24 fotos: la gala a beneficio del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo

Comité organizador de la Fundación Roffo junto a la Directora Roxana del Aguila y Padrinos
Pablo Aldrovandi, director ejecutivo Fundación Siemens; Cristian Siukscius, director proyectos Fundación Siemens; Mario Amadio, director General Siemens Healthineers; Yesica Vazquez, gerente Comunicación Corporativa Siemens Healthineers; Noelia Fernandez, KAM Sector Público Siemens Healthineers
Oscar Mediavilla, Patricia Sosa y Cesar Juricich en la gala
Mariana Fabbiani y Guillermo Lobo, padrinos del Instituto Roffo
Dra Roxana del Aguila, Directora General del Instituto de Oncología Ángel H Roffo (UBA)
Lalcec, Liga Argentina de lucha contra el cáncer
Mariana Fabbiani y doctor Guillermo Capuya
Mario Amadio, director general de Siemens Helthinees de Argentina, y el doctor Adalberto Rodriguez, del Instituto Roffo
Fabiana Araujo y Marcelo Dimini
Marisol Otero
Laura Fidalgo
Mario Massaccesi
Equipo de Lalcec: Liga Argentina de Lucha contra el cáncer
Matías Smaila, Manuel Couso, Sandra Copat, Daniela Vanucci y Roberto Lorenzetti
Subasta de arte a beneficio en la gala
Axel cantó en la ceremonia
La música tuvo un rol protagónico en la gran noche
Más de 300 personas asistieron a la cena a beneficio
Música a cargo de Marisol Otero
El auditorio vibró al ritmo de Patricia Sosa
Nik asistió a la gala y desplegó su arte
Maximiliano Ferreyra, Paola Albornoz, Communis, organizadores de Gala Roffo
La doctora Roxana Del Águila y Erika Kosancic, del Instituto Ángel Roffo
La Gala Roffo no es solo un evento solidario, sino un compromiso estratégico con la vida y la excelencia médica