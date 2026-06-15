En fotos: Los privados de libertad de El Salvador invierten su tiempo de condena en aprender oficios y profesiones

Un privado de libertad ordeña una vaca en el área de ganado que posee el Centro Industrial de Santa Ana, en el occidente de El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Los convictos son constantemente capacitados para la ejecución de labores sociales. En la foto, reciben instrucciones sobre los métodos de construir escuelas como parte del programa gubernamental "Dos escuelas X día". Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La Dirección General de Centros Penales brinda capacitación para que los reclusos cumplan su función dentro de la obra asignada. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El área donde son capacitados también contiene un área práctica para garantizar la correcta ejecución de las obras. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Una parte de la población de los privados de libertad decide especializarse en técnicas artísticas como el grabado en piezas de madera. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
También trabajan las pinturas en lienzo. Con su práctica diaria, logran desarrollar piezas que luego son utilizadas en distintos recintos públicos. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Quienes pertenecen al Plan Cero Ocio son reos con delitos comunes, pero que dentro de su condena entraron en fase de confianza por una conducta correcta. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
En el Centro Industrial de Santa Ana, también cuentan con una cancha de fútbol donde se desarrollan partidos y torneos deportivos entre los mismos reos de las distintas áreas de trabajo. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
La cancha fue nombrada como "Estado Bernabeu" en alusión al estadio del equipo español, Real Madrid C.F. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Los murales creados en los alrededores del estadio, fueron pintados por los mismos reclusos con imágenes de las principales figuras futbolísticas de El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Dentro de este plan se encuentran historias como la de Abel Majano, un jugador del equipo de ajedrez que ha ganado junto a su equipo torneos internacionales de ajedrez contra otros centros penitenciarios. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Constantemente se generan construcciones, proyectos, ampliaciones en el Centro Industrial. Las obras son ejecutadas por los mismos privados de libertad. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El complejo también posee un área industrial que comprende áreas de soldadura, pulido, ventana, corte y otras más. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El centro textil se encarga de desarrollar conjuntos de ropa para los mismos reos, que laboran en distintas áreas. En ocasiones, apoyan la elaboración de uniformes escolares también. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
En total, solo en este Centro Industrial laboran alrededor de 15,000 reclusos. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
En el centro de carpintería también se elaboran la mueblería de las escuelas del programa "Dos escuelas X día". Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El área de cocina tiene distintas espacios donde puedan especializarse, como el área de panadería. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Estos reos elaboran la comida para todos los privados que laboran tanto dentro del Centro Industrial, como los que salen a alguna obra fuera del complejo. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
“La alimentación de los privados es por parte de los mismos cultivos y de lo que se cosecha y de lo que se obtiene de las reses que tenemos acá en cuestión de lácteos”, aseguró el director del Centro Industrial, Samuel Díaz. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El plan también contiene una granja avícola, la cual es automatizada para facilitar los procesos de alimentación de los pollos. Todo esto, controlado por los mismos reclusos. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Los galpones con miles de aves también genera que los propios alimentos se produzcan en el mismo centro industrial. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
Privados de libertad valoran positivamente las labores que realizan en este programa con el objetivo de una futura reinserción a la sociedad cuando cumplan sus penas. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid