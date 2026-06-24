Cumbre estratégica en Casa Castañón: una noche de alta diplomacia, política y líderes del ámbito empresarial La emblemática residencia abrió sus puertas para un encuentro exclusivo que reunió a embajadores, destacados dirigentes y a los principales nombres del círculo empresario. Los detalles de una cita que tuvo a Roberto Guerrieri, Martín Cabrales y Many Gámbaro como anfitriones de lujo 24 Jun, 2026 03:19 p. m. EST Many Gambaro, Roberto Guerrieri, Martín Cabrales y Peter Lamelas, embajador de EEUU Arriba: Alejandro Gravier y el embajador de Uruguay, Diego Canepa. Abajo: Carlos Giovanelli junto a Peter Lamelas Alejandro Simón, Gastón Corral y Fabián Castillo Federico Arenas, Mariano Fragueiro y Juan Pablo Bago Andrés Ibarra, ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti y el embajador de Perú, Carlos Chocano Burga Alejandro Gravier, Martin Cabrales, Fabian Perechodnik y Gustavo Weiss Carlos Chocano Burga, embajador de Perú; Gonzalo Uriarte, embajador de Chile; Andrés Ibarra y Verde Sáenz Valiente Carlos Giovanelli y Peter Lamelas Javier Martinez y Martín Redrado Roberto Guerrieri y Peter Lamelas Carlos Giovanelli, Alejandro Gravier, Martín Cabrales y Luis Galli Carlos Giovanelli, Martín Cabrales y Peter Lamelas Cumbre estratégica en Casa Castañón Casa Castañón reunió a referentes del plano político y empresarial Many Gambaro, Fabian Perechodnik, el Embajador de Panamá Juan Luis Correa, Martin Cabrales y Tato Lanusse Una noche de networking en Buenos Aires Claudio Cesario y el embajador de Panamá, Juan Luis Correa Claudio Cesario, José Urtubey y Gustavo Scaglione Damián Pozzoli
Damián Pozzoli y Horacio Silva El actor Paulo Brunetti, Martín Cabrales y Roberto Devorik El embajador de Panamá, Juan Luis Correa, deleitado por el asado argentino El embajador de Uruguay, Diego Canepa, junto al embajador de EEUU, Peter Lamelas El fiscal Raúl Plee junto a Martín Cabrales Embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, y el economista Martín Redrado El embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti; el embajador de la Unión Europea, Erik Hoeg; y Gustavo Scaglione Erik Hoeg junto a Fabián Perechodnik Fabrizio Nicoletti y Gabriel Corrado Eugenio Aramburu y Gonzalo Herrera Fabrizio Nicoletti junto a Marcelo Sulichin y Damián Pozzoli Fabrizio Nicoletti, Martín Redrado y Luis Rolle Pablo Peralta, Prestige Autos y Javier Martinez Fabrizio Nicoletti, Ignacio Navia, Martín Uriburu y Luis Rolle Gustavo Weiss y Diego Canepa Martin Cabrales, Jose Urtubey y Javier Martinez Jose Urtubey, Diego Canepa y Alejandro Gravier Juan Pablo Bago, Miguel Angel Broda y Mariano Giesso Juan Luis Correa, Alejandro Gravier, Carlos Chocano Burga y Gabriel Corrado Juan Pablo Bago y Gastón Corral Juan Luis Correa, embajador de Panamá, junto a Martin Cabrales y Peter Lamelas La cena de camaradería incluyó personalidades del mundo empresarial, diplomático y político Luis Rolle y Juan Luis Correa Una noche de celebración en Casa Castañón Juan Pablo Maglier junto a Luis Sessa Lolo Longinotti, Javier Iturrioz, Martin Uriburu y Leo Montes Mariano Giesso y Verde Saenz Valiente Matías Buján y Máximo Petracchi Roberto Guerrieri, Many Gambaro, Martin Cabrales y Peter Lamelas Raul Pleé, José Roberto Acosta, Eugenio Aramburu, Federico Arenas, Mariano Fragueiro y Gonzalo Guerrieri Federico Arenas, Ignacio Navia, Martin Cabrales, Martin Uriburu, Rodolfo Smith Estrada y Michael Brooks Michael Brooke y Alejandro Simón Tato Lanusse, Peter Lamelas, Martín Cabrales y Many Gambaro
Crédito: Cabrales