Diagonal Norte) y Rivadavia, con una gran cantidad de gente que presenció las celebraciones por el Día de la Independencia
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
En una segunda línea, miembros del Gabinete acompañan al presidente Milei hacia la Catedral
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
El vallado liberó la calle para el paso de los funcionarios hacia la Catedral. La gente quedó del lado de la Plaza
Primer plano de tres hombres. Uno de espaldas con abrigo azul y bufanda. Otro con traje, gafas y corbata. Un tercero con traje y barba. Fondo con persona en uniforme militar
Fulvio Pompeo y Waldo Wolf conversan en Plaza de Mayo durante los actos centrales por el 9 de Julio
El Presidente Milei participa del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires por el 9 de Julio
El Presidente Javier Milei encabezó la ceremonia y en el Tedeum escuchó un pedido de unidad por sobre las mezquindades políticas

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