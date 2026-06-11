45 fotos: una función especial a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro San Martín

La institución que preside Eva Thesleff de Soldati realizó un nuevo evento de recaudación de fondos

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La niña sobre el altar
"La niña sobre un altar" es una tragedia contemporánea que explora el poder, el dolor, los vínculos familiares y el peso de las tradiciones. La obra cuenta con un destacado elenco integrado por Paulo Brunetti, Analía Couceyro, Pablo Mariuzzi, Carlos Kaspar, Mercedes Fraile, Ligüen Pires y Lula Guttfleisch
La niña sobre el altar
Los fondos recaudados durante esta función serán destinados a la instalación de nuevas barandas en la Sala Martín Coronado, una mejora que permitirá facilitar el acceso a la platea para personas mayores y personas con movilidad reducida, contribuyendo a que el teatro sea cada vez más accesible para todos
La niña sobre el altar
"La niña sobre un altar" es una de las más recientes obras de la reconocida dramaturga irlandesa Marina Carr, con dirección de Oscar Barney Finn y presentada en la Sala Casacuberta del Teatro San Martín
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Eva Thesleff de Soldati, presidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, destacó el impacto de los programas que la institución lleva adelante para acompañar y fortalecer el desarrollo del Complejo Teatral de Buenos Aires
La niña sobre el altar
Silke Bayer de Reynal y Martín Cabrales, vicepresidente de la Fundación
La niña sobre el altar
Más de 160 invitados participaron de esta velada organizada por la Fundación. Al finalizar la función, los asistentes compartieron un cóctel junto a artistas, autoridades, representantes del ámbito empresarial y amigos de la Fundación
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Gabriela Ricardes, ministra de Cultura porteña, destacó el trabajo conjunto que la Fundación realiza en beneficio del Complejo Teatral de Buenos Aires, a través de sus distintos programas
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
El director de la obra, Oscar Barney Finn
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Ramón Santamarina y Magdalena Demaría junto al PR y decorador, Gerard Confalonieri
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Pompi Chopitea
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Dora Sánchez
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Ginette Reynal y Martín Cabrales
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Mora Furtado
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y su mujer, Lulú Sanguinetti
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Martín Cabrales, vicepresidente de la Fundación, reconoció especialmente el trabajo de Oscar Barney Finn y de todo el elenco
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Roberto Devorik junto a Tessie, Angie y Cecilia Frías
La niña sobre el altar
Gabriela y Nacho Miguens junto a Florencia Horteloup de Lamesa y Marcelo Lamesa
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Teresa González Fernández, presidente de ALPI; Alejandro Veroutis y María Labougle
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Florencia Horteloup de Lamesa y Marcelo Lamesa
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Mercedes Moreno
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Marlise Ilhesca, directora ejecutiva de la Fundación Foro del Sur
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Oscar Barney Finn, Mora Furtado y Martín Cabrales
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Roxana Punta Álvarez y María Laura Diciancia
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Gino Bogani y Ginette Reynal
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Gabriel Corrado y su mujer, Constanza Feraud
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Fernando Oris de Roa, ex embajador argentino ante los Estados Unidos
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Ana Agote y Flor Álzaga
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Marina Achával
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Silke Bayer de Reynal
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Francisco Fernández Candia y Alejandro Saguier
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Gloria Laurence y Andrea Sanguinetti
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Soledad Bensusan y Verónica Zoani de Nutting
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Patricia Ezcurdia y Lidia Cardoni
La niña sobre el altar
Gino Bogani, Mora Furtado y Pompi Chopitea
La niña sobre el altar
Eva Thesleff de Soldati y Gabriela Di Giuseppi
La niña sobre el altar
Martín Redrado y Martín Cabrales
La niña sobre el altar
Martin Wullich
La niña sobre el altar
Roberto Devorik y Martín Redrado
La niña sobre el altar
Guillermo Combal, Leonardo Regino y Steven Weiner
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
El embajador Arnoldo Listre y su mujer, Isabel Listre
La niña sobre el altar
Silke Bayer de Reynal, Guillermo Neumann, Christophe Dubois y Eugenia Martignone
La niña sobre el altar
Eva Thesleff de Soldati, María Elena Estrada, Margarita Olivera y Teresa Bausili
La niña sobre el altar
Sonia Benvenuto de Blaquier y Santiago Varela
La niña sobre el altar
Eva Thesleff de Soldati y Alberto Ligaluppi, director general y artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires
"La Niña sobre un Altar", en el teatro San Martín
Una función especial a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro San Martín /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza Teatro San Martín

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