22 fotos: Lina Anllo recibió el “Diploma a la Emprendedora” en el rubro Desarrollo Económico

La Legislatura porteña distinguió a la abogada por su aporte al liderazgo, la visibilización y el empoderamiento económico de las mujeres

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Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
La iniciativa fue impulsada por la diputada porteña, Gimena Villafruela
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Lina Anllo se desempeña como presidente de AGEI, directora general de WEF Argentina y Global Chair de Integridad, Globalización y Compliance del G100, una de las redes de liderazgo femenino más importantes del mundo
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Desde esos espacios. impulsa iniciativas orientadas a fortalecer el ecosistema emprendedor y empresarial femenino, promoviendo el acceso a oportunidades, la generación de negocios, la internacionalización de empresas lideradas por mujeres y la creación de redes estratégicas de colaboración
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Anllo recibió el “Diploma a la Emprendedora” en el rubro Desarrollo Económico, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y aporte al liderazgo, la visibilización y el empoderamiento económico de las mujeres
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Los diputados porteños, Ignacio Parera, Gimena Villafruela y Patricia Glize
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Alejandra Rafuls, especialista en Comunicación
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Stella Lancuba, especialista en medicina reproductiva
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Martín Ghirardotti, CEO de Resguarda
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Melina Yanulis, directora de Alianzas Latam en "The Shift Challenge"
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Anina Moscone, secretaria de la Casa de Catamarca
Luna Anllo premio
Beatriz Tour, secretaria general de CAME, y Blas Taladrid, secretario de Hacienda de esa institución
Luna Anllo premio
Diego Michard, CEO de Branding Ideas
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
El abogado Pablo Farsa
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Lina Anllo junto a su marido Diego Cani y su hijo, Santino
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Carina Fernández (Facimex Valores)
Entrega del "Diploma a la Emprendedora", en la  Legislatura de la Ciudad, para Lina Anllo
Guillermo Azar (DesignersBA)y Valeria Parodi
Luna Anllo premio
Leandro Trica, director de Compras, Infraestructura y Logística de ARCA
Luna Anllo premio
Camilo Kahale, presidente de la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA)
Luna Anllo premio
La distinción fue entregada en el Salón Dorado de la Legislatura porteña
Luna Anllo premio
Finalizada la ceremonia en la Legislatura, los invitados participaron de un cóctel
Luna Anllo premio
Pía Iezzi, CEO de We Influence, en el cóctel
Luna Anllo premio
Lina Anllo recibió el “Diploma a la Emprendedora” en el rubro Desarrollo Económico /// Fotos: Jaime Olivos y Gentileza LA

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