Más de 70 mil personas vibraron con Los Ángeles Azules en el cierre del Transitarte 2026 en Costa Rica

La tarima principal fue el epicentro de la celebración. Cortesía: Municipalidad de San José

Más de 70 mil personas colmaron el parque metropolitano La Sabana en San José para disfrutar del concierto gratuito de Los Ángeles Azules, en el cierre del Transitarte 2026, en una jornada que combinó música, cultura y una masiva participación ciudadana.

Desde horas de la tarde, miles de asistentes comenzaron a llegar al centro de la capital para asegurar un espacio en medio de un ambiente festivo que se extendió hasta la noche. Familias, grupos de amigos y visitantes de distintas partes del país se reunieron para cantar y bailar al ritmo de la agrupación mexicana, que ofreció un espectáculo cargado de éxitos.

La actividad también contó con la participación de artistas nacionales quienes se encargaron de amenizar el ambiente previo a los interpretes de éxitos como “17 años”, “Cómo te voy a olividar” y “El listón de tu pelo”.

Más de 70 mil personas asistieron al concierto gratuito en el cierre del Festival Transitarte 2026. Cortesía: Municipalidad de San José

Los Ángeles Azules interpretaron sus principales éxitos ante miles de fanáticos. Cortesía: Municipalidad de San José

Familias completas se reunieron para disfrutar del espectáculo gratuito. Cortesía: Municipalidad de San José

La Sabana se llenó de música y baile durante la presentación de Los Ángeles Azules. Cortesía: Municipalidad de San José

La agrupación mexicana conectó con el público costarricense desde el inicio. Cortesía: Municipalidad de San José

El público disfrutó de un repertorio lleno de clásicos de la cumbia. Cortesía: Municipalidad de San José

El ambiente festivo marcó la jornada de cierre del evento cultural. Cortesía: Municipalidad de San José

El concierto se convirtió en uno de los más masivos del año en Costa Rica. Cortesía: Municipalidad de San José

El ambiente festivo marcó la jornada de cierre del evento cultural. Cortesía: Municipalidad de San José

El público coreó cada canción en una noche llena de energía. Cortesía: Municipalidad de San José

Diego Miranda, alcalde de San José, agredeció la asistencia y reafirmó su compromiso con este tipo de actividades. Cortesía: Municipalidad de San José

Agrupaciones nacionales calentaron el ambiente previo a la participación de la agrupación mexicana. Cortesía: Municipalidad de San José

Tapón, artista nacional, puso a corear sus mejores éxitos a todos los asistentes desde horas de la tarde. Cortesía: Municipalidad de San José