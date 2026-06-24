Cumbre estratégica en Casa Castañón: una noche de alta diplomacia, política y líderes del ámbito empresarial

La emblemática residencia abrió sus puertas para un encuentro exclusivo que reunió a embajadores, destacados dirigentes y a los principales nombres del círculo empresario. Los detalles de una cita que tuvo a Roberto Guerrieri, Martín Cabrales y Many Gámbaro como anfitriones de lujo

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Many Gambaro, Roberto Guerrieri, Martín Cabrales y Peter Lamelas, embajador de EEUU
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Arriba: Alejandro Gravier y el embajador de Uruguay, Diego Canepa. Abajo: Carlos Giovanelli junto a Peter Lamelas
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Alejandro Simón, Gastón Corral y Fabián Castillo
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Federico Arenas, Mariano Fragueiro y Juan Pablo Bago
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Andrés Ibarra, ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti y el embajador de Perú, Carlos Chocano Burga
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Alejandro Gravier, Martin Cabrales, Fabian Perechodnik y Gustavo Weiss
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Carlos Chocano Burga, embajador de Perú; Gonzalo Uriarte, embajador de Chile; Andrés Ibarra y Verde Sáenz Valiente
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Carlos Giovanelli y Peter Lamelas
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Javier Martinez y Martín Redrado
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Roberto Guerrieri y Peter Lamelas
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Carlos Giovanelli, Alejandro Gravier, Martín Cabrales y Luis Galli
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Carlos Giovanelli, Martín Cabrales y Peter Lamelas
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Cumbre estratégica en Casa Castañón
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Casa Castañón reunió a referentes del plano político y empresarial
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Many Gambaro, Fabian Perechodnik, el Embajador de Panamá Juan Luis Correa, Martin Cabrales y Tato Lanusse
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Una noche de networking en Buenos Aires
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Claudio Cesario y el embajador de Panamá, Juan Luis Correa
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Claudio Cesario, José Urtubey y Gustavo Scaglione
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Damián Pozzoli
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Damián Pozzoli y Horacio Silva
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El actor Paulo Brunetti, Martín Cabrales y Roberto Devorik
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El embajador de Panamá, Juan Luis Correa, deleitado por el asado argentino
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El embajador de Uruguay, Diego Canepa, junto al embajador de EEUU, Peter Lamelas
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El fiscal Raúl Plee junto a Martín Cabrales
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Embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, y el economista Martín Redrado
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El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti; el embajador de la Unión Europea, Erik Hoeg; y Gustavo Scaglione
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Erik Hoeg junto a Fabián Perechodnik
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Fabrizio Nicoletti y Gabriel Corrado
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Eugenio Aramburu y Gonzalo Herrera
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Fabrizio Nicoletti junto a Marcelo Sulichin y Damián Pozzoli
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Fabrizio Nicoletti, Martín Redrado y Luis Rolle
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Pablo Peralta, Prestige Autos y Javier Martinez
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Fabrizio Nicoletti, Ignacio Navia, Martín Uriburu y Luis Rolle
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Gustavo Weiss y Diego Canepa
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Martin Cabrales, Jose Urtubey y Javier Martinez
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Jose Urtubey, Diego Canepa y Alejandro Gravier
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Juan Pablo Bago, Miguel Angel Broda y Mariano Giesso
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Juan Luis Correa, Alejandro Gravier, Carlos Chocano Burga y Gabriel Corrado
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Juan Pablo Bago y Gastón Corral
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Juan Luis Correa, embajador de Panamá, junto a Martin Cabrales y Peter Lamelas
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La cena de camaradería incluyó personalidades del mundo empresarial, diplomático y político
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Luis Rolle y Juan Luis Correa
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Una noche de celebración en Casa Castañón
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Juan Pablo Maglier junto a Luis Sessa
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Lolo Longinotti, Javier Iturrioz, Martin Uriburu y Leo Montes
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Mariano Giesso y Verde Saenz Valiente
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Matías Buján y Máximo Petracchi
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Roberto Guerrieri, Many Gambaro, Martin Cabrales y Peter Lamelas
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Raul Pleé, José Roberto Acosta, Eugenio Aramburu, Federico Arenas, Mariano Fragueiro y Gonzalo Guerrieri
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Federico Arenas, Ignacio Navia, Martin Cabrales, Martin Uriburu, Rodolfo Smith Estrada y Michael Brooks
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Michael Brooke y Alejandro Simón
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Tato Lanusse, Peter Lamelas, Martín Cabrales y Many Gambaro

Crédito: Cabrales

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