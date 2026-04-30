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24 fotos: la gala a beneficio del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo

Más de 300 personas asistieron al Yacht Club Puerto Madero para la gran noche

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Comité organizador de la Fundación Roffo junto a la Directora Roxana del Aguila y Padrinos
Comité organizador de la Fundación Roffo junto a la Directora Roxana del Aguila y Padrinos
Pablo Aldrovandi, director ejecutivo Fundación Siemens; Cristian Siukscius, director proyectos Fundación Siemens; Mario Amadio, director General Siemens Healthineers; Yesica Vazquez, gerente Comunicación Corporativa Siemens Healthineers; Noelia Fernandez, KAM Sector Público Siemens Healthineers
Pablo Aldrovandi, director ejecutivo Fundación Siemens; Cristian Siukscius, director proyectos Fundación Siemens; Mario Amadio, director General Siemens Healthineers; Yesica Vazquez, gerente Comunicación Corporativa Siemens Healthineers; Noelia Fernandez, KAM Sector Público Siemens Healthineers
Oscar Mediavilla, Patricia Sosa y Cesar Juricich en la gala
Oscar Mediavilla, Patricia Sosa y Cesar Juricich en la gala
Mariana Fabbiani y Guillermo Lobo, padrinos del Instituto Roffo
Mariana Fabbiani y Guillermo Lobo, padrinos del Instituto Roffo
Dra Roxana del Aguila, Directora General del Instituto de Oncología Ángel H Roffo (UBA)
Dra Roxana del Aguila, Directora General del Instituto de Oncología Ángel H Roffo (UBA)
Lalcec, Liga Argentina de lucha contra el cáncer
Lalcec, Liga Argentina de lucha contra el cáncer
Mariana Fabbiani y doctor Guillermo Capuya
Mariana Fabbiani y doctor Guillermo Capuya
Dos hombres, uno con gafas, vestidos de traje oscuro, posan sonrientes frente a un fondo blanco y negro con logotipos de empresas y el texto 'GALA ROF'
Mario Amadio, director general de Siemens Helthinees de Argentina, y el doctor Adalberto Rodriguez, del Instituto Roffo
Una mujer con chaqueta de lentejuelas negras y un hombre con traje oscuro posan sonrientes frente a un fondo blanco con logos de Fundación Roffo y patrocinadores
Fabiana Araujo y Marcelo Dimini
Mujer de cabello largo y rubio, vistiendo un kimono largo morado estampado, sonríe mientras posa frente a un banner blanco con logos de patrocinadores de un evento
Marisol Otero
Mujer con cabello oscuro largo y flequillo, vistiendo un traje pantalón negro con intrincados detalles dorados, posa frente a un fondo blanco con logotipos de patrocinadores
Laura Fidalgo
Un hombre de mediana edad con traje azul marino y corbata azul brillante posa sonriendo ante una pared con logos de empresas
Mario Massaccesi
Nueve personas, dos hombres con traje y siete mujeres con vestidos formales, posan frente a un banner con logotipos de empresas y la Fundación Roffo en un evento
Equipo de Lalcec: Liga Argentina de Lucha contra el cáncer
Un grupo de personas sentadas en mesas de gala oscuras con arreglos florales, copas y panecillos, en un ambiente nocturno con poca luz
Matías Smaila, Manuel Couso, Sandra Copat, Daniela Vanucci y Roberto Lorenzetti
Un grupo de personas sentadas en mesas de gala oscuras con arreglos florales, copas y panecillos, en un ambiente nocturno con poca luz
Subasta de arte a beneficio en la gala
Un grupo de personas sentadas en mesas de gala oscuras con arreglos florales, copas y panecillos, en un ambiente nocturno con poca luz
Axel cantó en la ceremonia
Un grupo de personas sentadas en mesas de gala oscuras con arreglos florales, copas y panecillos, en un ambiente nocturno con poca luz
La música tuvo un rol protagónico en la gran noche
Un grupo de personas sentadas en mesas de gala oscuras con arreglos florales, copas y panecillos, en un ambiente nocturno con poca luz
Más de 300 personas asistieron a la cena a beneficio
Denyce Graves, con un vestido estampado morado, canta en un micrófono con la boca abierta y la mano derecha levantada, en un escenario de madera oscura con público y una pantalla que dice "GALA ROFFO" al fondo
Música a cargo de Marisol Otero
Denyce Graves, con cabello rizado y blusa negra, canta con micrófono. Detrás, una pantalla muestra "GALA ROFFO" y "ESPERANZA - VIDA"
El auditorio vibró al ritmo de Patricia Sosa
Un hombre de espaldas observa un dibujo de Gaturro en un caballete, rodeado de flores y las palabras "Luz Vida Esperanza", en un salón con luz roja
Nik asistió a la gala y desplegó su arte
Un hombre y una mujer sonríen, posando juntos frente a un fondo blanco con logotipos de empresas como Gador, Novarlab, Adium y Elea. El hombre lleva saco negro y camisa estampada; la mujer, chaqueta oscura
Maximiliano Ferreyra, Paola Albornoz, Communis, organizadores de Gala Roffo
Dos mujeres posan juntas frente a un fondo blanco con logotipos de empresas y texto de "Gala Roffo", vestidas formalmente para el evento
La doctora Roxana Del Águila y Erika Kosancic, del Instituto Ángel Roffo
Primer plano de tres pinturas coloridas en caballetes. Al fondo, dos oradores en un escenario con una pantalla que muestra 'GALA ROFFO'
La Gala Roffo no es solo un evento solidario, sino un compromiso estratégico con la vida y la excelencia médica

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