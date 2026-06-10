22 fotos: Lina Anllo recibió el “Diploma a la Emprendedora” en el rubro Desarrollo Económico

La iniciativa fue impulsada por la diputada porteña, Gimena Villafruela
Lina Anllo se desempeña como presidente de AGEI, directora general de WEF Argentina y Global Chair de Integridad, Globalización y Compliance del G100, una de las redes de liderazgo femenino más importantes del mundo
Desde esos espacios. impulsa iniciativas orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial femenino, promoviendo el acceso a oportunidades, la generación de negocios, la internacionalización de empresas lideradas por mujeres y la creación de redes estratégicas de colaboración
Anllo recibió el “Diploma a la Emprendedora” en el rubro Desarrollo Económico, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y aporte al liderazgo, la visibilización y el empoderamiento económico de las mujeres
Los diputados porteños, Ignacio Parera, Gimena Villafruela y Patricia Glize
Alejandra Rafuls, especialista en Comunicación
Stella Lancuba, especialista en medicina reproductiva
Martín Ghirardotti, CEO de Resguarda
Melina Yanulis, directora de Alianzas Latam en "The Shift Challenge"
Anina Moscone, secretaria de la Casa de Catamarca
Beatriz Tour, secretaria general de CAME, y Blas Taladrid, secretario de Hacienda de esa institución
Diego Michard, CEO de Branding Ideas
El abogado Pablo Farsa
Lina Anllo junto a su marido Diego Cani y su hijo, Santino
Carina Fernández (Facimex Valores)
Guillermo Azar (DesignersBA)y Valeria Parodi
Leandro Trica, director de Compras, Infraestructura y Logística de ARCA
Camilo Kahale, presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA)
La distinción fue entregada en el Salón Dorado de la Legislatura porteña
Finalizada la ceremonia en la Legislatura, los invitados participaron de un cóctel
Pía Iezzi, CEO de We Influence, en el cóctel
Lina Anllo recibió el “Diploma a la Emprendedora” en el rubro Desarrollo Económico /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza LA