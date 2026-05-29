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En fotos: asi fue el lanzamiento de la línea de indumentaria de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

En una nocha única, el jugador de la Selección Argentina y su pareja presentaron Twenty Four junto a celebrities del mundo del deporte y el espectáculos. Todas las imágenes

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Selección evento Enzo Fernández
Enzo Fernández y su pareja, Valentina Cervantes, en la presentación
Selección evento Enzo Fernández
De izq. a der. El jugador Nicolás Tagliafico, su pareja Carolina Calvagni, Enzo Fernández y Valentina Cervantes
Selección evento Enzo Fernández
Los jugadores Nicolas Tagliafico, Enzo Fernández y Julian Álvarez
Selección evento Enzo Fernández
Ricky Sarkany y su hija Clara
Luciana Rubinska, con un traje de terciopelo rojo y sudadera clara, de pie junto a un letrero oscuro iluminado con "Twentyfour" y tres maletas negras de la marca
La periodista Luciana Rubinska dijo presente
Selección evento Enzo Fernández
Emily Lucius
Selección evento Enzo Fernández
Belu Lucius
Selección evento Enzo Fernández
Candela Rugerri junto a su pareja Nico Maccari su hija
Selección evento Enzo Fernández
Ricky Sarkany, su hija Clara y Enzo Fernández
Selección evento Enzo Fernández
El evento contó con la mejor coctelería
Selección evento Enzo Fernández
Enzo Férnández y Valentina Cervantes junto a Evangelina Andersson y sus hijos
Selección evento Enzo Fernández
Cachete Sierra y Valentina Cervantes
Selección evento Enzo Fernández
Enzo y Valentina posando como modelos de su marca
Selección evento Enzo Fernández
Valentina Cervantes en la previa junto a los medios
Selección evento Enzo Fernández
El evento estuvo musicalizado por la mejor música
Selección evento Enzo Fernández
Luciana Rubinska y Valentina Cervantes
Selección evento Enzo Fernández
Valentina Cervantes
Selección evento Enzo Fernández
Los niños y niñas entretenidos con las figuritas del Mundial
Selección evento Enzo Fernández
Nacho Castañares
Selección evento Enzo Fernández
Marcos Giles y davooxeneize

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