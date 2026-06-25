24 fotos: Luis Novaresio recibió la condecoración de Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia

Es la distinción más antigua que reconoce a quienes contribuyen al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ese país y Argentina

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Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
El periodista Luis Novaresio recibió la prestigiosa condecoración de manos del embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
L’Ordine della Stella d’Italia es la distinción más antigua de ese país que reconoce a quienes, desde allí o el exterior, contribuyeron de manera significativa al prestigio de esa nación y al fortalecimiento de los vínculos de amistad, cooperación y cercanía con otros países
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Luis Novaresio proviene de una familia de origen italiano, creció en un ambiente en el que la pertenencia a Italia no fue solamente una referencia familiar, sino también una parte viva de su identidad
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Su vínculo con Italia no ha sido solo de origen familiar. En su juventud, trabajó en el Consulado de Italia en Rosario y, gracias a una beca, tuvo la oportunidad de formarse en la Universidad de Siena
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Esa experiencia italiana, sumada a sus raíces familiares, forma parte de un recorrido que une de manera natural Rosario, Buenos Aires y la Toscana
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Luis Novaresio y su marido, Braulio Bauab
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Luis Novaresio junto al embajador, Fabrizio Nicoletti, y Andrea Conti, jefe de la Oficina de Prensa de la embajada de Italia
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Esta distinción da continuidad a la condecoración de Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia que ese país ya le otorgó en 2019 y que ahora se elevó al grado de Ufficiale como señal de especial consideración por su trayectoria, su prestigio profesional y su vínculo constante con Italia
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Luis Novaresio junto a la directora periodística de Infobae, Valeria Cavallo (centro). Los acompañan Rubén Rabanal, director de MDZ online; la periodista Mercedes Mendoza; la gerente de programación de A24, Verónica Aragona; y Eliana Braier, productora de "Luis Novaresio entrevista"
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
El jefe del bloque Confianza y Desarrollo en la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, junto a Verónica Aragona y Eliana Braier
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Luis Novaresio y Braulio Bauab junto a Denise Alfie
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Jorge Gorbato, Adriana Bauab, Luis Novaresio, el embajador Fabrizio Nicoletti y Denise Alfie
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Julieta Obedman junto a Gastón Etchegaray y Mercedes Güiraldes, de Editorial Planeta
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Su actividad profesional se distingue por la capacidad de generar debate, acercar al público los grandes temas de la actualidad argentina y construir un espacio de análisis en el que la palabra conserva valor
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Carlos y Zulma Laino
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
El momento del brindis en la Residencia del embajador de Italia
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Roberto Taraddei, consejero político de la embajada de Italia; Luis Novaresio; Nicoletta De Guglielmi (Oficina cultural de la Embajada); el embajador italiano, Fabrizio Nicoletti; Viviana Garilli, asistente del embajador Nicoletti; y Andrea Conti, jefe de la Oficina de Prensa de la Embajada
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Fabiana Galardo y Luis Novaresio
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Martín Zabala Monzón y Silvio Rodríguez Molina
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Cristian Lacoste
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Fabiana Galardo y su hija, Delfina Acosta
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Verónica Aragona y Luis Novaresio
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Braulio Bauab y Luis Novaresio junto al embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti
Condecoración del Sr. Luis Novaresio Embajada de Italia
Luis Novaresio recibió la condecoración de Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia /// Fotos: Jaime Olivos

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