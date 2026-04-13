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Más de 70 mil personas vibraron con Los Ángeles Azules en el cierre del Transitarte 2026 en Costa Rica

El concierto gratuito reunió a una multitud en San José en una noche marcada por la música, el baile y un despliegue logístico que consolidó al evento como uno de los más masivos del país

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La tarima principal fue el epicentro de la celebración. Cortesía: Municipalidad de San José
La tarima principal fue el epicentro de la celebración. Cortesía: Municipalidad de San José

Más de 70 mil personas colmaron el parque metropolitano La Sabana en San José para disfrutar del concierto gratuito de Los Ángeles Azules, en el cierre del Transitarte 2026, en una jornada que combinó música, cultura y una masiva participación ciudadana.

Desde horas de la tarde, miles de asistentes comenzaron a llegar al centro de la capital para asegurar un espacio en medio de un ambiente festivo que se extendió hasta la noche. Familias, grupos de amigos y visitantes de distintas partes del país se reunieron para cantar y bailar al ritmo de la agrupación mexicana, que ofreció un espectáculo cargado de éxitos.

La actividad también contó con la participación de artistas nacionales quienes se encargaron de amenizar el ambiente previo a los interpretes de éxitos como “17 años”, “Cómo te voy a olividar” y “El listón de tu pelo”.

Más de 70 mil personas asistieron al concierto gratuito en el cierre del Festival Transitarte 2026. Cortesía: Municipalidad de San José
Más de 70 mil personas asistieron al concierto gratuito en el cierre del Festival Transitarte 2026. Cortesía: Municipalidad de San José
Los Ángeles Azules interpretaron sus principales éxitos ante miles de fanáticos. Cortesía: Municipalidad de San José
Los Ángeles Azules interpretaron sus principales éxitos ante miles de fanáticos. Cortesía: Municipalidad de San José
Familias completas se reunieron para disfrutar del espectáculo gratuito. Cortesía: Municipalidad de San José
Familias completas se reunieron para disfrutar del espectáculo gratuito. Cortesía: Municipalidad de San José
La Sabana se llenó de música y baile durante la presentación de Los Ángeles Azules. Cortesía: Municipalidad de San José
La Sabana se llenó de música y baile durante la presentación de Los Ángeles Azules. Cortesía: Municipalidad de San José
La agrupación mexicana conectó con el público costarricense desde el inicio. Cortesía: Municipalidad de San José
La agrupación mexicana conectó con el público costarricense desde el inicio. Cortesía: Municipalidad de San José
El público disfrutó de un repertorio lleno de clásicos de la cumbia. Cortesía: Municipalidad de San José
El público disfrutó de un repertorio lleno de clásicos de la cumbia. Cortesía: Municipalidad de San José
El ambiente festivo marcó la jornada de cierre del evento cultural. Cortesía: Municipalidad de San José
El ambiente festivo marcó la jornada de cierre del evento cultural. Cortesía: Municipalidad de San José
El concierto se convirtió en uno de los más masivos del año en Costa Rica. Cortesía: Municipalidad de San José
El concierto se convirtió en uno de los más masivos del año en Costa Rica. Cortesía: Municipalidad de San José
El ambiente festivo marcó la jornada de cierre del evento cultural. Cortesía: Municipalidad de San José
El ambiente festivo marcó la jornada de cierre del evento cultural. Cortesía: Municipalidad de San José
El público coreó cada canción en una noche llena de energía. Cortesía: Municipalidad de San José
El público coreó cada canción en una noche llena de energía. Cortesía: Municipalidad de San José
Diego Miranda, alcalde de San José, agredeció la asistencia y reafirmó su compromiso con este tipo de actividades. Cortesía: Municipalidad de San José
Diego Miranda, alcalde de San José, agredeció la asistencia y reafirmó su compromiso con este tipo de actividades. Cortesía: Municipalidad de San José
Agrupaciones nacionales calentaron el ambiente previo a la participación de la agrupación mexicana. Cortesía: Municipalidad de San José
Agrupaciones nacionales calentaron el ambiente previo a la participación de la agrupación mexicana. Cortesía: Municipalidad de San José
Tapón, artista nacional, puso a corear sus mejores éxitos a todos los asistentes desde horas de la tarde. Cortesía: Municipalidad de San José
Tapón, artista nacional, puso a corear sus mejores éxitos a todos los asistentes desde horas de la tarde. Cortesía: Municipalidad de San José

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