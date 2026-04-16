50 fotos: la Fundación Amigos del Teatro San Martín presentó una función especial de “Buenas palabras”

Eva Thesleff de Soldati, presidente de la Fundación Amigos del Teatro San Martín
Martín Cabrales, vicepresidente de la Fundación, y su pareja, Dora Sánchez
Silke Bayer de Reynal, secretaria de la Fundación
Fabián Perechodnik
Ignacio y Gabriela Miguens
Santiago Soldati
Teresa González Fernández, presidente de ALPI, y Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción
Eva Thesleff de Soldati, Arturo Puig y Silke Bayer de Reynal
Gino Bogani
Fernando Pelaez y Gabriela Grobocopatel
Ricardo Lagorio y Eduardo Amadeo
Los integrantes del Consejo de Administración: Ignacio Miguens, Eva Thesleff de Soldati, Martín Cabrales, Silke Bayer de Reynal, Josefina Maxit y Santiago Varela
Valeria Smith Estrada y Martín Cabrales
Eva Thesleff de Soldati y Santiago Soldati
Alex Reynal
Mónica Gancia y Silke Reynal
Fabián Perechodnik y Teresa González Fernández
La Fundación Amigos del Teatro San Martín celebró la primera función del Ciclo de Funciones Especiales 2026 con la obra “Buenas palabras”, protagonizada por Arturo Puig y dirigida por Rita Terranova
Se trató de un espectáculo exclusivo, en la Sala Cunill Cabanellas, que recorrió una antología de textos que marcaron la memoria de Arturo Puig, autor de la idea y único intérprete en escena
Los fondos recaudados se destinarán a la Escuela de Oficios Teatrales del CTBA, un espacio dedicado a la transmisión de saberes técnicos esenciales para la producción escénica, que forma a los futuros técnicos del espectáculo en vivo en orientaciones como Multimedia Escénica, Vestuario y Caracterización, y Escenografía yMecánica Escénica
La Escuela fue creada por impulso de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, que continúa acompañándola
Alejandro Veroutis
Rodolfo y Valeria Smith Estrada
Luis Alberto Erize y Alex Reynal
Carlos Sánchez Vincente, Rodolfo y Valeria Smith Estrada y Fabián Perechodnik
Luis Alberto Erize y Santiago Soldati
Luego de sumergirse en la emotiva dramaturgia interpretada por el reconocido actor, los invitados salieron al Hall de la Sala Cunill Cabanellas donde compartieron un brindis íntimo junto al artista y la directora de la obra
Entre los programas que lleva adelante la Fundación, se destaca el Centro de Vestuario del CTBA, que está en vías de actualizar Xirgu, su plataforma de gestión para la digitalización y reutilización de más de 45 mil prendas
Gracias a esta iniciativa, se promueve la conservación de vestuarios históricos a la vez que se los reutiliza para futuras producciones
En el ámbito formativo, la Fundación otorga las Becas FATSM, que brindan apoyo a jóvenes bailarines de todo el país que integran el Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín
En sus 18 años de trayectoria, el programa ha becado a 96 alumnos
El cónsul general de España, José María Ridao, y Silvina Bacigalupo
Josefina Maxit y Mónica Gancia
Alejandro Veroutis, Teresa González Fernandez, Fernando Pelaez y Gabriela Grobocopatel
Mariana Gol-Pares, Silke Bayer de Reynal, Josefina Maxit y Bárbara Russi
Pablo Gasipi y José María Salinas
Silvina Silbergleit e Ignacio Miguens
Susana Toscano y Graciela Ligaluppi
Juan Luis Correa Esquivel, embajador de Panamá
Marina Pérez Alati de Supervielle y su madre
Peque Fonrouge, Marina Pérez Alati de Supervielle, Patricia Zoani e Inés Pereda
Mariana, Claudia, Fernanda y Mónica Akian
Rita Terranova, Alberto Ligaluppi y Silke Bayer de Reynal
Eva Thesleff de Soldati, Santiago Soldati y María Tezanos Pinto
Luis Alberto Erize y Alex Reynal
Alberto Ligaluppi
Santiago Varela y Gino Bogani
Ada Massot y Ana Domínguez
La Fundación desarrolla el programa Teatros Accesibles, que permite a personas con discapacidad visual y auditiva disfrutar de los espectáculos teatrales mediante tecnologías especializadas
La Fundación Amigos del Teatro San Martín presentó una función especial de “Buenas palabras” /// Fotos: Jaime Olivos - Gentileza FATSM y CTBA