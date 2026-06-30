La vida de Alex Bueno en fotos, el ícono del merengue y bachata dominicana que falleció a los 62 años

Este 29 de junio, fue sepultado el cantante dominicano Alex Bueno en Santo Domingo, República Dominicana. Una figura caribeña que encantó durante décadas con sus canciones a cientos de latinos.

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Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
El pasado 29 de junio, fueron enterrados el cuerpo del cantante dominicano, Alex Bueno en Santo Domingo, República Dominicana, luego de fallecer hospitalizado en Nueva York. (Infobae Centroamérica/EFE)
Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
A inicios de los años 90, Alex Bueno se consolidó como solista, ampliando su repertorio hacia distintos géneros de la música tropical. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
El artista enfrentó un cáncer cerebral diagnosticado en 2025. (Infobae Centroamérica/EFE)
Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
Durante su trayectoria, interpretó éxitos como “El Jardín Prohibido”, “Qué Vuelva” y “Busca un confidente”, temas que trascendieron generaciones. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
Su versatilidad le permitió moverse entre merengue, bachata y bolero, consolidándose como una de las voces representativas de la música dominicana. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
En septiembre de 2025, tras sufrir una hospitalización inicial por hipoglucemia, los médicos le detectaron un pequeño tumor cerebral. (Infobae Centroamérica/Cortesía Roberto Cavada)
Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
Por medio de su cuenta oficial en la red social Instagram, se informó el fallecimiento del cantautor, consternando a generaciones que crecieron con su música. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
Con más de 40 años en la industria, su obra musical forma parte del repertorio popular en República Dominicana y otros países de América Latina. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
El legado de Alex Bueno permanece en sus grabaciones, presentaciones y en la influencia que ejerció sobre nuevas generaciones de artistas. (Infobae Centroamérica/Cortesía)
Alex Bueno cantante de República Dominicana fallece a los 62 años de edad
La figura de Alex Bueno se mantiene como referencia dentro del repertorio clásico de la música dominicana contemporánea. (Infobae Centroamérica/EFE)

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