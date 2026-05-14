30 fotos de la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en China

Miembros del Ejército Popular de Liberación (EPL) alzan una bandera estadounidense y banderas chinas antes de la llegada del presidente estadounidense Donald Trump para una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
Miembros de la guardia de honor del Ejército Popular de Liberación de China (EPL) se alinean antes de la llegada del presidente estadounidense Donald Trump para una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
Un agente de la policía paramilitar camina mientras el retrato del difunto dictador chino Mao Zedong es visible al fondo (REUTERS/Maxim Shemetov)
Niños con banderas chinas y estadounidenses ensayan antes de la ceremonia de bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump por parte del líder chino Xi Jinping (REUTERS/Maxim Shemetov)
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, y el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, caminan antes de la llegada del presidente de EE. UU., Donald Trump, para una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China (REUTERS/Evan Vucci)
Xi Jinping estrecha la mano del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth (Kenny Holston/REUTERS)
Xi Jinping hace un gesto mientras espera la llegada del presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
Un vehículo que transportaba al presidente estadounidense Donald Trump llega a una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo (REUTERS/Evan Vucci)
Trump, en su llegada al encuentro con Xi (REUTERS/Maxim Shemetov)
El líder chino Xi Jinping saludó al presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Maxim Shemetov)
Cara a cara, y con un apretón de manos, Donald Trump y Xi Jinping se encontraron a las puertas del Gran Salón del Pueblo en Beijing (Kenny Holston/REUTERS)
Xi y Trump posan antes de su reunión en Beijing (REUTERS/Maxim Shemetov)
El presidente estadounidense Donald Trump camina junto al líder chino Xi Jinping (REUTERS/Evan Vucci)
Guardias de honor desfilan durante la ceremonia de bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Maxim Shemetov)
Trump y Xi, antes del saludo a los guardias de honor (REUTERS/Maxim Shemetov)
Trump participó en la ceremonia de bienvenida junto al líder de China (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump y Xi Jinping saludaron a los guardias de honor durante la ceremonia de bienvenida (REUTERS/Evan Vucci)
Trump y Xi inspeccionaron la guardia de honor durante la ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)
Niños y niñas con banderas estadounidenses cantaron "Bienvenidos, bienvenidos" frente a Trump y Xi (REUTERS/Evan Vucci)
El líder chino mira al presidente estadounidense que gesticula antes de encaminarse hacia el Gran Salón del Pueblo (Kenny Holston/REUTERS)
Antes de su ingreso al Gran Salón del Pueblo, Xi le indica una dirección a Trump (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump y Xi Jinping caminan por delante de las banderas de Estados Unidos y China (Kenny Holston/REUTERS)
La fotografía protocolar entre Donald Trump y Xi Jinping antes de la reunión (Kenny Holston/REUTERS)
Otra fotografía del saludo protocolar entre Donald Trump y Xi Jinping (Kenny Holston/REUTERS)
El Gran Salón del Pueblo recibió a Donald Trump y Xi Jinping (REUTERS/Evan Vucci)
Xi Jinping participa, junto a sus funcionarios, en una reunión bilateral ampliada con el presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Evan Vucci)
Trump participa en una reunión bilateral ampliada con Xi Jinping (no aparece en la imagen) en el Gran Salón del Pueblo en Bejing, acompañado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios (REUTERS/Evan Vucci)
Donald Trump junto a su delegación en el Gran Salón del Pueblo (REUTERS/Evan Vucci)
Trump y Xi junto a las delegaciones de ambos países (REUTERS/Evan Vucci)
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, asisten a la reunión bilateral (REUTERS/Maxim Shemetov)