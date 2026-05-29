En fotos: asi fue el lanzamiento de la línea de indumentaria de Enzo Fernández y Valentina Cervantes

29 May, 2026 01:57 p. m. EST
Enzo Fernández y su pareja, Valentina Cervantes, en la presentación De izq. a der. El jugador Nicolás Tagliafico, su pareja Carolina Calvagni, Enzo Fernández y Valentina Cervantes Los jugadores Nicolas Tagliafico, Enzo Fernández y Julian Álvarez Ricky Sarkany y su hija Clara La periodista Luciana Rubinska dijo presente
Emily Lucius Belu Lucius Candela Rugerri junto a su pareja Nico Maccari su hija Ricky Sarkany, su hija Clara y Enzo Fernández El evento contó con la mejor coctelería Enzo Férnández y Valentina Cervantes junto a Evangelina Andersson y sus hijos Cachete Sierra y Valentina Cervantes Enzo y Valentina posando como modelos de su marca Valentina Cervantes en la previa junto a los medios El evento estuvo musicalizado por la mejor música Luciana Rubinska y Valentina Cervantes
Valentina Cervantes Los niños y niñas entretenidos con las figuritas del Mundial Nacho Castañares Marcos Giles y davooxeneize