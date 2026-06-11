45 fotos: una función especial a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro San Martín

"La niña sobre un altar" es una tragedia contemporánea que explora el poder, el dolor, los vínculos familiares y el peso de las tradiciones. La obra cuenta con un destacado elenco integrado por Paulo Brunetti, Analía Couceyro, Pablo Mariuzzi, Carlos Kaspar, Mercedes Fraile, Ligüen Pires y Lula Guttfleisch
Los fondos recaudados durante esta función serán destinados a la instalación de nuevas barandas en la Sala Martín Coronado, una mejora que permitirá facilitar el acceso a la platea para personas mayores y personas con movilidad reducida, contribuyendo a que el teatro sea cada vez más accesible para todos
"La niña sobre un altar" es una de las más recientes obras de la reconocida dramaturga irlandesa Marina Carr, con dirección de Oscar Barney Finn y presentada en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín
Eva Thesleff de Soldati, presidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, destacó el impacto de los programas que la institución lleva adelante para acompañar y fortalecer el desarrollo del Complejo Teatral de Buenos Aires
Silke Bayer de Reynal y Martín Cabrales, vicepresidente de la Fundación
Más de 160 invitados participaron de esta velada organizada por la Fundación. Al finalizar la
función, los asistentes compartieron un cóctel junto a artistas, autoridades, representantes del ámbito empresarial y amigos de la Fundación
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña, destacó el trabajo conjunto que la Fundación realiza en beneficio del Complejo Teatral de Buenos Aires, a través de sus distintos programas
El director de la obra, Oscar Barney Finn
Ramón Santamarina y Magdalena Demaría junto al PR y decorador, Gerard Confalonieri
Pompi Chopitea
Dora Sánchez
Ginette Reynal y Martín Cabrales
Mora Furtado
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y su mujer, Lulú Sanguinetti
Martín Cabrales, vicepresidente de la Fundación, reconoció especialmente el trabajo de Oscar Barney Finn y de todo el elenco
Roberto Devorik junto a Tessie, Angie y Cecilia Frías
Gabriela y Nacho Miguens junto a Florencia Horteloup de Lamesa y Marcelo Lamesa
Teresa González Fernández, presidente de ALPI; Alejandro Veroutis y María Labougle
Florencia Horteloup de Lamesa y Marcelo Lamesa
Mercedes Moreno
Marlise Ilhesca, directora ejecutiva de la Fundación Foro del Sur
Oscar Barney Finn, Mora Furtado y Martín Cabrales
Roxana Punta Álvarez y María Laura Diciancia
Gino Bogani y Ginette Reynal
Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud
Fernando Oris de Roa, ex embajador argentino ante los Estados Unidos
Ana Agote y Flor Álzaga
Marina Achával
Silke Bayer de Reynal
Francisco Fernández Candia y Alejandro Saguier
Gloria Laurence y Andrea Sanguinetti
Soledad Bensusan y Verónica Zoani de Nutting
Patricia Ezcurdia y Lidia Cardoni
Gino Bogani, Mora Furtado y Pompi Chopitea
Eva Thesleff de Soldati y Gabriela Di Giuseppi
Martín Redrado y Martín Cabrales
Martin Wullich
Roberto Devorik y Martín Redrado
Guillermo Combal, Leonardo Regino y Steven Weiner
El embajador Arnoldo Listre y su mujer, Isabel Listre
Silke Bayer de Reynal, Guillermo Neumann, Christophe Dubois y Eugenia Martignone
Eva Thesleff de Soldati, María Elena Estrada, Margarita Olivera y Teresa Bausili
Sonia Benvenuto de Blaquier y Santiago Varela
Eva Thesleff de Soldati y Alberto Ligaluppi, director general y artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires
Una función especial a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro San Martín /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza Teatro San Martín