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50 fotos: la Fundación Amigos del Teatro San Martín presentó una función especial de “Buenas palabras”

Se trata de la obra que protagoniza Arturo Puig. Lo recaudado será a beneficio de la Escuela de Oficios Teatrales del CTBA

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Buenas Palabras - Arturo Puig
Eva Thesleff de Soldati, presidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín
Buenas Palabras - Arturo Puig
Martín Cabrales, vicepresidente de la Fundación, y su pareja, Dora Sánchez
Buenas Palabras - Arturo Puig
Silke Bayer de Reynal, secretaria de la Fundación
Buenas Palabras - Arturo Puig
Fabián Perechodnik
Buenas Palabras - Arturo Puig
Ignacio y Gabriela Miguens
Buenas Palabras - Arturo Puig
Santiago Soldati
Buenas Palabras - Arturo Puig
Teresa González Fernández, presidente de ALPI, y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Buenas Palabras - Arturo Puig
Eva Thesleff de Soldati, Arturo Puig y Silke Bayer de Reynal
Buenas Palabras - Arturo Puig
Gino Bogani
Buenas Palabras - Arturo Puig
Fernando Pelaez y Gabriela Grobocopatel
Buenas Palabras - Arturo Puig
Ricardo Lagorio y Eduardo Amadeo
Buenas Palabras - Arturo Puig
Los integrantes del Consejo de Administración: Ignacio Miguens, Eva Thesleff de Soldati, Martín Cabrales, Silke Bayer de Reynal, Josefina Maxit y Santiago Varela
Buenas Palabras - Arturo Puig
Valeria Smith Estrada y Martín Cabrales
Buenas Palabras - Arturo Puig
Eva Thesleff de Soldati y Santiago Soldati
Buenas Palabras - Arturo Puig
Alex Reynal
Buenas Palabras - Arturo Puig
Mónica Gancia y Silke Reynal
Buenas Palabras - Arturo Puig
Fabián Perechodnik y Teresa González Fernández
Buenas palabras
La Fundación Amigos del Teatro San Martín celebró la primera función del Ciclo de Funciones Especiales 2026 con la obra “Buenas palabras”, protagonizada por Arturo Puig y dirigida por Rita Terranova
Buenas palabras
Se trató de un espectáculo exclusivo, en la Sala Cunill Cabanellas, que recorrió una antología de textos que marcaron la memoria de Arturo Puig, autor de la idea y único intérprete en escena
Buenas palabras
Los fondos recaudados se destinarán a la Escuela de Oficios Teatrales del CTBA, un espacio dedicado a la transmisión de saberes técnicos esenciales para la producción escénica, que forma a los futuros técnicos del espectáculo en vivo en orientaciones como Multimedia Escénica, Vestuario y Caracterización, y Escenografía yMecánica Escénica
Buenas Palabras - Arturo Puig
La Escuela fue creada por impulso de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, que continúa acompañándola
Buenas Palabras - Arturo Puig
Alejandro Veroutis
Buenas Palabras - Arturo Puig
Rodolfo y Valeria Smith Estrada
Buenas Palabras - Arturo Puig
Luis Alberto Erize y Alex Reynal
Buenas Palabras - Arturo Puig
Carlos Sánchez Vincente, Rodolfo y Valeria Smith Estrada y Fabián Perechodnik
Buenas Palabras - Arturo Puig
Luis Alberto Erize y Santiago Soldati
Buenas Palabras - Arturo Puig
Luego de sumergirse en la emotiva dramaturgia interpretada por el reconocido actor, los invitados salieron al Hall de la Sala Cunill Cabanellas donde compartieron un brindis íntimo junto al artista y la directora de la obra
Buenas Palabras - Arturo Puig
Entre los programas que lleva adelante la Fundación, se destaca el Centro de Vestuario del CTBA, que está en vías de actualizar Xirgu, su plataforma de gestión para la digitalización y reutilización de más de 45 mil prendas
Buenas Palabras - Arturo Puig
Gracias a esta iniciativa, se promueve la conservación de vestuarios históricos a la vez que se los reutiliza para futuras producciones
Buenas Palabras - Arturo Puig
En el ámbito formativo, la Fundación otorga las Becas FATSM, que brindan apoyo a jóvenes bailarines de todo el país que integran el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín
Buenas Palabras - Arturo Puig
En sus 18 años de trayectoria, el programa ha becado a 96 alumnos
Buenas Palabras - Arturo Puig
El cónsul general de España, José María Ridao, y Silvina Bacigalupo
Buenas Palabras - Arturo Puig
Josefina Maxit y Mónica Gancia
Buenas Palabras - Arturo Puig
Alejandro Veroutis, Teresa González Fernandez, Fernando Pelaez y Gabriela Grobocopatel
Buenas Palabras - Arturo Puig
Mariana Gol-Pares, Silke Bayer de Reynal, Josefina Maxit y Bárbara Russi
Buenas Palabras - Arturo Puig
Pablo Gasipi y José María Salinas
Buenas Palabras - Arturo Puig
Silvina Silbergleit e Ignacio Miguens
Buenas Palabras - Arturo Puig
Susana Toscano y Graciela Ligaluppi
Buenas Palabras - Arturo Puig
Juan Luis Correa Esquivel, embajador de Panamá
Buenas Palabras - Arturo Puig
Marina Pérez Alati de Supervielle y su madre
Buenas Palabras - Arturo Puig
Peque Fonrouge, Marina Pérez Alati de Supervielle, Patricia Zoani e Inés Pereda
Buenas Palabras - Arturo Puig
Mariana, Claudia, Fernanda y Mónica Akian
Buenas Palabras - Arturo Puig
Rita Terranova, Alberto Ligaluppi y Silke Bayer de Reynal
Buenas Palabras - Arturo Puig
Eva Thesleff de Soldati, Santiago Soldati y María Tezanos Pinto
Buenas Palabras - Arturo Puig
Luis Alberto Erize y Alex Reynal
Buenas Palabras - Arturo Puig
Alberto Ligaluppi
Buenas Palabras - Arturo Puig
Santiago Varela y Gino Bogani
Buenas Palabras - Arturo Puig
Ada Massot y Ana Domínguez
Buenas Palabras - Arturo Puig
La Fundación desarrolla el programa Teatros Accesibles, que permite a personas con discapacidad visual y auditiva disfrutar de los espectáculos teatrales mediante tecnologías especializadas
Buenas Palabras - Arturo Puig
La Fundación Amigos del Teatro San Martín presentó una función especial de “Buenas palabras” /// Fotos: Jaime Olivos - Gentileza FATSM y CTBA

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